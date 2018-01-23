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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 05:38
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Женщины Мосада: как израильская разведка использует способности прекрасного пола

Террористам, воспитанным в презрении к женщинам, было особенно обидно, когда их обыгрывали сотрудницы израильской разведки. Блестящие операции Мосада, проведенные женскими руками
Амир Шуан, Амира Лам|Опубликовано:  20.01.18

Фотоиллюстрация Shutterstock 

Утро в Бейруте было холодным. Англичанка Эрика Чемберс, доброволец организации помощи детям в лагерях палестинских беженцев, вышла покормить бродячих кошек. Послонявшись по улице, она вернулась в дом и, как обычно, села на балконе, взяла кусок холста, натянула на деревянный подрамник и начала рисовать.

После полудня он отложила на минуту мольберт, взяла пульт управления, направила его на припаркованный на улице красный "Фольксваген" и нажала кнопку. 100 килограммов взрывчатки подбросили в воздух проезжавший рядом "Шевроле". Все его пассажиры были убиты, в том числе Али Хасан Саламе по кличке Красный принц - один из главных планировщиков теракта против израильских спортсменов на Олимпиаде в Мюнхене в 1972 году.


Фото 1972 года: прибытие гробов с телами спортсменов из Мюнхена в аэропорт Бен-Гурион. Фото: Давид Рубингер
Фото 1972 года: прибытие гробов с телами спортсменов из Мюнхена в аэропорт Бен-Гурион. Фото: Давид Рубингер

Фото 1972 года. Церемония встречи тел спортсменов в аэропорту Бен-Гурион. Фото: Давид Рубингер
Фото 1972 года. Церемония встречи тел спортсменов в аэропорту Бен-Гурион. Фото: Давид Рубингер
 

В тот же день, 22 января 1979 года, Чемберс бесследно исчезла. Зато в Израиле ее встретили как героиню.

- Она провела там в одиночестве долгие месяцы, - вспоминает один бывших из руководителей Мосада. - Она сама принимала главное решение - где и когда взорвать террориста. 

- Как она смогла жить месяцами, не вызывая подозрений?

- В среде со многими угрозами женщин угрозой не считают. Это большое преимущество.

Женщины в Мосаде

В руководстве Мосада уважение к женским достоинствам сегодня проявляется ярче, чем в прежние годы. Впервые в истории сразу два начальника отделов (должность, которая в армии требует генеральского звания) - женщины. Одна возглавляет кадровую службу, вторая - отдел инструктажа.

С первого дня существования Мосада женщины участвовали в операциях во вражеском тылу, не раз рисковали жизнями. Согласно информации из зарубежной прессы, женщины частенько принимали участие в ликвидациях врагов Израиля. Достаточно посмотреть на видеосъемку и фотографии с ликвидации Махмуда аль-Мавхуха в Дубае в 2010 году.


Махмуд Аль-Мавхух. Фото: AFP
Махмуд Аль-Мавхух. Фото: AFP

- За 35 лет в Мосаде я наблюдал за женщинами, работавшими на критически важных участках, - говорит бывший начальник Мосада Тамир Пардо. - Они прекрасно работают в технологической области, в аналитике, выполняют оперативные задания. Женский пол в ответе за несколько выдающихся операций разведки.

- Как получается, что в Мосаде женщин шире привлекают к оперативной деятельности, чем, например, в ЦАХАЛе?

- В армии много тяжелой физической работы. В нашей работе важна только голова. Не нужно еще и тащить 60 килограммов на спине.


Тамир Пардо. Фото: Яир Саги
Тамир Пардо. Фото: Яир Саги

Ализа Маген-Халеви занимала самую высокую должность в Мосаде - заместителя главы "конторы". "Для женщины не представляет проблем попасть туда, куда мужчинам ход заказан, - говорит разведчица. - Женщины куда легче вписываются в обстановку. Кто станет подозревать женщину? Я воспользовалась этим не раз. Например, как-то нужно было наблюдать за определенным местом, но удобной точки не было. Я зашла в магазинчик напротив, попросила стул - просто отдохнуть - и сидела, не вызывая подозрений. Не думаю, что мужчине удалось бы такое".

Бывшая оперативница Мирелла Галь иллюстрирует тот же тезис иначе: "Нужно было выполнить сложное задание под покровом ночи в чужой стране. 
Вдруг к нам приблизилась группа людей. Чтобы выйти из сложного положения, оставалось несколько секунд. Мы стали обмениваться светскими сплетнями. Если бы в нашей группе были только мужчины, это вызвало бы подозрения. А женщина - другое дело... При вербовке тоже. Нельзя обращаться к потенциальному агенту, нужно внушить ему чувство, будто это он обратился к тебе. Однажды я встала в очередь за потенциальным агентом. На следующее утро - снова. Он поздоровался со мной, а через несколько дней начал ухаживать. С годами я научилась использовать женское обаяние".

Национальная травма

Женщин стали активно привлекать к работе после болезненного провала разведки, заслужившего название "Грязное дело" или "Дело Лавона". В 1954 году группа израильских агентов была направлена для подрыва в Египте объектов, принадлежавших США и Великобритании, причем обвинить в этом должны были египтян, что вызвало бы конфликт между Египтом и Западом.

Однако египтяне сумели обезвредить израильскую сеть. Среди арестованных была уроженка египетской столицы еврейка Марсель Ниньо. Она пыталась покончить с собой, получила тяжелейшие травмы и после нескольких месяцев в больнице была приговорена к 15 годам тюрьмы. Хотя ее вербовка Мосадом доказана не была, по возвращении домой в 1968 году Марсель получила должность, соответствующую армейскому званию подполковника.


Фотоиллюстрация: shutterstock
Фотоиллюстрация: shutterstock

Судьба Марсель Ниньо давно стала историей, но она сопровождает Мосад всякий раз, когда женщина входит в группу оперативных агентов в арабской стране и есть опасность, что она попадет в плен. Сама Марсель сегодня просит не вспоминать то дело, но ее опыт стал неотъемлемой частью ДНК "конторы".

"Помню, когда агента Яэль в 1973 году забросили в Бейрут, она работала напрямую с Майком Харари (тогда - командир "Кейсарии", оперативного отдела Мосада), - рассказывает Маген-Халеви. - Она там была одна, но именно она передала информацию, обеспечившую возможность операции "Весна молодости" (в ходе которой спецназ Генштаба ликвидировал трех главарей "Черного сентября").

Маген-Халеви вспоминает тогдашнее волнение в Мосаде. "После окончания операции Яэль пробыла еще несколько дней в Бейруте, и мы все страшно беспокоились... Что делает женщину отличным агентом? Она должна быть сильной ментально и физически, должна уметь приспосабливаться к обстоятельствам. Яэль была красавицей и умницей, она умела все".

Эти опасения за агента хорошо знакомы бывшему главе Мосада Эфраиму Халеви. "Из личного опыта могу сказать, что информация о нахождении даже одной женщины-агента в тылу врага тяжелым грузом ложится на плечи любого начальника Мосада. Но я не помню, чтобы план операции менялся или она даже отменялась из-за участия женщин".

Через двадцать лет после Ниньо в тюрьму попали еще две женщины-агента. Правда, случилось это в относительно дружественной Норвегии. В 1973 году Рафаэль и Мирьям Гладниковы участвовали в операции "Гнев божий" по уничтожению виновных в убийстве спортсменов на мюнхенской Олимпиаде. Ошибка в идентификации привела к ликвидации простого официанта марокканского происхождения. В 1991 году задержали двух других женщин по подозрению в шпионаже: группа Мосада попалась на Кипре.

Пардо считает, что опасения эти преувеличены: "Болевой порог женщины выше, нежели у мужчины, это связано с болями при родах. Женщины бесстрашнее".

Соблазнительницы

В 1960 году начальник Мосада Исер Харэль решил задействовать женщину в группе по поимке Адольфа Эйхмана в Аргентине. Агенты Мосада держали Эйхмана на квартире, куда прибыла из Израиля наша Мата Хари. Ею была Юдит Насихо - религиозная женщина в белом платке и очках в позолоченной оправе. Бывший начальник отдела Мосада Авнер Авраам рассказывает: "Она прилетела, чтобы придать конспиративной квартире невинный облик. Она сидела перед домом, пила чай из фарфоровой чашки и выглядела эдакой средней аргентинкой европейского происхождения".

Иногда женщин использовали, чтобы успокоить нервничавших мужчин-разведчиков. Однажды перед Войной Судного дня пришлось успокаивать агента Мосада: женщина-агент приехала в Каир, фиктивно вышла замуж и помогла выполнить задание.

А самое знаменитое соблазнение относится к 1986 году: Ширли Бен-Тов (Синди) сумела вывезти из Рима Мордехая Вануну для отдачи того под суд.


Мордехай Вануну. Фото: Хаим Цах
Мордехай Вануну. Фото: Хаим Цах

Бывший начальник аналитического отдела Мосада Сима Шайн рассказывает: "Организация не видела моральных проблем в таком использовании женщин. В разведывательной работе приходится идти на многое. Например, нужно добиться, чтобы человек предал свою страну. Это морально? Такова наша работа".


Сима Шайн. Фото из архива "Едиот ахронот"
Сима Шайн. Фото из архива "Едиот ахронот"

Двумя годами ранее в рамках операции "Моше" по доставке эфиопских фалашмура из Судана агент Мосада Юлия представилась бизнесвумен из Европы и установила контакт с суданским бизнесменом. Юлия держала "курортный поселок", куда прибывали из Эфиопии группы фалашмура. Оттуда они на лодках переправлялись в ожидавший их в море корабль ВМС Израиля, а с корабля - на транспортные самолеты ВВС "Геркулес".

- С женщиной объект чувствует себя менее уязвимым, - говорит бывший заместитель главы Мосада Рам Бен-Барак. - Он уверен в своей привлекательности для женщин. Мужчина не поверит, что у женщины, говорящей ему: "Ты такой клевый, такой успешный", есть тайная цель. Если разработкой объекта займется мужчина, тот насторожится. Женщина растапливает лед.

- Какая женщина успешнее в таких операциях - "синий чулок" или "чудо-женщина"?

- Сочетание. Агент должна отличаться от того, что думают об агентах Мосада.

- Если бы собрались в одной комнате женщины-агенты, вы сказали бы, что они все красивы?

Бен-Барак задумывается и отвечает с улыбкой:

- Да. Но это не условие приема на работу.

- Но вообще-то это желательно?

- Ну да, как-то так...

Femme fatale

Бывший высокопоставленный сотрудник вспоминает: "Однажды поступила информация, что появилась кандидат на работу в моем отделе. У нее высокие оценки, но она слишком красивая. Должен признать: яркая красота - это ограничение. Агент, на которого будут оборачиваться на улице, не годится. А тут - девушка-картинка. Ладно, назначили встречу в кафе. Заходит дама, одетая очень скромно, но красивая необычайно. Поговорили, и я решил принять ее. Но процесс проверки для службы в Мосаде продолжительный, и она в конце концов решила отказаться. Позвонила Ализа Маген (в то время заместитель начальника Мосада) и сказала: "Это моя родственница, поэтому я поначалу не вмешивалась. Но ты знай: я ценю, что ты не отверг ее за красоту".

- Каких женщин ищет Мосад?

- Прежде всего, способных приспосабливаться к среде и очень внимательных. Для соблазнения не нужно быть Мэрилин Монро. Все женщины-агенты привлекательны, но не выглядят, как победительницы конкурсов красоты.

А Мирелла Галь выходит из себя, когда ей говорят об образе роковой женщины (femme fatale). "Соблазнение - не главная цель агентов. Это скорее весьма нестандартная ситуация. Это в фильмах о Джеймсе Бонде все женщины - красавицы. Агенты - это люди, не выделяющиеся из толпы. Они одеваются обычно в цвета депрессии: синий, черный. Мои друзья даже смеются надо мной из-за этого".



В сокращении. Полный текст на иврите опубликован в газете "Едиот ахронот", перевод на русский - в газете "Вести"

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теги: Израиль  
   
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