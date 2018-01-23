Вопрос геноцида наносит новый удар по украино-польским отношениям

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
23.01.18   Редакция

Аферист Грудинин распространяет незаконные агитматериалы

(0)
 
23.01.18  

Аятолла всея Руси или Что Грудинин пообещал Путину?

(0)
 
22.01.18  

"Мой бюджет"

(0)
 
22.01.18   Редакция

Россия предложила курдам защиту, если они перейдут под руку Асада

(0)
 
21.01.18  

КОШКИ! Будьте осторожны с электричеством!

(0)
 
21.01.18  

Провал путинского двойника

(0)
 
21.01.18   Редакция

Этот еврей-либерал теперь стал главной надеждой российской оппозиции

(0)

последние за вчера, 22.01.18  
 
04:43  

"Мой бюджет"

(0)
 
04:21  

Турция объявила о наступлении на курдов в Сирии

(0)
 
04:14  

Меркель: близость Австрии с Россией угрожает сотрудничеству западных спецслужб

(0)
 
03:43   Редакция

Россия предложила курдам защиту, если они перейдут под руку Асада

(0)
 
01:00   Редакция

Сорос управлял внешней политикой США в отношении Украины после переворота

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
23.01.18 09:05    
todys Нужен совет (1)
22.01.18 17:31    
3674721 В Армению! (1)
22.01.18 16:06    
AndrewZ Телефонный разговор где-то на (в) Украине (2)
22.01.18 16:05    
AndrewZ Немного веселья (12)
21.01.18 14:15    
gogatupolevs Зарубежная карикатура. Тема года – Женщина. Международная выставка «Сатирикон» ‘2009 (Польша, г. Легница) (39)
21.01.18 09:11    
Олька Просто стихи (851)
21.01.18 00:02    
IrinKya Серьёзные люди (5)
19.01.18 11:43    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (197)
 
опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 13:31
скаут: matrossem; переводчик matrossem;
 
 

Вопрос геноцида наносит новый удар по украино-польским отношениям

Польша внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием признать преступления, совершенные украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, геноцидом.


Совет Безопасности,

    ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, в частности, резолюции 260 (1948) и 2391 (1968),

    руководствуясь Конвенцией о принципах международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества,

    подтверждая свою приверженность содействию упрочения принципов исторической справедливости,

    подтверждая свою приверженность борьбе с любыми проявлениями героизации нацизма,

    подчеркивая, что правительство Украины несет ответственность за преступления украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны,

    выражая серьезную озабоченность поддержкой украинским правительством украинских националистов, проводивших этнические чистки в годы Второй мировой войны,

    выражая, в частности, глубокую озабоченность значительным уровнем влияния украинских неофашистских организаций на формирование внешне- и внутриполитической повестки украинского государства,

    заявляя о своем твердом намерении продолжать внимательно следить за ситуацией вокруг легализации и героизации украинских националистических организаций,

    принимая к сведению, что украинское правительство не считает действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны военными преступлениями и преступлениями против  человечества,

изучив, документальные подтверждения и свидетельства очевидцев преступлений украинских националистов против поляков по этническому признаку в годы Второй мировой войны,

действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,
  1. признает геноцидом преступления украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны,
  2. призывает украинское правительство отказаться от героизации украинских националистов, совершавших преступления против поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их Международному суду,
  3. требует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности, ОУН, УНА-УНСО, С14, СНА, ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, а также уголовного преследования их членов,
  4. настоятельно призывает правительство Украины использовать все возможности для искупления вины украинского народа перед поляками за преступления украинских националистов в годы Второй мировой войны, в частности, рассмотреть вопрос о выделении денежных компенсаций пострадавшим и родственникам погибших, предоставить широкие политические права полякам на территории Украины в местах их компактного проживания,
  5. рекомендует правительству Украины принести покаяние на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма,
  6. напоминает о необходимости разоружения и уголовного преследования радикальных украинских вооруженных формирований,
  7. просит Генерального секретаря регулярно информировать о ситуации в Украине, связанной с любыми проявлениями героизации нацизма,
  8. постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом.

В проекте резолюции Польша выразила глубокую озабоченность "поддержкой украинским правительством украинских националистов, проводивших этнические чистки в годы Второй мировой войны". В связи с этим, Варшава призывает Совет Безопасности добиться от Киева признания исторической правды, отказа от героизации преступников и предания их Международному суду. Отдельное внимание при составлении проекта резолюции Польша уделила "значительному уровню влияния украинских неофашистских организаций на формирование внешне- и внутриполитической повестки украинского государства", требуя от украинских коллег запретить деятельность националистических организаций на территории страны, провести разоружение радикальных  вооруженных формирований и начать уголовное преследование их членов.

Стоит отметить, что тема геноцида польского населения со стороны украинских националистов уже давно внесла разлад в добрососедские отношения между двумя странами. Так, в 2016 году польский парламент принял законопроект, согласно которому действия украинских националистических организаций ОУН и УПА в 1943-1945 годах против поляков были признаны геноцидом. Власти Украины, всячески прославляющие лидеров этих самых организаций, осудили "антиукраинское" решение польских властей, выступив с инициативой признать геноцидом действия Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. Кроме того, недавно Польша заявила о возможности введения запрета на въезд в страну граждан Украины, придерживающихся "антипольской позиции" в вопросах трактовки общей истории.

Тем не менее, до сих пор дело дальше обмена жесткими заявлениями и принятия односторонних решений не заходило. Теперь же Польша вынесла данный вопрос на самый высокий уровень, привлекая к решению конфликта между двумя странами все международное сообщество. Таким образом, если Польше все-таки удастся добиться перехода данного проекта резолюции в стадию активного обсуждения в Совете Безопасности ООН, это даст определенные преимущества Варшаве в споре с Украиной за историческую правду.


Источник.

статью прочитали: 188 человек

   
теги: Украина, Польша, ООН, Резолюция ООН  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.

Цитировать Имя
лев бронштейн, 23.01.2018 13:56:04
Удар в спину укропитеконтропам

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 