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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 13:31 скаут: matrossem; переводчик matrossem;

Ссылка на оригинал Вопрос геноцида наносит новый удар по украино-польским отношениям





Совет Безопасности,



ссылаясь на резолюции Генеральной Ассамблеи ООН о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, а также о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества, в частности, резолюции 260 (1948) и 2391 (1968),



руководствуясь Конвенцией о принципах международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества,



подтверждая свою приверженность содействию упрочения принципов исторической справедливости,



подтверждая свою приверженность борьбе с любыми проявлениями героизации нацизма,



подчеркивая, что правительство Украины несет ответственность за преступления украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны,



выражая серьезную озабоченность поддержкой украинским правительством украинских националистов, проводивших этнические чистки в годы Второй мировой войны,



выражая, в частности, глубокую озабоченность значительным уровнем влияния украинских неофашистских организаций на формирование внешне- и внутриполитической повестки украинского государства,



заявляя о своем твердом намерении продолжать внимательно следить за ситуацией вокруг легализации и героизации украинских националистических организаций,



принимая к сведению, что украинское правительство не считает действия украинских националистических организаций в годы Второй мировой войны военными преступлениями и преступлениями против человечества,



изучив, документальные подтверждения и свидетельства очевидцев преступлений украинских националистов против поляков по этническому признаку в годы Второй мировой войны,



действуя на основании главы VII Устава Организации Объединенных Наций,



признает геноцидом преступления украинских националистов против поляков в годы Второй мировой войны, призывает украинское правительство отказаться от героизации украинских националистов, совершавших преступления против поляков в годы Второй мировой войны по этническому признаку, и предать их Международному суду, требует запрета деятельности организаций украинских националистов, в частности, ОУН, УНА-УНСО, С14, СНА, ВО "Тризуб" им. Степана Бандеры, а также уголовного преследования их членов, настоятельно призывает правительство Украины использовать все возможности для искупления вины украинского народа перед поляками за преступления украинских националистов в годы Второй мировой войны, в частности, рассмотреть вопрос о выделении денежных компенсаций пострадавшим и родственникам погибших, предоставить широкие политические права полякам на территории Украины в местах их компактного проживания, рекомендует правительству Украины принести покаяние на официальном уровне за преступления против польского народа и осудить героизацию нацизма, напоминает о необходимости разоружения и уголовного преследования радикальных украинских вооруженных формирований, просит Генерального секретаря регулярно информировать о ситуации в Украине, связанной с любыми проявлениями героизации нацизма, постановляет продолжать активно заниматься этим вопросом. Польша внесла в Совет Безопасности ООН проект резолюции с требованием признать преступления, совершенные украинскими националистами против поляков в годы Второй мировой войны, геноцидом. В проекте резолюции Польша выразила глубокую озабоченность "поддержкой украинским правительством украинских националистов, проводивших этнические чистки в годы Второй мировой войны". В связи с этим, Варшава призывает Совет Безопасности добиться от Киева признания исторической правды, отказа от героизации преступников и предания их Международному суду. Отдельное внимание при составлении проекта резолюции Польша уделила "значительному уровню влияния украинских неофашистских организаций на формирование внешне- и внутриполитической повестки украинского государства", требуя от украинских коллег запретить деятельность националистических организаций на территории страны, провести разоружение радикальных вооруженных формирований и начать уголовное преследование их членов.



Стоит отметить, что тема геноцида польского населения со стороны украинских националистов уже давно внесла разлад в добрососедские отношения между двумя странами. Так, в 2016 году польский парламент принял законопроект, согласно которому действия украинских националистических организаций ОУН и УПА в 1943-1945 годах против поляков были признаны геноцидом. Власти Украины, всячески прославляющие лидеров этих самых организаций, осудили "антиукраинское" решение польских властей, выступив с инициативой признать геноцидом действия Польского государства по отношению к украинцам в 1919-1951 годах. Кроме того, недавно Польша заявила о возможности введения запрета на въезд в страну граждан Украины, придерживающихся "антипольской позиции" в вопросах трактовки общей истории.



Тем не менее, до сих пор дело дальше обмена жесткими заявлениями и принятия односторонних решений не заходило. Теперь же Польша вынесла данный вопрос на самый высокий уровень, привлекая к решению конфликта между двумя странами все международное сообщество. Таким образом, если Польше все-таки удастся добиться перехода данного проекта резолюции в стадию активного обсуждения в Совете Безопасности ООН, это даст определенные преимущества Варшаве в споре с Украиной за историческую правду.

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