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опубликовано редакцией на Переводике 23.01.18 17:40
скаут: Anastasovskiy;
 
 

Аферист Грудинин распространяет незаконные агитматериалы

Миллиардер Павел Грудинин, похоже, перепутал страну или место, где он собрался устанавливать свои правила. Сначала он попался в ЦИК на представлении данных о счетах в оффшорных банках Лихтенштейна, а теперь появилась информация, что его сторонники распространяют запрещенные информационные бюллетени.

Так, избирательная комиссия Иркутской области пришла к выводу, что материалы, находящиеся в коммунистическом информационном бюллетене, являются незаконными. Членами специальной группы было установлено, что агитационный проспект «Правда» не имеет никаких конкретных данных о кампании бизнесмена Грудинина или его политических амбициях. В связи с чем было принято решение признать бюллетень агитационным материалом.

В пресс-службе надзорного ведомства также пояснили, что не имеют данных о том, кто именно заплатил за распространение «Правды». Впрочем, в ситуации, когда это было необходимо одному лишь Грудинину, очевидно, что не обошлось без его средств.

Более того, в облизбиркоме рассказали, что рабочая группа обнаружила еще один подобный материал, призывающий избирателей к забастовке. Сообщается, что все данные были переданы в полиции для пресечения распространения этих материалов, а также наказанию причастных к этому лиц.

В общем, не остается никаких сомнений, что предприниматель Павел Грудинин, который очень хочет взобраться на «политический олимп» уже несколько раз оступился и не доберется до своей цели. Никто не забудет оффшорного скандала и агитматериалов, которыми пытается пичкать народ этот бизнесмен.

Более того, если Грудинин продолжит нарушать закон и порядок РФ, то он окажется не во власти, а будет вынужден бежать в другую страну, чтобы не сесть тут за решетку. Ведь нарушением российского законодательства Грудинин не только «плюет» на правила избирательного процесса в России, но и бросает на себя тень афериста и преступника.


статью прочитали: 133 человек

   
теги: Россия, Выборы, выборы президента  
   
Комментарии 

Сегодня статей опубликовано не было.

Цитировать Имя
лев бронштейн, 23.01.2018 20:30:58
Как наша преступная буржуазия засуетилась. Им угрожают. Перед революцией часть буржуазии давала деньги. Ну и что? Кстати и Ленин отнюдь был не рабочий.
Цитировать Имя
лев бронштейн, 23.01.2018 20:34:49
А теперь кто нибудь скажет каким образом 1% человечества получил 80% мировой прибыли. Это по данным Давоса. Куда дальше будет идти мир? При советской власти такое не могло быть

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