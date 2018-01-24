Завидовать нехорошо или Там шпионки с крепким телом…..

Британская разведка “использует элитных эскорт-дам, чтобы шпионить за российскими агентами в Великобритании’’

Уверждается, что женщины могут добывать “первосортные” разведданные

By Brittany Vonow

21st January 2018,

Утверждается, что элитных эскорт-девушек рекрутируют в качестве агентов, чтобы они выведывали информацию у российских оперативников, действующих в Великобритании.

MИ5 и MИ6 просят девушек, которые, по сообщениям, берут до 5,000£ за ночь, прямо заводить “постельные” разговоры о том какими британскими секретами интересуются их партнеры





Высококлассных эскорт-дам вербуют чтобы они шпионили за российскими агентами

Один источник сказал Daily Star, что женщины, привлеченные к этой деятельности, путешествуют по всему миру, работают с дипломатами и высокопоставленными членами международного сообщества.

Источник утверждает: "Некоторые женщины делают это за деньги, но большинство рассматривают это как свой патриотический долг, к тому же это приносит немного возбуждения в их жизнь.

"Они посвящены во многие секреты и некоторые из них работают одновременно и на МИ5 и на МИ6".

Как говорят, женщинам уже удалось добыть ценнейшую информацию.





Утверждают, что МИ6 привлекала женщин для проведения операций.

Женщины, по сообщениям, работают в “посольском кругу” и информация о них доступна только небольшой группе высокопоставленных персон.

Все это становится известным на фоне сообщений, что сегодня в Великобритании действует множество российских агентов, самое большое число с момента окончания холодной войны.

Российские шпионы, по сообщениям, действуют повсюду в Европе и Великобритании как в “военное время”.

Это началось после того, как агенты ЦРУ попытались шпионить за советской Россией, используя кошек с имплантированными микрофонами.

Рассекреченные документы показывают, как руководители разведки похвалили ученых-”новаторов” за имплантирование электронных аппаратных средств в кошек, чтобы раскрыть секреты врага.

Названная "Project Acoustic Kitty" ("Проект Акустическая Кошка"), мрачная программа ценой £10 миллионов свыше пяти лет разрабатывалась 1960-х как новый, но изуверский метод подслушивания.

Примечание: МИ5 - британская контрразведка; МИ6 - разведка

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