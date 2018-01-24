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опубликовано редакцией на Переводике 24.01.18 05:44
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Завидовать нехорошо или Там шпионки с крепким телом…..

British spies ‘using high-class escorts to spy on Russian agents in UK

Британская разведка “использует  элитных эскорт-дам, чтобы шпионить за российскими агентами в Великобритании’’

Уверждается, что  женщины  могут  добывать  “первосортные” разведданные

By Brittany Vonow

21st January 2018,

Утверждается,  что  элитных  эскорт-девушек  рекрутируют в  качестве агентов,  чтобы они  выведывали информацию у  российских  оперативников, действующих в Великобритании.

MИ5 и  MИ6  просят  девушек,  которые,  по сообщениям,  берут  до 5,000£  за ночь,  прямо заводить “постельные”  разговоры  о  том  какими  британскими  секретами  интересуются их   партнеры  


Высококлассных эскорт-дам вербуют  чтобы  они шпионили за  российскими агентами

Один источник сказал Daily Star, что женщины, привлеченные к  этой  деятельности,  путешествуют  по всему миру,  работают  с дипломатами и  высокопоставленными  членами международного сообщества.

Источник утверждает: "Некоторые женщины делают это  за деньги,  но  большинство рассматривают это  как  свой  патриотический долг, к  тому  же  это приносит немного возбуждения  в их жизнь.

"Они посвящены во  многие  секреты и некоторые из  них  работают  одновременно  и  на   МИ5 и  на  МИ6".

Как  говорят, женщинам уже удалось  добыть  ценнейшую  информацию.


Утверждают,  что МИ6  привлекала  женщин  для  проведения  операций.

Женщины, по сообщениям, работают  в  “посольском  кругу”  и  информация  о  них  доступна   только  небольшой группе  высокопоставленных  персон.

Все это  становится  известным на  фоне  сообщений, что  сегодня  в Великобритании    действует  множество  российских агентов, самое большое  число  с  момента  окончания  холодной войны.

Российские шпионы, по сообщениям, действуют  повсюду в Европе  и  Великобритании как  в  “военное время”.

Это началось после того, как  агенты  ЦРУ попытались шпионить за советской Россией, используя кошек  с  имплантированными  микрофонами.

Рассекреченные документы  показывают, как руководители разведки похвалили ученых-”новаторов”  за  имплантирование  электронных аппаратных средств  в  кошек, чтобы раскрыть секреты  врага.

Названная  "Project Acoustic Kitty" ("Проект Акустическая Кошка"), мрачная программа ценой  £10 миллионов свыше пяти лет разрабатывалась  1960-х как новый, но  изуверский  метод подслушивания.


Примечание: МИ5 - британская контрразведка; МИ6 - разведка



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теги: Великобритания  
   
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