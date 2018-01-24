Завидовать нехорошо или Там шпионки с крепким телом…..
Британская разведка “использует элитных эскорт-дам, чтобы шпионить за российскими агентами в Великобритании’’
Уверждается, что женщины могут добывать “первосортные” разведданные
By Brittany Vonow
21st January 2018,
Утверждается, что элитных эскорт-девушек рекрутируют в качестве агентов, чтобы они выведывали информацию у российских оперативников, действующих в Великобритании.
MИ5 и MИ6 просят девушек, которые, по сообщениям, берут до 5,000£ за ночь, прямо заводить “постельные” разговоры о том какими британскими секретами интересуются их партнеры
Высококлассных эскорт-дам вербуют чтобы они шпионили за российскими агентами
Один источник сказал Daily Star, что женщины, привлеченные к этой деятельности, путешествуют по всему миру, работают с дипломатами и высокопоставленными членами международного сообщества.
Источник утверждает: "Некоторые женщины делают это за деньги, но большинство рассматривают это как свой патриотический долг, к тому же это приносит немного возбуждения в их жизнь.
"Они посвящены во многие секреты и некоторые из них работают одновременно и на МИ5 и на МИ6".
Как говорят, женщинам уже удалось добыть ценнейшую информацию.
Утверждают, что МИ6 привлекала женщин для проведения операций.
Женщины, по сообщениям, работают в “посольском кругу” и информация о них доступна только небольшой группе высокопоставленных персон.
Все это становится известным на фоне сообщений, что сегодня в Великобритании действует множество российских агентов, самое большое число с момента окончания холодной войны.
Российские шпионы, по сообщениям, действуют повсюду в Европе и Великобритании как в “военное время”.
Это началось после того, как агенты ЦРУ попытались шпионить за советской Россией, используя кошек с имплантированными микрофонами.
Рассекреченные документы показывают, как руководители разведки похвалили ученых-”новаторов” за имплантирование электронных аппаратных средств в кошек, чтобы раскрыть секреты врага.
Названная "Project Acoustic Kitty" ("Проект Акустическая Кошка"), мрачная программа ценой £10 миллионов свыше пяти лет разрабатывалась 1960-х как новый, но изуверский метод подслушивания.
Примечание: МИ5 - британская контрразведка; МИ6 - разведка
статью прочитали: 90 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь