Россия - 23 января 2018 г.

Новости проекта “Сахалин-1”

Вт, 23 Январь 2018 | NewsBox

Госкомиссия по запасам полезных ископаемых (ГКЗ) до конца марта 2018 года изучит возможные изменения технологической схемы по проекту “Сахалин-1”. Об этом сообщил СМИ глава Минприроды РФ Сергей Донской.

“ГКЗ рассмотрит вопрос о возможных изменениях технологической схемы по проекту “Сахалин-1″ до конца марта. Работа пройдет в соответствии с процедурой, исходя из новых данных о геологическом строении по итогам бурения пяти скважин в 2017 году”, – сообщил он.

Шельфовый проект “Сахалин-1” реализуется на условиях совместного разделения продукции (СРП): “Эксон Нефтегаз Лимитед” и японская Sodeco владеют долями по 30%, “Роснефть” и индийская ONGC – по 20%.

Проект “Сахалин-1” предусматривает добычу углеводородов на трех месторождениях – Чайво, Одопту и Аркутун-Даги, расположенных на северо-восточном шельфе острова Сахалин в акватории Охотского моря. Доказанные запасы по PRMS составляют 57,3 млн тонн нефти и 140 млрд кубометров природного газа.

Ранее одной из главных претензий российских властей к «Сахалину-1» было то, что добываемый в рамках проекта газ используется нерационально – его просто закачивают обратно в пласт ввиду отсутствия рынков сбыта. Суммарная недополученная выгода государства от этого, по данным Счетной палаты, составляла более 5 млрд долларов. Между тем технология закачки газа в пласт ранее была утверждена для «Сахалина-1» Роснедрами





23.01.2018

(Рейтер) Сахалин-1, оператором которого является американский ExxonMobil, вынужден отказаться от планов роста добычи в этом году до 260.000 баррелей в сутки с 200.000 баррелей в сутки в 2017-м, поскольку РФ не одобрила увеличение квоты для проекта, сказали Рейтер несколько источников в отрасли.

Рост добычи на Сахалине-1 может осложнить для РФ соблюдение пакта ОПЕК+, но такой поворот событий стал неожиданностью для участников рынка сорта, грозя сбоем экспортных поставок.

Проект Сахалин-1 работает на условиях соглашений о разделе продукции (СРП), в связи с чем акционеры проекта должны координировать свои планы, в том числе уровень добычи, с властями РФ.

ExxonMobil в конце прошлого года попросил российские власти одобрить квоту на увеличение добычи на Сахалине-1 с января 2018 года до 250.000-260.000 баррелей в сутки.

В декабре ExxonMobil получил предварительное одобрение на рост добычи на Сахалине-1, но в январе профильные ведомства уведомили компанию, которая уже увеличила производство, что добычу необходимо сократить и квота остается на прошлогоднем уровне - 200.000 баррелей в сутки, рассказали Рейтер два источника в отрасли.

Источник, близкий к Минэнерго, подтвердил, что компания сейчас работает по старой схеме, так как новый уровень добычи находится в стадии утверждения. По его словам, Минприроды должно утвердить программу добычи на 2018 год, но пока этого не сделано. Сроков он не уточнил.

В Минприроды не предоставило оперативный комментарий. Эксон Нефтегаз, дочерняя компания ExxonMobil в России, Роснефть и Минэнерго от комментариев отказались.

"Что-то изменилось. Все настроились на рост добычи и предложения, было понимание, что все согласовано, но что-то пошло не так", - сказал источник в компании, которая регулярно закупает Sokol.

СДВИГ ПО ГРАФИКУ

Вынужденное сокращение добычи заставило ExxonMobil существенно скорректировать план экспорта Sokol, адаптировав его под сниженный уровень добычи.

План отгрузок Sokol на январь изначально предполагал экспорт 13 партий сорта объемом по 95.000 тонн, что на четыре партии превосходит график декабря 2017 года и говорит о плановом росте добычи на проекте.

После корректировки графиков на январь-март ежемесячный экспорт сорта сократился: в январе будет отгружено 11 партий (вместо 13), в феврале - 9 (вместо 11), а в марте - 10 (вместо 12).

Пока сокращение отгрузок в течение месяца не означает уменьшения экспорта, поскольку грузы с января переносятся на февраль, с февраля на март и так далее, но трейдеры не исключают, что некоторые партии могут быть отменены.

"Пока ExxonMobil перенес отгрузку нескольких партий на более поздний срок, но, похоже, этих мер недостаточно. Мы ждем новых переносов", - сказал источник на рынке Sokol.

ExxonMobil также предложил акционерам Сахалина-1 уменьшить размер танкерной партии на 5 процентов, чтобы сократить отставание от графика, но акционеры проголосовали против, уточнил источники в отрасли.

ВОПРОСЫ ПЛАНИРОВАНИЯ

Сорт Sokol торгуется на рынке Азии, где продажа танкерных партий происходит за два месяца до даты отгрузки. На данный момент завершаются торги партиями Sokol с отгрузкой в марте. Такая схема продажи предполагает заблаговременное планирование добычи, говорят трейдеры.

"Январские партии Sokol были проданы еще в ноябре, план отгрузок верстался и того раньше, а значит и квоту должны были давно утвердить. В январе странно обсуждать добычу нефти, которая продана на три месяца вперед", - говорит крупный игрок на рынке Sokol.

Акционеры Сахалин-1 не могут отменить уже проданные грузы, в связи с оперативным указанием снизить добычу. Перенос отгрузки - единственный вариант, но он является нежелательным для участников рынка.

"Сейчас переносы в плане отгрузок пока не сильно влияют на рынок, поскольку план на январь был большой и на февраль перенесли пару партий. Дефицита нет, но нет и стабильности, что неприятно и вряд ли позитивно скажется на цене сорта", - говорит другой постоянный покупатель Sokol.

Акционерами проекта являются ExxonMobil, владеющая 30-процентной долей Сахалина-1, японская Sodeco (30 процентов), индийская ONGC Videsh (20 процентов). Оставшаяся часть акций принадлежит российской Роснефти. (Ольга Ягова, Оксана Кобзева, при участии Флоренс Тан из Сингапура)

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