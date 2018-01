архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 26.01.18 06:31 скаут: Игорь Львович

"The Washington Post: Россия готовит в Прибалтике вооруженную молодежь" Глобальная сеть - 20 января 2018 г. The Washington Post: Россия готовит в Прибалтике вооруженную молодежь фото: Mikhailpopov.com Американская журналистка Энн Эплбаум опубликовала в издании The Washington Post статью, из которой следует, что Россия начала внедрять в соседних государствах (в том числе в Латвии и Эстонии) интерес к военным играм с участием молодежи. Как пишет Эплбаум, увлеченные оружием молодые люди в камуфляжной форме проводят в прибалтийских лесах военные игры или увлекаются дзюдо. По ее мнению, Россия проявляет далеко не добрососедский интерес к русскоязычным любителям страйкбола, а также к членам стрелковых клубов и к любителям боевых искусств в Латвии и Эстонии, где значительную часть населения составляют русские меньшинства. По ее словам, российские специалисты, поддерживающие связи с военными и даже со спецназом, вступают в некоторые клубы этих стран в качестве тренеров, обучая их членов. Эплбаум приводит в качестве доказательства события прошлого года. Тогда, в период проведения российско-белорусских военных учений «Запад-2017», Полиция безопасности Латвии усилила контроль за любыми видами военной деятельности, в том числе популярным на территории Латвии командным и военно-спортивным играм страйкбол (airsoft), lasertag. Отметим, что на исходе августа прошлого года латвийская Полиция безопасности действительно рекомендовала жителям страны в течение сентября не устраивать военизированных игр Airsoft и Lasertag. Руководитель компании Streelnieks.lv, устраивающей подобные игры, Мартиньш Муйжниекс рассказал, что получил предупреждение ПБ по телефону. «Меня спросили, слышал ли я, что в связи с российскими учениями „Запад“, в отношении игры Airsoft введены ограничения. Звонивший был из Полиции безопасности и указал, что запрет надо соблюдать в течение всего сентября. На мой вопрос, какие будут последствия, если все же игры будут устраиваться, так как известно, что многие организации не собираются этот запрет выполнять, представитель ПБ указал, что надо считаться с очень большой вероятностью больших неприятностей», — поделился Муйжниекс. Напомним, что анонимный автор группы InfoPretestība.lv/InfoResistance.lv («Информационное сопротивление») пришел к выводу, что Россия использует спортивные единоборства для продвижения своих политических интересов в Латвии. «Спортивные единоборства, как способ российского влияния в Латвии», — статья под таким названием активно продвигается латышскими пользователями в социальных сетях. По мнению автора, занятия русской молодежи спортом, в частности спортивными единоборствами, угрожают национальной безопасности. В подтверждение своих выводов он выстраивает следующую схему: мир спортивных единоборств еще с советских времен был сферой закрытой, полулегальной, у его лидеров есть навыки конспирации. После распада СССР руководителями и тренерами многих клубов стали оставшиеся не у дел ветераны армии и спецслужб. Латвийские клубы тесно связаны с российскими, а в Риге среди тренеров и обучаемых явно преобладают этнические русские. Подросткам, обучающимся спортивным единоборствам, прививаются чувства дисциплины и повиновения, а также «чуждая Латвии идеология». В тексте приводятся примеры тесной связи клубов единоборств с «политиками пророссийской направленности». Так, одним из учредителей «Академии кикбоксинга» назван представитель партии «Русский союз Латвии» политтехнолог Юрий Петропавловский. К тому же спортивному сообществу, как утверждает автор статьи, принадлежит Юрий Васильев, избранный в Стопиньскую (Стопиньский край находится в центральной части Латвии) краевую думу от партии «Согласие». статью прочитали: 73 человек Комментарии