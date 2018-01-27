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опубликовано редакцией на Переводике 27.01.18 06:16
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Путин готов УБИВАТЬ британцев ТЫСЯЧАМИ

в  своём секретном  плане  по  созданию хаоса  в  Великобритании


От переводчика: специально выкладываю перевод  со  всеми вставками  какие есть в оригинальной  статье,  чтобы читатели могли по  достоинству  оценить видеоряд и подачу  материала  британским таблоидом

                  


Британский министр обороны предупредил, что Россия  может  убить  тысячи  наших  граждан, если она  проведет  разрушительную  атаку   на  энергообъекты  страны.

By Jamie Micklethwaite / Published 26th January 2018

“Это - реальная угроза, которая,  я  убежден,  нависла  сейчас  над нашей страной”

                                                                                          Гэвин Уильямсон

Он  шокирующе  утверждал, что Москва шпионит за  объектами электроснабжения  Великобритании в  целях организации  хаоса  и  создания паники.

Гэвин Уильямсон  сделал это  грозное  предостережение  во время  критического  анализа  состояния  вооруженных сил  страны,  где  было  сказано, что армия не может  угнаться  за  развитием   российской   военной  машины.

Теперь  он  утверждает, что Кремль готов принять меры, который любая другая страна сочла  бы недопустимыми, чтобы вызвать хаос в нашей стране.


BLACKOUT: Британский министр обороны предупредил, что Россия  может  убить  тысячи  наших  граждан, если она  проведет  разрушительную  атаку   на  энергообъекты  страны.

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Паломник Путин: президент России отмечает Крещение  погружением  в  ледяную  воду


Крещение - главный праздник в православном христианстве, отмечающем крещение Иисуса



 A believer celebrates Epiphany with an icy dipThis is the first time Putin has publicly plunges into the icy watersEpiphany is a major holiday in Orthodox Christianity, marking the baptism of JesusDressed in a sheepskin coat, Putin walks to bath in ice-cold water

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Он сказал  Telegraph: “План  русских  состоит  не  в  том  что  десантный  корабль   появится в Южном заливе в Скарборо и  у Брайтон-Бич.

“Они подумают - “как   мы  можем причинить  большой   вред  Великобритании? Повредить  её экономике, разрушить  её  инфраструктуру, вызвать  тысячи смертей, кроме  как  на  деле   создав   обстановку   полного хаоса в стране”.

Возможные атаки  Кремля могут  последовать  в  виде  подводной деятельности, ракеты или кибератаки.

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Путин  храбро ныряет  в   ледяную воду озера  Селигер  на  Крещение

             

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Российские боевые  стрельбы:  Балтийский флот Влада Путина  проводит  КРУПНЫЕ  военные учения

Военные игры помогут России  подготовиться  к  сражениям


VITALY NEVAR/TASS

Дымовые шашки  заполняют воздух густым дымом во время военных учений

A controlled explosion sends debris flying during the drillsA sapper uses a mine detectorA UR-77 Meteorit mine clearing system





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Он добавил: “Они смотрят на эти вещи  с  точки  зрения - “это способы, которыми мы можем  навредить Великобритании”.

“Что они  могут  сделать  -  это  вызвать хаос и  отступить  назад.

“Это - реальная угроза, которая,  я  убежден,  нависла  сейчас  над нашей страной”



РЕАЛЬНАЯ УГРОЗА: Гэвин Уильямсон волнуется по поводу России

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Россия делает заявку на  владение  АРКТИКОЙ

Кремль усиливает свои позиции на дальнем  Севере, поскольку  природные  ресурсы  региона становятся все  более  доступными   

Russia's Northern Fleet's Arctic mechanised infantry brigade ride snowmobiles during military exercises  





  LEV FEDOSEYEV/TASS    Российская пехота  учится ездить  на  оленях
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У Великобритании есть три  подводных  кабеля  по  которым   электроэнергия  поступает  в  три  миллиона  домов.

И г-н Уильямсон  шокирующе  утверждал, что кремлевские шпионы изучали эти  кабели  и   электростанции, чтобы   нанести  вред   нашей  стране.


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теги: Великобритания  
   
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