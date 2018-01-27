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дата публикации 27.01.18 07:36
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Ученые назвали самых надоедливых членов семьи


РИА Новости. Мамы, сестры и жены оказались самыми надоедливыми и "неудобными" членами семьи для остальных родственников, заявляют ученые в статье, опубликованной в журнале American Sociological Review.

"Отношения с родственниками женского пола могут быть для многих людей своеобразным обоюдоострым мечом. С одной стороны, они могут быть теми членами семьи, от которых сильнее всего зависит ваша жизнь, а с другой — самыми ворчливыми и "неудобными" для общения близкими людьми", — заявил Клод Фишер (Claude Fischer) из Университета Калифорнии в Беркли (США).

Фишер и его коллеги пришли к такому выводу, пытаясь найти ответ на вопрос, как относятся друг к другу различные члены семьи, какую роль они играют и какие эмоции вызывают друг у друга.

Ученые отмечают, что социологи и эволюционисты традиционно обращают внимание на положительные связи, помогающие укреплять семью и делающие ее "ячейкой общества". Однако не менее важны и отрицательные связи, вызывающие дискомфорт и острое желание сбежать из семьи.

Поэтому калифорнийские психологи опросили чуть больше тысячи жителей штата, у которых оказалось примерно 12 тысяч родственных связей. Их попросили рассказать о родственниках, друзьях или просто знакомых, которые иногда кажутся им слишком требовательными или сложными в общении.

Как оказалось, отношения в семье беспокоили добровольцев гораздо больше, чем общение с друзьями и незнакомцами. В среднем у них периодически или постоянно вызывали дискомфорт примерно 15% родственников, тогда как среди друзей или незнакомцев — только 6-7%.

Что интересно, чаще всего надоедливыми родственниками оказывались представительницы слабого пола — мамы, сестры и жены. В среднем каждый третий участник опроса признался, что общение именно с этими членами семьи вызывало у него психологический дискомфорт.

Причем это не зависело от возраста и пола опрошенных — подобные мысли высказывали не только мужья, сыновья и внуки, но и дочери, сестры и мамы.

"Люди часто говорят, что крепкие семейные и социальные узы полезны для общества и самого индивида. С другой стороны, они могут вызывать столько же стресса, сколько и радости, и поэтому нам важно понять, как подобные негативные эффекты влияют на наше самочувствие и здоровье", — заключает Фишер.

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