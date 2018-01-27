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Украинский адмирал: Из-за русских и Керченского моста мы потеряли 20 миллиардов!


26.01.2018, Киев, Максим Карпенко
Украина потеряла порядка 20 миллиардов гривен за последние четыре года из-за строительства Керченского моста и потери контроля над морской зоной в районе Крымского полуострова.

Об этом в эфире UkrLife заявил бывший замкомандующего ВМСУ Игорь Кабаненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Если мы посмотрим, сколько мы за четыре года потеряли ресурсов на море. Даже если мы условно отделим оккупированный Крым и его исключительную морскую экономическую зону, отделим его территориальное море, отделим, не будем считать, что мы там потеряли. Там, конечно, колоссальные потери.

За пределами этого, в исключительной морской экономической зоне, которая находится у нас за пределами Крыма, цифра получится колоссальная. Это порядка 20 миллиардов гривен за четыре года.

Потому что есть оккупированные территории нашей исключительной морской экономической зоны, там, где россиянами добывается наш достаточно дешевый газ, который мы могли бы направить на свои потребности.

Это проблемы, которые влияют на наше украинское Приазовье — это Бердянск и Мариуполь, наши порты, которые существенно теряют из-за этого Крымского моста, потому что проем не позволяет тем судам, которые раньше ходили туда, в эти порты, сейчас ходить.

Это минус 43% грузооборота для Мариупольского порта и минус 30% для Бердянска. Там ограничения, связанные с тем, что высота пролета 35 метров и суда могут проходить под мостом 160 метров длиной. То есть, все океанские суда большие, которые раньше там ходили, это серьезные потери.

Миллион тонн руды — это минус только то, что мы отправляли по контрактам на Северную Америку. Там серьезное влияние», — заявил Кабаненко


статью прочитали: 68 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 27.01.2018 08:03:29
Ничего не поделаешь, пан Кабаненко.
Вы сделали неправильный выбор, проведя вооруженный переворот.
Вы, Максим, потеряли страну, поставив её на карту.
Не стоит рыдать по волосам, потеряв голову...

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