Китаянка украла у отца полмиллиона долларов и сбежала в Канаду

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Восемнадцатилетняя китаянка тайно перевела с карты отца 3 млн юаней ($470 тыс) и оборвала общение со всеми родственниками. Отец пытается вернуть дочь с помощью сообщений в социальной сети Weibo, сообщает Sup China.



Страничка отца девушки в социальной сети Weibo. Фото: supchina.com



11 января 55-летний мужчина написал в Weibo о сбежавшей дочери. Его профиль называется «Безработный отец ждет возвращения дочери». Отец рассказал, что девушка забрала все его сбережения и потратила их часть на покупку вещей класса люкс, престижные рестораны и пятизвездочные отели, находясь в Канаде.



Отец стал ругать девушку за такие траты, а она перестала отвечать на звонки и сообщения. «Если вы знаете эту фирму, то поймете, как больно мне было расставаться с такой большой суммой», — пишет девушка в социальной сети. Фото: supchina.com



Родители девушки развелись, когда ей было 7 лет. С тех пор отец старался предоставить дочери все, что она хотела. Когда та сказала, что хочет учиться в Канаде, отец сразу согласился. На оплату обучения и повседневные расходы мужчина накопил 3 млн юаней.



Через неделю после того, как девушка уехала за границу, отец заметил, что все деньги с его счета переведены на счет дочери. После этого мужчина узнал, что его дочь занята вовсе не учебой. Судя по фотографиям в Weibo, она тратит деньги на развлечения в городе Торонто.



Фото: supchina.com

«Дочь, у меня нет другого выхода, как написать сообщение в Weibo. Мне было непросто тебя растить, но я никогда ни в чем тебе не отказывал. Почему сейчас ты так со мной поступаешь? Я не приму этого. Если ты свернешь с неверного пути, то все еще будешь моей любимой дочерью. Но если нет, я расскажу о твоих поступках в Weibo. Все узнают, как ты поступила с отцом, и перестанут общаться с тобой. Я свяжусь с Генеральным консульством КНР в Канаде и приму все меры, чтобы найти тебя. У меня есть контакты твоего бойфренда. Ты думаешь, он останется с тобой, если узнает о твоем отношении к отцу? Я нашел его родителей, но еще не говорил с ними, я надеюсь, что ты вернешься сама. Если ты будешь продолжать в том же духе, то пожалеешь об этом», — написал отец в своем Weibo.

Мужчина сообщил, что пытался связаться с дочерью через разные социальные сети, передать сообщения через ее друзей. Угрозы не остались пустыми — мужчина опубликовал имя, фото и номер удостоверения личности дочери. Вскоре он удалил этот пост, но многие пользователи уже сохранили информацию.



Молодые китайцы не прочь без спроса брать деньги у своих старших родственников. Напомним, ранее стало известно, что в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) из автомобиля марки Maserati украли 2,5 млн юаней ($376 тыс.). Главным подозреваемым оказался племянник хозяина машины.