навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
27.01.18  

Исповедь молодого учителя: «Я никогда не заболевал от найденной в мусоре еды»

(0)
 
27.01.18   Редакция

Путин готов УБИВАТЬ британцев ТЫСЯЧАМИ

(0)
 
26.01.18   Редакция

Армия нашла 830 миллионов долларов в виде "пропавших" вертолетов с началом первой проверки

(0)
 
25.01.18   Редакция

Две больших финансовых загадки нашего времени: пропавшие деньги и мошенничество с залоговым имуществом

(0)
 
24.01.18   Редакция

Разрушительная сила прошлась по российским частным банкам

(0)

последние за вчера, 26.01.18  
 
18:00   Редакция

Армия нашла 830 миллионов долларов в виде "пропавших" вертолетов с началом первой проверки

(0)
 
06:43   Редакция

Внешняя политика Китая «по Си Цзиньпину»

(0)
 
06:31   Редакция

The Washington Post: Россия готовит в Прибалтике вооруженную молодежь

(0)
 
06:01   Редакция

Ну, “С Богом” ребята….

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
26.01.18 14:14    
Norrianno Подработка (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
25.01.18 22:19    
Norrianno азартные игры (1)
25.01.18 17:32    
GoldStar Привезти домой лежачего больного. (3)
25.01.18 17:30    
GoldStar Немного веселья (13)
25.01.18 10:04    
IrinKya Скоро Новый год! (5)
22.01.18 17:31    
3674721 В Армению! (1)
22.01.18 16:06    
AndrewZ Телефонный разговор где-то на (в) Украине (2)
 
дата публикации 27.01.18 07:58
скаут: Игорь Львович;
   
 

Китаянка украла у отца полмиллиона долларов и сбежала в Канаду


Фото: http://supchina.com
 Восемнадцатилетняя китаянка тайно перевела с карты отца 3 млн юаней ($470 тыс) и оборвала общение со всеми родственниками. Отец пытается вернуть дочь с помощью сообщений в социальной сети Weibo, сообщает Sup China.

Страничка отца девушки в социальной сети Weibo. Фото: supchina.com
 11 января 55-летний мужчина написал в Weibo о сбежавшей дочери. Его профиль называется «Безработный отец ждет возвращения дочери». Отец рассказал, что девушка забрала все его сбережения и потратила их часть на покупку вещей класса люкс, престижные рестораны и пятизвездочные отели, находясь в Канаде.

Отец стал ругать девушку за такие траты, а она перестала отвечать на звонки и сообщения. «Если вы знаете эту фирму, то поймете, как больно мне было расставаться с такой большой суммой», — пишет девушка в социальной сети. Фото: supchina.com
 Родители девушки развелись, когда ей было 7 лет. С тех пор отец старался предоставить дочери все, что она хотела. Когда та сказала, что хочет учиться в Канаде, отец сразу согласился. На оплату обучения и повседневные расходы мужчина накопил 3 млн юаней.
  Через неделю после того, как девушка уехала за границу, отец заметил, что все деньги с его счета переведены на счет дочери. После этого мужчина узнал, что его дочь занята вовсе не учебой. Судя по фотографиям в Weibo, она тратит деньги на развлечения в городе Торонто.

Фото: supchina.com
«Дочь, у меня нет другого выхода, как написать сообщение в Weibo. Мне было непросто тебя растить, но я никогда ни в чем тебе не отказывал. Почему сейчас ты так со мной поступаешь? Я не приму этого. Если ты свернешь с неверного пути, то все еще будешь моей любимой дочерью. Но если нет, я расскажу о твоих поступках в Weibo. Все узнают, как ты поступила с отцом, и перестанут общаться с тобой. Я свяжусь с Генеральным консульством КНР в Канаде и приму все меры, чтобы найти тебя. У меня есть контакты твоего бойфренда. Ты думаешь, он останется с тобой, если узнает о твоем отношении к отцу? Я нашел его родителей, но еще не говорил с ними, я надеюсь, что ты вернешься сама. Если ты будешь продолжать в том же духе, то пожалеешь об этом», — написал отец в своем Weibo.
Мужчина сообщил, что пытался связаться с дочерью через разные социальные сети, передать сообщения через ее друзей. Угрозы не остались пустыми — мужчина опубликовал имя, фото и номер удостоверения личности дочери. Вскоре он удалил этот пост, но многие пользователи уже сохранили информацию.
 Молодые китайцы не прочь без спроса брать деньги у своих старших родственников. Напомним, ранее стало известно, что в китайском городе Чжухай (провинция Гуандун) из автомобиля марки Maserati украли 2,5 млн юаней ($376 тыс.). Главным подозреваемым оказался племянник хозяина машины.

статью прочитали: 71 человек

   
теги: Китай  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 