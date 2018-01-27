Исповедь молодого учителя: «Я никогда не заболевал от найденной в мусоре еды»

Заодно с поиском годной еды в биологических отходах Теему сортирует мусов и перекладывает найденные металлические и стеклянные предметы в соответствующие баки. Фото: Harri Lehtikevari / Yle

Молодой учитель из Хельсинки за полгода может потратить на еду ноль евро.

Полночь. 34-летний магистр гуманитарных наук и учитель химии Теему Арппеоткрывает крышку мусорного бака в большом многоэтажном доме и начинает привычными движениями перебирать мусорные пакеты.

В первом пакете обнаруживается наполовину выпитая бутылка лакричной водки. Дальше – упаковка сарделек, сыра и почти полная бутылка кетчупа.

– Сегодня мужская еда. Не самая полезная, но все равно неплохая, – смеется Теему.

Нет потребительству

Школьный учитель – не просто потрошитель мусорных баков. Он фриган.

– Веганы отказываются от всех продуктов животного происхождения. Фриганы же расширяют это понятие и выступают против любой формы эксплуатации, в том числе эксплуатации человека, с которой связано употребление многих продуктов животного происхождения, – объясняет Арппе.

Взятые на ночную охоту сумки наполняются быстро: салат, нарезка, турецкий йогурт, овсяные хлопья, лапша и непочатая банка маринованной свеклы, до окончания срока годности которой осталось полгода. Под подгузниками нашлась упаковка свежих шампиньонов и куриное филе со сроком годности, истекшим неделю назад.

– С самого начала мне это понравилось. В какой-то момент мусорки стали меня интересовать, а потом я начал находить в них всякое разное. И постепенно осмелел до того, чтобы съедать то, что нахожу.



Фриган работает учителем химии в средней школе. Фото: Harri Lehtikevari / Yle

По мнению столичного Арппе, веганство – это недостаточный шаг для спасения планеты. Фриганы отрицают принципы потребительства и не хотят нагружать планету больше, чем это необходимо для выживания. При этом они едят мясо, но только попавшее в мусорные отходы.

– Это мясо уже существует и готово отправиться на мусороперерабатывающий завод. На самом деле, поедание такого мяса – это способ отдать дань уважения животному, которому пришлось прожить ужасную жизнь ради производства мяса.

В следующем баке находятся приправы, среди которых – горчичный порошок и шафран. В пачке макарон фригана встречает мелкая букашка, в которой тот опознает суринамского мукоеда. Ловким движением пальцев Теему вылавливает мукоеда и отпускает восвояси.

Поедание выброшенных мясных продуктов – это способ отдать дань уважения животному, которому пришлось прожить ужасную жизнь ради производства мяса.

Как говорит опытный фриган, лучшее время для поиска съедобного в мусоре – это окончание месяца и ночь с воскресенья на понедельник. Именно тогда многие опустошают кухонные шкафы перед переездом и выбрасывают мусор после выходных.

Дело жизни

Для Теему сокращение пищевых отходов – это чуть ли не дело жизни. В Финляндии каждая десятая буханка хлеба, десятая часть всего картофеля и каждый десятый фрукт оказываются выброшенными. В год это составляет 450 миллионов килограммов.

На уровне ЕС в мусоре оказывается 173 килограмма еды на человека в год. Это 20 процентов от общего объема произведенных продуктов питания. В мировом масштабе цифра еще более ужасающая: около трети всей еды попадает в отходы.



Лучшее время для поиска выброшенных вкусностей – ночь с воскресенья на понедельник. Фото: Harri Lehtikevari / Yle

Сэкономленные на еде деньги учитель химии иногда тратит на предметы искусства. Так, например, он приобрел домой скульптуру стоимостью семь тысяч евро. Но в целом у него сложное отношение даже к этим тратам, поскольку фриганы выступают против любой формы консюмеризма.

Изучение содержимого мусорных баков и радость от неожиданной находки он сравнивает с собиранием грибов или ягод. По его собственным словам, Теему никогда не заболевал от найденных в мусоре пищевых отходов.

– Возможно, это связано с тем, что я в целом здоров и что провожу тепловую обработку всего, что в ней нуждается, – рассуждает молодой химик.

Не хлебом единым

Фриганизм не ограничивается только выброшенной едой. Практически вся квартира учителя и его жены занята вещами, которые кто-то когда-то выбросил. Даже стоящие на столе орхидеи были в свое время выужены из мусорки.

Теему отказался также от туалетной бумаги. Он говорит, что ему достаточно установленного почти в каждом финском туалете ручного душа.

Жена, брак с которой длится уже почти девять лет, не во всем разделяет его ценности. К ужасу Теему она приобрела автомобиль, но хотя бы гибридную модель. В одном пара единодушно сходится: детей они заводить не планируют, потому что это будет только отнимать дополнительные ресурсы у планеты.



