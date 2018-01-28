Единственный вариант? или Почему Китай БУДЕТ продолжать покупать облигации американского Казначейства

Сообщения средств массовой информации о том, что Пекин может снизить темпы или вовсе прекратить покупать американские гособлигации, вызвали волнение на рынке, но на самом деле у Китая нет большого выбора в этом вопросе.

BY TOM HOLLAND 15 JAN 2018





Погрузка контейнера на борт грузового судна в порту Тяньцзинь, Китай. США должны Китаю 1.2 триллиона долларов. Photo: AP

Есть старая поговорка в финансах, что, если вы должны банку 100 долларов, то это ваша проблема. Но если вы должны банку миллион долларов, то тогда это - проблема банка.

Ну, а американское правительство должно Китаю 1.2 триллиона долларов США (а может быть намного больше). Даже учитывая инфляцию, это означает, проблемы - у Китая, а не у США.

Финансовые рынки на этой неделе, похоже, забыли эту поговорку. Сообщение Bloomberg News, что Пекин надеется замедлить, или даже вовсе прекратить покупать долговые обязательства американского Казначейства, вызвал кратковременную панику на рынках, которые и так уже чувствовали себя тревожно.

В ответ Казначейство начало распродажу, подняв доходность 10-летних облигаций до верхнего 10-месячного уровня и побудив некоторых наблюдателей объявить конец длинного, 35-летнего “бычьего” периода рынка облигаций.





Сообщение о том, что Пекин надеется замедлить, или даже вовсе прекратить покупать долговые обязательства американского Казначейства, вызвал кратковременную панику на рынках Photo: AFP

Сейчас, если говорить объективно, есть некоторые серьезные основания для того, чтобы китайские чиновники могли бы желать урезать свои покупки американского долга. Есть признаки того, что в американской экономике развиваются инфляционные процессы, которые будут иметь тенденцию подталкивать доходность казначейских облигаций вверх, а цены на облигации - вниз.

В то же время, Федеральная резервная система уменьшает свои собственные резервы казначейских обязательств, и делает это как раз тогда, когда правительство собирается увеличить их выпуск, чтобы закрыть бюджетный дефицит, созданный снижениями налогов в декабре. Со временем, конечным результатом, вероятно, будет значительное усиление давления вниз - в сторону понижения цен на казначейские облигации.

Но даже при том, что Пекин хотел бы прекратить покупать казначейские облигации США, это вовсе не означает, что он может это сделать. И даже если бы он смог остановиться, это никак не означало бы, что другие инвесторы не испугались бы подобной перспективы.

Китай покупает американскую казначейскую задолженность – предоставляет ссуду американскому правительству – потому что его экспортные отрасли промышленности зарабатывают огромные суммы иностранной валюты. За 12 месяцев (до ноября прошлого года) Китай имел положительный торговый баланс - 416 миллиардов долларов США. И несмотря на усилия Пекина проводить больше международных торговых сделок в юане, большая часть доходов поступает в долларах США.





Люди стоят в очереди в местном банке чтобы купить облигации американского Казначейства. Photo: AFP

За эти годы огромные активные торговые балансы стимулировали накопление Пекином валютных резервов на сумму 3.14 триллионов долларов США. Большая часть этих резервов, на, вероятно, сумму 2 триллиона долларов, состоит именно из долларов США. И большая часть этой суммы, по меньшей мере, 1.2 триллиона долларов США (и очень вероятно что больше), инвестировано в американские гособлигации.

Всё очень просто, у финансовых менеджеров Китая нет большого выбора в этом вопросе. 14.7- миллиардный рынок американских долговых обязательств это практически единственный рынок с низкими рисками, где есть достаточно ликвидных активов, в которые Китай может инвестировать свои запасы иностранной валюты.

Конечно, и еврозона и Япония также выпускают огромное количество долговых обязательств. Но в обеих экономиках местные центральные банки начали большие программы количественного смягчения, которые предусматривают, что центральные банки полностью поглощают новый государственный выпуск. Другими словами, если говорить о Китае, то, когда дело доходит до покупки государственных облигаций, американское Казначейство - единственный крупный банк в городе.

Теоретически, финансовые менеджеры Китая могли бы на время забыть про гособлигации и принять решение купить вместо них корпоративный долг или акции. Но такая диверсификация - это трудная задача. Корпоративные облигации - менее ликвидные, чем правительственный долг, и держать их означает управлять дополнительными кредитными рисками, которые может быть крайне трудно оценить. А риски инвестирования в акции еще больше и их ещё более сложно просчитать.





Несмотря на признаки инфляционного давления в Соединённых Штатах, Китай, вероятно, продолжит покупать долговые обязательства американского Казначейства. Photo: AP

Таким образом, нет ничего удивительного в том, что Китай продолжает покупать казначейские облигации США. Вне зависимости от всех тех причин, по которым финансовые менеджеры Китая должны были бы сократить свои вложения в казначейские обязательства, данные американского правительства показывают, что между ноябрем 2016-го и октябрем 2017-го официальные вклады Китая в американский госдолг не уменьшились, а выросли на 140 миллиардов долларов США.

У финансовых менеджеров Китая не было большого выбора. Только представьте себе, что они это делают. Представьте, что Пекин действительно попытался осмысленно и существенно диверсифицировать свои валютные резервы, уйдя от казначейских облигаций США, возможно покупая европейский госдолг или американские корпоративные облигации. Из этого не следует что рынок не был бы напуган этим движением.

С одной стороны, Пекин должен был бы проводить изменения очень осторожно, чтобы перемены в потоках не вызвали распродажу со скидкой, которая подорвала бы рынок и рыночную стоимость его пакета казначейских обязательств. Это такой сорт просчета которым заканчиваются карьеры.

С другой стороны, посмотрите на последствия изменений. Финансовые менеджеры Пекина - такие крупные инвесторы, что, если они переключат большую часть своих покупок из казначейских облигаций США в европейский долг, то они снизят доходность европейского долга относительно доходности казначейских обязательств. Точно также как переключение в корпоративный долг снизило бы корпоративные ставки относительно гособлигаций США.

Для других крупных игроков на рынке – пенсионных фондов, страховых компаний, коммерческих банков и других центральных банков – изменения увеличили бы привлекательность имеющих учитывающую риски доходность казначейских обязательств относительно других активов, и, соответственно, они увеличат свои ассигнования на американские гособлигации.

Короче говоря, пока Китай вынужден где-то покупать какие-либо ликвидные активы в иностранной валюте, рынок американских казначейских обязательств сильно страдать не будет, потому что, если Китай отворачивается от облигаций США и уходит на другой рынок, то он просто вытеснит инвесторов с того рынка на американский.

Инвесторы, которые были напуганы на этой неделе, могли не понимать всего этого, но финансовые менеджеры Китая, конечно, понимают, и поэтому, на следующий день, Государственное валютное управление, орган, контролирующий валютные резервы Пекина, выступило с опровержением того, что Китай планировал прекратить покупать американские долговые обязательства, охарактеризовав сообщения об этом как “информационный вброс”. И это правильно.