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скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Асад: Мы атакуем аэропорт Бен-Гурион, если Израиль не прекратит свои авиарейды

By Dov Benovadia

Sunday, January 28, 2018 at 3:34 am | י"ב שבט תשע"ח


YERUSHALAYIM - Сирийский президент Башар аль-Асад угрожал бомбить аэропорт Бен-Гурион, если Израиль продолжит  атаковать  сирийскую армию  и   террористов  Хезболлы в его стране. Ливанская газета “A-Diar” сообщила, что Асад сделал  этот  комментарии в разговоре с президентом России Владимиром Путиным  в  субботу.

Согласно  сообщению, Асад сказал, что у него  имеются  ракеты “Скад”,  чей радиус действия достаточен чтобы  поразить главный аэропорт Израиля. “Мы  воспринимаем  честь Сирии более серьезно, чем что-либо еще”  сказал он Путину, и Израиль, с его продолжающимися воздушными  атаками   в Сирии, нарушает эту честь. Согласно  сообщению, Путин сказал Асаду, что он передаст это  сообщение израильтянам.

В последние месяцы международные СМИ сообщали, что Израиль  наносит  в  Сирии  многочисленные воздушные удары,  атакуя  сирийские военные  объекты  и конвои с оружием  Хезболлы в и за границей. Некоторые  из  предполагаемых  израильских  атак  были направлены  против иранских сил, размещенных в стране. Ранее в этом месяце израильская  авиация атаковала  район  к северу от Дамаска,  нанеся удар  по,  как  утверждается,  военной базе  Ирана.

Израиль не комментировал  это  сообщение. Израиль  много раз  обещал  не  допустить  использования  сирийской  территории  для  создания  Ираном  военных баз   или  транспортировки  оружия   террористической   ливанской  группировке  Хезболла,   которая помогала Дамаску подавить  длящееся   шесть  лет   восстание.

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теги: Башар аль-Асад  
   
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