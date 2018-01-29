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опубликовано редакцией на Переводике 29.01.18 03:48
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирия, курды, Эрдоган (текст и видео)


KURDISH YPJ MEMBER BLEW HERSELF UP DESTROYING TURKISH TANK IN AFRIN AREA – REPORT

В  районе  города  Африн, боец курдского ополчения  взорвала себя и турецкий танк

 

28 января,  боец женского подразделения курдского ополчения (YPJ), Авеста Хабур (Avesta Khaboor), взорвала  себя  и  уничтожила  турецкий танк  в  районе сирийского города Африн,  сообщил  пресс-офис  курдского ополчения (YPG).  YPJ  является  женским формированием в  составе  курдского ополчения (YPG).

После инцидента,  про-турецкие источники  сообщили,  что  курдские силы начали  использовать  смертников  против  турецкой  армии  и,  поддерживаемых Турцией,  сил  Свободной сирийской армии (FSA),  действующих  в  районе Африна.  Согласно этим  сообщениям,  другой  курдский  смертник  был  убит  турецкими военными  до  того  как  он  успел  достичь  своей  цели.  


SYRIAN AND RUSSIAN WARPLANES CARRIED OUT OVER 75 AIRSTRIKES AGAINST MILITANTS IN IDLIB PROVINCE

Сирийские и российские  самолеты  нанесли  свыше 75 авиаударов  по  боевикам в провинции Идлиб


28 января, самолеты российских ВКС  и  сирийских ВВС  нанесли свыше 74  ударов по позициям,  складам и технике группировки Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) вблизи  города  Saraqib в  южной части провинции Идлиб,  сообщили  сирийские про-правительственные источники.





Источники также пишут о  том,  что  российская и сирийская   авиация  наносила удары  по  позициям  HTS  вблизи городов  Maarrat al-Nu’man  и  Kafr Nabl на  юге  провинции  Идлиб.

Со своей стороны,  связанное  с   HTS  новостное агентство Iba’a сообщило  что  бойцы  HTS  отразили  несколько атак  правительственных войск  на  их  позиции в  районе  города  Abu Duhur на  востоке  провинции Идлиб.  Сирийский оппозиционный источник  сообщал ранее,   что  значительная  часть города всё ещё  находится  под контролем   HTS и  её  союзников.  .

Массированные  российские  и сирийские  бомбардировки могут быть первой фазой  новой  операции Сирийской арабской армии (SAA)  по  снятию  блокады  HTS  с  городов   al-Fu’ah и   Kafriya,   расположенных   в 13km  к северу от  города  Saraqib. Наблюдатели  считают,  что  SAA начнет  наземное наступление  после  проведения  приближающейся  (29-30 января)  конференции в Сочи.


Визит президента Эрдогана  в  оперативный командный центр на сирийской границе

Turkish offensive in Syria: President Erdogan visits troops on Syrian border



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теги: Сирия  
   
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