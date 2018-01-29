Сирия, курды, Эрдоган (текст и видео)





В районе города Африн, боец курдского ополчения взорвала себя и турецкий танк

28 января, боец женского подразделения курдского ополчения (YPJ), Авеста Хабур (Avesta Khaboor), взорвала себя и уничтожила турецкий танк в районе сирийского города Африн, сообщил пресс-офис курдского ополчения (YPG). YPJ является женским формированием в составе курдского ополчения (YPG).

После инцидента, про-турецкие источники сообщили, что курдские силы начали использовать смертников против турецкой армии и, поддерживаемых Турцией, сил Свободной сирийской армии (FSA), действующих в районе Африна. Согласно этим сообщениям, другой курдский смертник был убит турецкими военными до того как он успел достичь своей цели.





Сирийские и российские самолеты нанесли свыше 75 авиаударов по боевикам в провинции Идлиб





28 января, самолеты российских ВКС и сирийских ВВС нанесли свыше 74 ударов по позициям, складам и технике группировки Hay’at Tahrir al-Sham (HTS) вблизи города Saraqib в южной части провинции Идлиб, сообщили сирийские про-правительственные источники.

















Источники также пишут о том, что российская и сирийская авиация наносила удары по позициям HTS вблизи городов Maarrat al-Nu’man и Kafr Nabl на юге провинции Идлиб.

Со своей стороны, связанное с HTS новостное агентство Iba’a сообщило что бойцы HTS отразили несколько атак правительственных войск на их позиции в районе города Abu Duhur на востоке провинции Идлиб. Сирийский оппозиционный источник сообщал ранее, что значительная часть города всё ещё находится под контролем HTS и её союзников. .

Массированные российские и сирийские бомбардировки могут быть первой фазой новой операции Сирийской арабской армии (SAA) по снятию блокады HTS с городов al-Fu’ah и Kafriya, расположенных в 13km к северу от города Saraqib. Наблюдатели считают, что SAA начнет наземное наступление после проведения приближающейся (29-30 января) конференции в Сочи.





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