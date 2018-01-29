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В Польше дикий кабан ворвался в костел во время мессы и разбил статую Христа


В интернете прозвали кабана «бесноватым», а в полиции объяснили происшествие просто.

На юге Польши в городе Руда-Сленска во время воскресной мессы 21 января дикий кабан ворвался в храм Рождества Христова. Разбив стекло при входе в костел сразу после начала утренней службы, лесной зверь стал метаться по храму.

По сообщению местной прессы, от неожиданности многие прихожане запаниковали, некоторые, в том числе и священник, стали пытаться выгнать кабана из храма. Тогда тот, бегая в поисках выхода из костела, разбил две вазы и статую Иисуса Христа. Было ли животное бешеным, не известно - покинув храм, оно убежало.

В интернете уже прозвали кабана «бесноватым», а в местной полиции объяснили происшествие тем, что с наступлением зимы, когда пищи в лесах становится мало, дикие кабаны все чаще приходят в населенные пункты в поисках еды. Местные власти намерены организовать отстрел в лесах этих животных, популяция которых в последнее время возросла.


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теги: Польша  
   
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