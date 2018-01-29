Иосип Тито: как лидер югославских партизан стал диктатором в советской и западной пропаганде









65 лет назад Югославию возглавил Иосип Броз Тито. Одновременно и коммунист, и основатель "Движения неприсоединения", народный герой и поклонник роскошных яхт и дорогих костюмов, а также талантливый военный, которого до сих пор чтут на Балканах

Кем на самом деле был Тито, и как о нем в разные годы отзывались в СССР и на Западе?

Впервые мир услышал об Иосипе Броз Тито как о талантливом военном. Во время Второй мировой войны он возглавил партизанское движение в Югославии, самое крупное и успешное во всей Европе. Под конец войны оно насчитывало до 400 тысяч бойцов.

Когда Тито в 1946 году приехал в Прагу, югославского маршала приветствовали как героя: "Имя его стало легендой в темные дни войны", - заявляла тогдашняя пропаганда. ​



Тито в Москве в 1945 году

После войны он был безоговорочным лидером Югославии, и его успехи признал весь мир. У Тито был такой авторитет, что он позволил себе пойти на открытый конфликт с Советским Союзом: к явному неудовольствию Кремля Югославия отказывалась входить в так называемую "Балканскую федерацию".

Видя разногласия Тито и Кремля, Запад и западная пресса в то время превозносили "героя войны и дипломатии". Его называли не иначе как "маршал Тито, легендарный герой партизанской борьбы".

А вот советская пресса в послевоенные годы печатала о Тито гневные статьи и высмеивала бывшего союзника в карикатурах.



Карикатура на Тито в журнале "Крокодил"

В январе 1953 года Иосип Броз Тито официально становится президентом, первым в истории Югославской республики. А уже менее чем через два месяца, 1 марта 1953 года, умирает Иосиф Сталин. С этого момента отношения Тито и Кремля начинают стремительно улучшаться и становятся лучше с каждым днем.

После смерти Сталина Тито съездил в Москву и несколько раз принимал в Югославии Никиту Хрущева, а также маршала Жукова.

На Западе потеплением этих отношений были недовольны. Тональность высказываний о Тито резко меняется, и в киножурналах о вожде Югославии больше не говорят как о военном герое. Теперь с экранов все чаще звучит слово "диктатор":

"Весенними цветами осыпали диктатора", - сообщают агентства о параде в Белграде в 1956 году.

​С конца 50-х годов западные СМИ ставят Тито в один ряд с лидерами Советского Союза и Кубы. И, по словам Хрущева, они с Тито в те годы сумели прийти "к соглашению".



Тито в 1967 году

Но, вопреки опасениям западных журналистов, Югославия не стала верным союзником СССР во всем. В 1961 году совместно с Египтом она основывает "Движение неприсоединения". Позже в него вошли более сотни стран, которые пытались сохранить нейтралитет в холодной войне и не встали на сторону ни СССР, ни США.

Тито выступал за мирное решение арабо-израильского конфликта и поддержал Пражскую весну. Но одновременно он встречался с главами Ливии Муаммаром Каддафи и Сирии Хафезом Асадом. Он лично посетил десятки стран-членов Движения неприсоединения, укрепляя свое влияние.

В Югославии в то время "титоизм" был национальной коммунистической идеологией, но отличной от советского образца. Титоизм допускал частное предпринимательство и свободу вероисповедания. Страна была открыта для иностранцев, и сами граждане Югославии тоже могли ездить за границу.



Тито со своей третьей женой Иванкой Броз, 1977 год

Но все же Иосип Броз Тито был так же далек от народа, как и советские лидеры. Он носил дорогие костюмы итальянских модельеров и коллекционировал автомобили, путешествовал в в личном поезде и на собственной яхте, принимал звезд и монархов на роскошной вилле, закрытой для посторонних глаз. В Югославии при этом росла безработица, а ВВП постепенно падал.

Тем не менее, несмотря на недовольство отдельных членов югославского военного руководства, маршал Тито правил до самой смерти в мае 1980 года.



Статья о смерти Тито в сербских газетах​

С тех пор Югославия пережила войну и распалась на независимые государства. На бывшей вилле Тито сегодня расположена летняя резиденция президента Хорватии. Спецпоезд маршала отошел Сербии, которая превратила его в аттракцион для туристов. А что делать с яхтой, так и не решили. Сегодня она постепенно ржавеет в хорватском порту Риека.

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