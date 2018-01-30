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Данные фитнес-трекеров раскрыли местоположение американских военных баз

The Washington Post
 29 января 2018

Карта активности The Global Heat Map, составленная компанией Strava на основании данных фитнес-трекеров, раскрыла местонахождение военных баз США за рубежом, пишет The Washington Post.

В зонах боевых действий, например, в Сирии и Ираке, карта активности почти полностью темная, за исключением отдельных мест. Речь, как предполагается, идет о местах дислокации американских военных.

Журналисты обнаружили на The Global Heat Map как уже известные американские базы, например в Кандагаре, Афганистан, так и те, координаты которых спецслужбы старались сохранить в тайне.

Например, корреспондент The Daily Beast Адам Ронсли предполагает, что на карте активности видна база ЦРУ в Могадишо, Сомали, и ракетная база на Тайване.

27 января
Adam Rawnsley  ✔@arawnsley 
Ответ пользователю @arawnsley

Pretty nice running route for someone at Iran's Chabahar Air Base. IIRC, Shahed-129, Iran's take on the Predator, has been spotted in the hangar next door. pic.twitter.com/p8BLvQbAZM


Adam Rawnsley   ✔@arawnsley  

Some heavy jogging activity on the beach around what looks like the reported CIA annex at Mogadishu airport pic.twitter.com/1OLP8zWKGl

16:12 - 27 янв. 2018 г.
Посмотреть изображение в Твиттере

В свою очередь Бен Тауб из The New Yorker обратил вниманиена активность пользователей фитнес-трекеров в африканском регионе Сахель, где, как считается, находятся американские и французские базы.

Также, как отмечается, на карте активности отчетливо виден и периметр российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Представитель Центрального командования вооруженных сил США полковник Джон Томас сообщил, что американские военные изучают ситуацию (англ.яз.).

THE WASHINGTON POST
  • Strava — мобильное приложение для отслеживания тренировок с помощью GPS и социальная сеть для занимающихся фитнесом. Пользователями Strava являются около 27 миллионов человек по всему миру, включая владельцев популярных фитнес-трекеров Fitbit и Jawbone.
  • Карта The Global Heat Map была опубликована в ноябре 2017 года. Она составлена на основе данных, полученных с 2015 года по сентябрь 2017 года. Карта не обновляется.

Did fitness-tracker data expose top military secrets?







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