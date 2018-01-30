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дата публикации 30.01.18 03:19
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Секретный культ в США заставляет детей пить отбеливатель, чтобы излечиться от аутизма


Британская полиция предотвратила несколько случаев лечения аутизма у детей при помощи токсичной жидкости.  

По информации Sunday People, в одной из закрытых групп в Facebook последователи секретного культа рекомендуют отчаявшимся родителям использовать хлорный отбеливатель в качестве универсального средства для лечения рака, болезни Паркинсона и аутизма у детей. Они называют токсичную жидкость «Чудесной минеральной добавкой». Этот метод предлагает американская «Церковь исцеления и здоровья Генезис II» с филиалом в Лос-Анджелесе, основанная бывшим сайентологом Джимом Хамблом.

В прошлом году BBC разоблачила представителей церкви, которые отправились в Великобританию продвигать использование «Чудесной минеральной добавки», утверждая, что оно представляет собой универсальное лекарство от всех болезней. Сторонники секты верят, что аутизм вызывают патогены и паразиты, которых и уничтожает диоксид хлора. Врачи заявляют, что данное утверждение ничем не обосновано, и такое лечение может принести серьезный вред.

Раствор, предлагаемый сектантами, состоит из двух компонентов: хлорит натрия и соляной кислоты, из которых и изготавливается отбеливатель. Он продается для приема перорально или в виде клизмы. При этом раствор рекомендуется употреблять с фруктовым соком, однако медицинские эксперты утверждают, что при употреблении внутрь вещество вызывает тошноту, рвоту, диарею, повреждение кишечника и может привести к летальному исходу.

Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США предупреждает, что «продукт должен быть использован в составе отбеливателя, потому как попытка выпить его может нанести серьезный вред здоровью». В Канаде данный продукт и вовсе запрещен. Несмотря на все предупреждения, от употребления препарата уже пострадали несколько человек, зарегистрирован также один летальный исход. Тем не менее, «Чудесную минеральную добавку» по-прежнему можно приобрести через Интернет. 

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