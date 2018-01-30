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МВД и спецслужбы определят допустимую длину бород в Казахстане


Казахстанские полицейские. Кадр BBC News
В Казахстане сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности (КНБ) будут искать радикалов по закрепленным законом признакам, к которым в том числе относится и длина бороды. Об этом рассказал министр по делам религий и гражданского общества республики Нурлан Ермекбаев, пишетinformburo.kz.

По словам чиновника, в проекте закона «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Казахстана по вопросам религиозной деятельности и религиозных объединений» вводится определение деструктивного религиозного течения. После вступления документа в силу будут определены признаки последователей таких течений – как внешние, как и идеологические, психологические. «Проповедование нетерпимости, одежда, закрывающая лицо, характерная борода, укороченные штаны… Специальная экспертиза будет давать определение, является ли это признаком деструктивных религиозных течений или нет», - уточнил министр.

Он пояснил, что в подзаконном нормативном акте будет подробно написано об этих признаках. «Там, если надо, и длина бороды будет расписана. Речь не идет о любой бороде, речь не идет о священнослужителях. Речь идет только о тех, по кому будет принято решение, что это люди придерживаются деструктивных религиозных течений. Наряду с внешними признаками будет играть роль то, что они говорят и пропагандируют. То есть специалисты не будут просто так огульно всех подряд привлекать», – добавил Ермекбаев.

По его словам, полицейский сможет подойти к подозрительному человеку, сделать предупреждение. Если признаков будет больше, то он сможет передать материалы по нему в суд для вынесения предостережения или штрафа. Соответствующие органы будут вести учет таких предостережений. В законопроект также включены нормы, которые изменяют компетенции госорганов. Если проект закона будет одобрен, то уполномоченный орган получит право проверять деятельность религиозных объединений. Власти и ранее могли проверять такие организации, однако теперь предлагается легитимизировать этот процесс.

Законопроект также предлагает, что полицейские смогут устанавливать гласное наблюдение за гражданами, которые кажутся им подозрительными. Если сотрудники полиции решат, что действия таких граждан могут привести к тяжелым правонарушениям, то их смогут поставить на учет и начать следствие.

В феврале 2017 года в Казахстане уже была разработана государственная программа по противодействию религиозному экстремизму и терроризму на 2017-2020 годы. Как писала«Фергана» со ссылкой на данные Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры Казахстана, в 2016 году в местном судопроизводстве находилось 554 дела по экстремистским статьям, до суда дошло 241. В 2015 таких дел было в два раза меньше - 317 в производстве и 113 оказались в суде. При этом в колониях нередко оказывались люди, в чьих судебных делах не была представлена доказательная база.

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теги: Казахстан  
   
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