Индонезийская полиция насильно побрила женщин-трансгендеров и заставила их одеть мужскую одежду

By Ben Westcott and Mochamad Andri, CNN Mon January 29, 2018





Трудное время: Полиция арестовывает трансгендеров-сотрудников салона красоты в Panton Labu, округ Tanah Jambo Aye, регентство Северное Ачеха, провинция Ачех, как часть операции, которая также прошла в районе Лхоксукон, в том же самом регентстве, в субботу вечером.(Serambi Indonesia)

(CNN) Полиция в консервативной провинции Индонезии насильно побрила волосы группе женщин-трансгендеров и заставила их одеть мужскую одежду, - сообщили провинциальные СМИ. Применение суровых мер в отношении ЛГБТ-сообщества, ужаснуло активных борцов за права человека.

Группа из 12 женщин была арестована утром воскресенья, во время рейда по пяти салонам красоты - сказал начальник полиции регентства Северная Ачеха Ахмад Антанг Суриэнэта Антаре.

Начальник полиции заявил, что его подчиненные сбрили женщинам волосы и дали им мужскую одежду, чтобы те носили её как часть их "тренировки быть мужчинами".

"Кроме того, полицейские чиновники также заставили их бегать и громко кричать хором до тех пор, пока у них не прорежутся их мужские голоса" сказал он.

Суриэнэта сказал, что операция была частью кампании, которая должна воспрепятствовать тому, чтобы люди ЛГБТ "оказывали негативное влияние" на следующие поколения Индонезии. Женщины были взяты к полицейскому участку для "дальнейшего руководства" сказал Антара.

Начальник полиции позже сказал CNN, что операция началась как ответ на жалобы, что женщины в салонах красоты предлагали бесплатные услуги в своих салонах школьникам старших классов, а также на сообщения об употреблении наркотиков в регионе. Он отрицал, что это была целенаправленная анти-ЛГБТ операция.

Провинция Ачех, расположенная на северо-западне Индонезии, является единственной частью страны, которая управляется исламскими законами шариата.

В мае 2017 г. два молодых человека, признанные виновными в занятии гомосексуальным сексом, получили более 80 ударов палками. Они были пойманы после того, как соседи вломились в их квартиру, и засняли их на свои телефоны.

Тунджал Павестри, индонезийская активистка, борец за права человека, сказала CNN, что было "совершенно ясно", что полиция, при проведении своих воскресных рейдов, нарушила права женщин-трансгендеров.

"Я беспокоюсь о психическом состоянии и здоровье арестованных трансгендеров" сказала она.

Рейды и аресты - просто последняя фаза жестоких репрессий в отношении людей ЛГБТ в Индонезии в последние годы, которые ужаснули активистов.

С 2015 г. Проводятся рейды по гей-саунам, звучат призывы к криминализации гомосексуализма и заявления, сделанные знаменитыми политиками о “зле ЛГБТ”, одним их них было высказывание, что оно более опасно для Индонезии, чем "ядерная война".

В январе индонезийские политики начали дискуссии о пересмотре Уголовного кодекса страны, с тем чтобы сделать секс между парами, живущими в гражданском браке незаконным, что также сделает незаконными гомосексуальные отношения .

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