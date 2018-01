архив



опубликовано редакцией на Переводике 31.01.18 00:02 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Stratfor Global Intelligence”, Глобальная сеть

"The U.S. Prepares to Shine an Unwelcome Light on Russian Oligarchs" Соединённые Штаты готовятся “вытащить на свет” российских олигархов



(SPENCER PLATT/Getty Images)

Основные моменты Соединенные Штаты обдумывают свои варианты усиления давления на Россию из-за её, как сообщалось, вмешательства в выборы, и кампаниям по распространению дезинформации. Москва готовится к расширенным санкциям, пытаясь защитить своё правительство, компании и элиты.

В то время как Россия главным образом оградила себя от санкций, затрагивающих ее способность финансировать свой госдолг, возможность адресных мер направленных на ее самых влиятельных и богатых граждан, даже если не они и не будут осуществлены, вызовет волнение в глубине российской элиты.

Когда количество бедных в России увеличивается, недовольство населения широко распространенной коррупцией и непомерным богатством, принадлежащего элитам, растет. Список, детализирующий это богатство, может вызвать негативное отношение к Кремлю в этом чрезвычайно важном году - году выборов. В течение многих лет Соединенные Штаты использовали экономические санкции как дубинку для наказания России за различные совершенные ею нарушения, включая ее действия в Крыму и на Украине. Санкции были нацелены не только на сектора, жизненно важные для российской экономики, способствуя ее рецессии, но они также били по людям в высших эшелонах кремлевской власти. Теперь, российские лидеры готовятся к возможному появлению еще большего количества санкций, являющихся следствием утверждений, что Москва вмешивалась в американские выборы 2016 года. 29 января Отдел Казначейства США начнёт публиковать серию отчетов, детализирующих варианты усиления давление на Россию через расширение санкции. Американский Конгресс распорядился составить эти отчеты в августе как часть его Закона о противодействии противникам Америки с помощью санкций. Отчеты Министерства финансов не означают автоматическое расширение санкций, а скорее являются исследованием различных точек давления, которые Соединенные Штаты могли бы использовать против России и результатов, которые они могли бы получить в более широком международном аспекте в экономических и финансовых системах. В то время когда эти отчеты готовились, Москва предприняла шаги, чтобы смягчить воздействие любых новых санкций, которые могли бы быть наложены. В ожидании, что её способность финансировать суверенный долг могла быть ограничена, Россия работала над тем, чтобы подыскать дополнительные источники финансирования. Но есть другие возможные цели американских санкций, которые привлекли большую часть внимания: Конгресс приказал, чтобы Министерство финансов составило список олигархов, имеющих тесные связи с Кремлем и включило туда любые доказательства коррупции имеющиеся против них, плюс детали их собственного капитала, активов, иностранных деловых связей, источников дохода и их семей (жены, дети, родители, братья и сестры). Объем этой выборки представляет собой разительный контраст с любыми другими санкциями, которые накладывали Соединенные Штаты раньше. Хотя ряд российских деятелей уже “числится” в американских санкционных списках, но все эти люди, непосредственно связанные с российскими военными интервенциями или лично с президентом Владимиром Путиным и его пребыванием у власти. Те же, чьи имена будут стоять в долгожданном “списке олигархов”, вероятнее всего, будут самыми влиятельными и богатыми людьми России, многие - без ясных связей с российской внешней политикой или действиями за границей. Новый выбор санкций предназначен для того, чтобы преследовать за менее очевидную поддержку российской политической власти, закрыть предполагаемые лазейки, которые позволяют России обходить текущие санкции и оказать прямое давление на администрацию Путина. Утечки, исходящие из Вашингтона, указывают на то, что “список олигархов” изначально останется отдельным от специально составленного Министерством финансов списка граждан, являвшихся целью индивидуальных санкций. Исследовательский отчет, называющий имена богатых серых кардиналов России, часть которого может остаться секретной, даст Конгрессу дополнительные варианты выбора. “Угадайка” Вопросы о том, кто попадет в список, были, своего рода, настольной игрой среди международных информационных агентств. Российский медиа-гигант “Коммерсантъ” сообщил, что идентифицировал приблизительно 50 элитариев, плюс их семьи и партнеры, то есть всего около 300 человек — кого назовет Министерство финансов. Форбс составил список 96 граждан России, главным образом олигархов, которые имеют активов на, приблизительно, 386 миллиардов долларов. Кроме того, есть группа кремлевской знати, которая, как думают, обладает огромными суммами секретных денег, оцениваемыми в одном новом исследовании, выполненным учеными Парижа и Лондона, общим объемом до триллиона долларов. В прошлом, Соединенные Штаты не составляли и не предавали гласности аналогичные списки без наложения санкций. Но, нетипичная природа “списка олигархов” вызвала вопросы - не является ли это "позорным списком", означающим, что никакие санкции на названных людей накладываться не будут, а использоваться он будет для того чтобы привлечь к ним внимание. Кремль и многие российские элитарии, по сообщениям, приложили все усилия, чтобы убедить Министерство финансов не включать определенные имена в список. Повышенный интерес к тому, кого назовут в “списке олигархов”, соответствовал предположениям о том, что его публикация могла бы означать для администрации Путина и России в целом. Элитарии, которые, как ожидают, будут названы в списке, попадают в четыре широких категории: 1. Высокопоставленные чиновники Кремля, которые непосредственно связаны с администрацией и ее механизмами создания и проведения внешней политики. Большинство этих кремлевских деятелей являются членами советов некоторых крупнейших и самых прибыльных компаний России, анонимно владеют их акциями и аккумулируют большую часть их богатства в “зонах безопасности” за границей. 2. Российские элитарии, которые являются частью лоялистского круга Путина и кто помогает ему поддержать пребывание у власти. Как главные фигуры в Кремле, эти люди также владеют акциями крупных российских фирм или занимают критически важные для власти позиции и готовы выполнять приказы Путина. 3. Другие государственные чиновники, которые или планируют и осуществляют или финансируют российские действия за границей. 4. Российские олигархи, которые являются главным образом пережитками 1990-х, обладающие огромными богатствами и активами. В то время как они (по большей части) находятся “на дружеской ноге” с Кремлем и Путиным, эти олигархи не особенно лояльны к действующему правительству, но понимают, что они должны работать с ним, чтобы выжить. Прозвучала команда «К бою!» Пока формулировались отчеты Министерства финансов, российское правительство провело серию встреч, чтобы разработать стратегии - как оградить элиты и олигархов от американских санкций. Кремль освободил крупные государственные фирмы от раскрытия их подрядчиков, уменьшив, таким образом, количество возможных целей для американских действий. Путин обратился с просьбой к элитам и олигархам репатриировать свои заграничные активы. Министерство финансов и Центральный банк предложили методы для анонимных денежных переводов, которые будут “летать” вне поля зрения санкционного радара. Правительство также предложило российским деловым элитам новый 3-миллиардный выпуск евробондов, позволяющий сохранять анонимность. Многочисленные отчеты указывают, что многие представители элиты или ликвидировали свои активы за границей или управляют ими проведя целый ряд стресс-тестов, чтобы измерить риск. Многие крупные российские компании вышли на международные рынки капитала и выпустили на сотни миллионов долларов акций в последние месяцы. Многие олигархи, опасаясь контроля государства и его склонности национализировать активы, не хотят держать свои наличные в России. Российское правительство характеризовало ожидаемый “список олигархов” как попытку, в год президентских выборов, дестабилизировать страну и в финансовом и в политическом отношении. Кремль уже заложил основу для ответных санкций против Соединенных Штатов, но ждет, чтобы увидеть, как далеко зайдет Вашингтон. Даже если список не приведет к санкциям, он будет иметь сильный эффект и в России и среди администрации Путина. Элиты и олигархи остаются лояльными Путину, пока у них есть свобода управлять их феодальными владениями. Даже одна мысль, что Соединенные Штаты могли бы начать что-то делать, чтобы захватить или ограничить их богатство и власть, будет иметь сильный психологический эффект на их восприятие способности Путина защитить их, и таким образом затронуть их длительную лояльность его администрации. В последние годы многие элитарии уже отступили от прямых указаний Путина по целому ряду вопросов, поскольку российская экономика и финансовый сектор свалились в рецессию. Путин отреагировал, окружив себя группой ультралоялистов, ещё больше сдвигая своё президентство к его автократической противоположности. Многолетний лидер России понимает, что борьба в Кремле и среди элит страны приводила к отставке других влиятельных российских лидеров в прошлом. Но еще более опасной для Путина может быть реакция русских на список богатых элитариев в то время, когда уровень бедности в стране растет самыми быстрыми, за последние 20 лет, темпами. Как выяснилось в ходе научного исследования - главные представители элиты и олигархов держат за границей столько же богатства, сколько имеют все граждане вместе внутри страны. Антикоррупционные призывы в России стали громче в последние годы, и две трети из более чем 1,100 протестов в 2017 году были сосредоточены на коррупции и экономических трудностях. Большая часть недовольства этих протестов была направлена не на олигархов, а на государственных чиновников, таких как премьер-министр Дмитрий Медведев, который живет роскошно, говоря при этом о мизерных зарплатах. Вид списка элитариев с деталями их богатства мог бы вновь зажечь эти чувства в год выборов и вынудить Кремль ответить кампанией против коррупции — даже за счет принесения в жертву некоторых своих.



