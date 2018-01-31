Алексей Навальный с помощью варварства пытается поднять рейтинг

«Забастовка избирателей», которую организовал скандальный блогер Алексей Навальный 28 января, с треском провалилась и побила антирекорды по посещаемости. Вероятно, некоторые сторонники популиста начали умнеть и отворачиваться от него, однако остались и те, кого устраивает поддерживать уголовника.

Так вот, по данным МВД, протестовать в российских городах вышло около 4500 тысяч человек, подавляющее большинство которых были школьниками или студентами первых курсов. Эта разъяренная толпа отличилась в итоге новыми провокациями, а также желанием задержанными стражами правопорядка, дабы потом позиционировать себя, как «жертву режима».

Последователи Алексея Навального в результате устроенных провокаций охотно делились своими «достижениями» в социальных сетях, где можно было найти огромное количество фото с изображением дегенератов.

Да, стоит отметить, что буйная толпа не просто провоцировала полицию, которая, кстати, действовала строго в соответствии со своими должностными обязанностями, но и намеренно занималась акциями вандализма. Сторонники Навального забирались на столбы и фонари, разрисовывали баллончиками стены, оставляли непристойные надписи на припаркованных автомобилях.

Стоит отметить и тот факт, что такая картина была вполне прогнозируема. Еще до 28 января, когда по всей стране прогремели акты вандализма, эти же самые малолетки распространяли листовки, на которых якобы глава Центризбиркома Элла Панфилова призывала голосовать за действующего президента на предстоящем мартовском голосовании.

Такую топорную агитацию, впрочем, быстро заметили и осудили эксперты. Политолог, директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью СМИ назвал историю с листовками «традиционным стилем всех избирательных кампаний». В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа РФ, политолог Кирилл Коктыш заявил, что Навальный перестал контролировать поведение своих юных сторонников, и они все чаще ударяются в хулиганство и вандализм, разочаровавшись в своем лидере.

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