Алексей Навальный с помощью варварства пытается поднять рейтинг

навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
31.01.18   Редакция

Сеанс актёрского мастерства: как нужно образцово тупить на тему Сирии

(0)
 
31.01.18  

Ковровая бомбардировка или Зачем американские бюрократы сплачивают российскую элиту

(0)
 
30.01.18   Редакция

Сирия, Россия и Иран захватили крупную базу, раскололи повстанцев на две части в войне, которая сдвигается на запад в 2018 году

(0)
 
30.01.18  

Что такое «Русский мир» вне России на самом деле? Три коротких фильма

(0)
 
30.01.18  

МВД и спецслужбы определят допустимую длину бород в Казахстане

(0)
 
29.01.18   Редакция

Помимо возврата денег Apple: у 16 американских корпоративных гигантов имеется 1 триллион долларов наличности

(0)
 
29.01.18  

Иосип Тито: как лидер югославских партизан стал диктатором в советской и западной пропаганде

(0)
 
28.01.18   Редакция

Мужество двигаться вперед

(0)

последние за вчера, 30.01.18  
 
17:30   Редакция

Сирия, Россия и Иран захватили крупную базу, раскололи повстанцев на две части в войне, которая сдвигается на запад в 2018 году

(0)
 
07:45   Редакция

Индонезийская полиция насильно побрила женщин-трансгендеров и заставила их одеть мужскую одежду

(0)
 
03:53  

Что такое «Русский мир» вне России на самом деле? Три коротких фильма

(0)
 
03:29  

МВД и спецслужбы определят допустимую длину бород в Казахстане

(0)
 
03:19  

Секретный культ в США заставляет детей пить отбеливатель, чтобы излечиться от аутизма

(0)
 
03:04  

Данные фитнес-трекеров раскрыли местоположение американских военных баз

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
30.01.18 21:05    
tverdoxlebova93 Только личные интересы: почему Павел Грудинин критикует систему «Платон» (1)
30.01.18 10:16    
Георгиевна Россияне недовольны своей страной (108)
30.01.18 08:40    
Олька Просто стихи (853)
28.01.18 11:06    
Русский Стихи Михаила ТРУБИЦЫНА и Ельца (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
25.01.18 17:32    
GoldStar Привезти домой лежачего больного. (3)
25.01.18 17:30    
GoldStar Немного веселья (12)
22.01.18 17:31    
3674721 В Армению! (1)
 
опубликовано редакцией на Переводике 31.01.18 14:33
скаут: Anastasovskiy;
 
 

Алексей Навальный с помощью варварства пытается поднять рейтинг

«Забастовка избирателей», которую организовал скандальный блогер Алексей Навальный 28 января, с треском провалилась и побила антирекорды по посещаемости. Вероятно, некоторые сторонники популиста начали умнеть и отворачиваться от него, однако остались и те, кого устраивает поддерживать уголовника.

Так вот, по данным МВД, протестовать в российских городах вышло около 4500 тысяч человек, подавляющее большинство которых были школьниками или студентами первых курсов. Эта разъяренная толпа отличилась в итоге новыми провокациями, а также желанием задержанными стражами правопорядка, дабы потом позиционировать себя, как «жертву режима».

Последователи Алексея Навального в результате устроенных провокаций охотно делились своими «достижениями» в социальных сетях, где можно было найти огромное количество фото с изображением дегенератов.

Да, стоит отметить, что буйная толпа не просто провоцировала полицию, которая, кстати, действовала строго в соответствии со своими должностными обязанностями, но и намеренно занималась акциями вандализма. Сторонники Навального забирались на столбы и фонари, разрисовывали баллончиками стены, оставляли непристойные надписи на припаркованных автомобилях.

Стоит отметить и тот факт, что такая картина была вполне прогнозируема. Еще до 28 января, когда по всей стране прогремели акты вандализма, эти же самые малолетки распространяли листовки, на которых якобы глава Центризбиркома Элла Панфилова призывала голосовать за действующего президента на предстоящем мартовском голосовании.

Такую топорную агитацию, впрочем, быстро заметили и осудили эксперты. Политолог, директор Института Современного государственного развития Дмитрий Солонников в интервью СМИ назвал историю с листовками «традиционным стилем всех избирательных кампаний». В свою очередь, доцент кафедры политической теории МГИМО МИДа РФ, политолог Кирилл Коктыш заявил, что Навальный перестал контролировать поведение своих юных сторонников, и они все чаще ударяются в хулиганство и вандализм, разочаровавшись в своем лидере.

статью прочитали: 174 человек

   
теги: Россия, Российское общественное сознание  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 31.01.2018 18:37:52
Когда-то китайцы подавили активность пубертатов - первокурсников руками их родителей.
Родителям жаждавших перемен недорослей пришли извещения с уведомлением, что их отпрыскам грозит отчисление из ВУЗов с последующим запретом на повторное поступление и на работу на госпредприятиях. Конкурсы в тамошние ВУЗы достигали сотни человек на место.
Родители мальцов приняли экстраординарные меры ( с возможным рукоприкладством).
Особо буйных передавили танками на Тяньаньмэнь... Тоталитаризм.

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 