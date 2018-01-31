Сеанс актёрского мастерства: как нужно образцово тупить на тему Сирии

Конечно, по множеству направлений американцы прессингуют Россию весьма настойчиво, упорно, цепко, злобными непрекращающимися нападками порой напоминая взбесившуюся собаку. По контрактам – какой-то информационный навал по конкретным местам заключения сделок (ахаха, военные контракты в Индии провалены, или – знаю, поскольку слежу – навал в Венгрии: соросовские СМИ воют ''отменить сделку с Росатомом! наказать за сделку с Метровагонмашем!"); безопасность – все уважающие себя демократические страны должны чувствовать угрозу, или санкции – в счёт требования уступок из-за тех же угроз, которые ощущают демократические страны как раз вследствие информационной истерии. Спортивный прессинг: вытаскивают по одному компроматы, могут их делать такими, какими вздумается, наказать так, как вздумается – спортивное чиновничество и глобальные СМИ в кармане. И вот “кремлёвский доклад” обещал быть самым интригующим и тяжёлым инструментом прессинга, вот-вот, вот-вот опубликуем, лучше заранее сдавайтесь... Заголовки (информационный прессинг) в стиле“В России паника”...

И вот он, наконец, опубликован, и оказалось – это даже не санкции, а список тех, кто может попасть под санкции – в случае чего. Вместо паники все рассмеялись – поскольку практически он не имеет смысла, вместе почти со всем высшим российским руководством там видные бизнесмены, вместо санкций по этому списку уж лучше сразу объявлять войну. Стало всё это больше поводом для шуток, чем для тревоги (сродни украинскому "Миротворцу"). Наверное, американцам что-то приспичило, раз таким радикальным списком начали размахивать. Что?

Очевидно, вот эта новость, анонсировавшаяся параллельно спортивным козням и ожиданию великого политического “расстрельного списка”:

"Участники конгресса национального диалога Сирии в Сочи выразили общее желание как можно скорее положить конец продолжающемуся конфликту, говорится в заявлении, одобренном участниками.



Спецпредставитель России по Сирии Александр Лаврентьев сообщил, что «одобрены три документа»: итоговое заявление, обращение участников и список кандидатов в конституционную комиссию. После того, как будут согласованы еще несколько фамилий, список передадут представителю генсека ООН Стаффану де Мистуре.



В своем заявлении участники конгресса призвали ООН, международные гуманитарные организации внести вклад в восстановление Сирии.



Кроме того, участники конгресса призвали всех друзей Сирии помочь восстановить статус страны как достойного члена международного сообщества.



...глава МИД России Сергей Лавров сообщал, что участники конгресса одобрили заявление с принципами будущего устройства Сирии".



Интересен символизм санкций от МОК – как раз “отмена” олимпийской победы в Сочи, словно угроза – любые возможные сочинские перемоги мы можем нивелировать. Анжелину Джоли не зря послали в лагерь беженцев позаявлять о том, что “в Сирии невозможно добиться мира, если в стране будут процветать нападения на гражданское население, пытки и химатаки”. Как бы "одумайтесь, иначе – Медведев, Сечин, Миллер и иже с ними вместе с миллиардерами (кроме Чубайса), могут стать ворогами человечества". Авось нервы сдадут, как у Янека перед возможностью окончательного разгона Майдана, и бросятся уговаривать ВВП – пусть их бармалеи ещё порезвятся...



А, кстати, появление Анжелины Джоли в лагере для беженцев – показатель озабоченности. Бросить выращенный на голливудской ферме для глобальных масс образ для того, чтобы высказать вполне приевшийся из-за своей искусственности взгляд на конфликт – признак, что приспичило. Косвенный, но признак. Всё-таки самая распиаренная американская актриса в данный момент, поэтому – вот новость:



”Актриса Анджелина Джоли в ходе пресс-конференции в лагере беженцев Заатари в Иордании предложила членам Совбеза ООН посетить лагеря сирийских беженцев и найти способ урегулировать кризис в Сирии.



"Мы никогда не должны забывать, что война началась с того, что сирийцы потребовали больших прав. Мир в их стране должен быть основан на этом", - пафосно вещала она, добавив, что "в Сирии невозможно добиться мира, если в стране будут процветать нападения на гражданское население, пытки и химатаки".



“Я хочу призвать членов Совета Безопасности приехать в регион, посетить лагеря беженцев и места их проживания в городах и, наконец, найти способ, как применить авторитет ООН и международного сообщества для урегулирования этого конфликта”, -эмоционально тупила всемирно распиаренная акриса.



Везде, конечно, последовавший после протестов слом государств начался с того, что кто-то там потребовал больших прав, при этом ядро протестов управлялось извне, и там, где было сопротивление планам глобалистов – как раз и разгорелись войны. И тогда глобалисты посылают какую-нибудь Анджелину Джоли в лагерь беженцев, и она продолжает пудрить глобальному обывателю мозги: “ах жертвы войны с тираном”, мол, эх если б его свергнуть – не было бы этих несчастных беженцев.



Если бы тирана, конечно, свергнули, тогда бы по-настоящему и поднялась самая настоящая волна беженцев, ибо переформатирование порядка коснулось бы всей Сирии, но актрисе было бы уже всё равно, поскольку никто бы её ни в какие лагеря не посылал.



А так мелькание актрис, когда они ещё берутся сыграть роль в мире политики, пытаясь прилюдно тупить – верный признак, что кому-то приспичило...

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