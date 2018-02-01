Конец близок?

Одно из самых известных проправительственных изданий Венгрии. Конечно, критические статьи в отношении западной верхушки уже здесь проскакивали, но в данном случае чувствуются достаточно антиамериканские настроения. Не конкретно антитрамповские, это ещё допустимо и тренд, а антиамериканские. Не факт, что именно подавляющее большинство населения придерживается таких взглядов, но значительная. Описываемые автором внутренние прозападные и финансирующиеся извне СМИ неплохо действуют на аполитичную часть общества, драматизм противостояния растёт, появляются такие материалы.





Иштван Ловаш: Конец близок?



Уже и главный медийный рупор западного мира испугался ужаса мировой войны – жаль, что не раскрыл, по какой причине.



Очевидно, что тот, кто в прекрасный солнечный день будет предупреждать о приближении ураганного ветра с большим количеством осадков, не сможет убедить слишком много людей приготовиться к перспективе промокнуть до нитки.



Наблюдая за напряженностью американской предвоенной истерии на грани сумасшествия, провокациями, агрессивными шагами, затрагивающими миллионы людей санкциями, и прежде находились те, кто бил в колокола: это может привести к мировой войне. В “альтернативных” СМИ.



Но за прошедшие несколько дней появились серьёзные знаки, указывающие, что агрессор перестарался. Ибо как ни наслаждались разжигатели военной истерии на профессиональном уровне и из внутренней потребности, двигая мир к реальной, способной стать роковой, конфронтации, и у них внезапно словно “отвисла челюсть”, ведь мировой пожар и они не переживут, даже скрываясь на Багамах.



Economist, британский глобальный еженедельник, выпустил пятничный номер с заголовком на главной странице: “Следующая война”. Ниже – текст меньшими буквами: “растущая опасность конфликта великих держав”, представляющий собой заголовок главной статьи.



В ней – о том, что если до сих пор за прошедшие четверть века представить помимо множества локальных войн столкновение великих держав было невозможно, то сегодня ситуация изменилась. Новая стратегия национальной обороны Пентагона сделала Китай и Россию опаснее джихадистов, главной угрозой Америке. А несколько дней назад, пишется в статье, главнокомандующий британских вооружённых сил предупредил о возможности российского нападения. Америка и Северная Корея опасно приблизились к такому конфликту, который вовлечёт и Китай в войну с возможными последствиями в виде ядерной катастрофы.

Bulletin of the Atomic Scientists также поставили диагноз - опасность ядерной войны: 25-го января пришла новость, что бюллетень, объединяющий группу учёных-атомщиков, передвинул “Часы судного дня” на тридцать секунд вперёд ближе к полночи, то есть по ним мы совсем близко придвинулись к роковой для всего мира ядерной войне.



Также в четверг бывший глава Госдепа и советник по нацбезопасности Генри Киссинджер, известный тем, что ему не нужно высасывать из пальца реальные угрозы, предупредил комиссию по вооружённым силам американского сената о том, что перед США маячит потенциально катастрофическая конфронтация, вследствие подрыва глобального миропорядка. Добавил, что опасность беспрецедентна, ибо глобальная дестабилизация заложена на системном уровне.



Если кто-то после таких тяжёлых предупреждений захочет немного отдохнуть, наткнётся на следующее. А именно – на выступление Джорджа Сороса, глобального крёстного отца, на Всемирном экономическом форуме в Давосе в четверг, где он в раскрашенной венгерским акцентом и запинающейся речи предупредил о том, что “правительство Трампа являет собой угрозу всему миру”, и выделил возможность американо-северокорейского ядерного конфликта. В то же время Сорос, как напомнило американское информационное агентство Bloomberg своим читателям в репортаже с места событий по поводу соросовской речи, в прошлом году пророчествовал такое, что прямо противоречит произошедшим событиям. К примеру, что рост котировок на биржах скоро закончится. Вместо этого – он продолжается. Или вот предвещал, что темпы роста Китая поддерживать невозможно. Вместо этого китайская экономика и далее ускорилась, а правительство уменьшило задолженность.



Но настоящий вопрос – в том, какова же настоящая причина стращания ядерным Армагеддоном, способным увлечь за собой весь мир? Глянем на трёх главных противников – Россию, Китай и Иран. Ещё не было дня, чтобы руководители этих стран не акцентировали внимания на мире, сотрудничестве, расширении и усилении двусторонних и многосторонних связей.



Пекин не занят тем, что выбирает – какую разбомбить страну, чтобы подстелить соломку своему экспорту, или не тем, что хоть одним словом вмешивается во внутренние дела этой страны. Например, создавая для продавливания своих интересов свой медийный мир вливанием 700 тысяч долларов, как это делает наш самый дорогой союзник в лице Госдепа США в отношении нас. И созданная таким образом пресса чисто случайно повторяет ежедневно всего лишь тысячу раз внутриполитическую мантру, будто то, что происходит в Венгрии, напоминает самые тёмные страницы истории, и грохочет трещотками тот внешнеполитический молитвенный барабан, согласно которому каждый, кто слушает и распространяет фейки от Russia Today и Sputnik News, является троянским конём Кремля и подкапывает демократию, не говоря уже о том, что выступает “путинским рупором”.



Нет. Китайское правительство при помощи самого большого проекта ХХI века, Нового Шёлкового пути, межконтинентальной инфраструктурой хочет соединить дюжины стран на основе своеобразной “win-win” стратегии. Это же китайское правительство также и сохранение Европейского Союза считает своей задачей, впрочем, как и российское правительство.



А что касается Ирана, эта бойкотированная западными государствами страна приложила сверхусилия в деле разгрома действующих в Сирии джихадистов, поддерживаемых шейхами залива и Америкой, в то время как особый стратегический союзник США, Саудовская Аравия, ежедневно бомбит своего южного соседа Йемен почти полностью незаметно для западных СМИ, десятками тысяч уничтожая население и блокируя порты, аэропорты, чтобы ни дай бог международные организации по оказанию гуманитарной помощи могли доставить какой-либо груз.



В противовес Америке и зависимых от неё союзников по НАТО и ЕС, СМИ которых ежедневно во все трубы распространяют псевдопричины и конспиративные кретинизмы о том, зачем вдоль российских границ они размещают всё больше войск, и зачем вводят всё новые и новые санкции для роста напряжённости. Как, например – чтобы далеко не идти – правительство в Вашингтоне в пятницу, которое ввело новые санкции вдобавок к уже тысячам существующих, уже против российского замминистра энергетики, потому что Россия посмела поставить турбины Siemens на крымский полуостров, жители которого, между прочим, изъявили демократическим путём своё желание возвратиться в Россию. В противовес Украине, где Вашингтон затратил пять миллиардов долларов на кровавый путч против демократически избранного правительства.



Да. Есть вероятность мировой войны, от которой, будем надеяться, американского президента, рискующего стать самоубийцей, но при этом намеревающегося найти прибыль и в такой ситуации, и хвастающегося размерами ядерной кнопки и военной промышленности, удерживает то, что такие кнопки есть в Пекине и Москве.





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