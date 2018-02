архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.02.18 04:47 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Navy commodore plays down Canada's encounter with Russian warships" Канада - 01 февраля 2018 г. “Пишу тебе из горящего танка…”- в исполнении канадского моряка

HMCS Charlottetown (на переднем плане) и российский корвет “Сообразительный”. 8 декабря 2017 г. (Corporal J.W.S. Houck/Formation Imaging Services) OTTAWA — Старший офицер ВМС Канады постарался свести на нет высказывания одного из его матросов по поводу напряженного противостояния между канадским военным кораблем и российскими военными кораблями во время недавней операции. Рассматриваемое событие произошло в то время когда HMCS Charlottetown был задействован в шестимесячной операции (август - январь), которая включала в себя мониторинг российской военной активности на Балтике и в Средиземном море. С тех пор как в 2014 году, Россия аннексировала принадлежащий Украине Крымский полуостров, Канада постоянно предоставляет свои военные корабли для участия в патрулях НАТО в Балтийском и Средиземном морях. Так как эти патрули были предназначены для того чтобы оказать поддержку восточным членам НАТО и держать под контролем российскую агрессию в регионе, то были сообщения о доставляющих неприятные ощущения сближениях до малого расстояния между кораблями этих двух сторон. Но канадские военные в основном избегали сообщать о таких проблемах с русскими, по крайней мере, до недавнего времени, пока старший матрос Кори Джонсон не рассказал об одном таком инциденте в недавнем интервью. Джонсон был техником по системам пуска ракет на HMCS Charlottetown, и в интервью с онлайн-публикатором из его родного города Sault Ste. Marie, провинция Онтарио, он описал ситуацию как "чрезвычайно напряженную". "Это был первый раз, когда мы должны были проверить все электрические цепи и разблокировать ракеты, так чтобы можно было осуществлять пуски, если это станет необходимо" сказал Джонсон публикатору SooToday.com из Галифакса, в котором HMCS Charlottetown недавно закончил свой поход. "Вокруг нас находилось несколько российских кораблей и подводных лодок. Не секрет, что мы отслеживали их передвижения". Канадский и российские корабли не контактировали в это время, и над группой кораблей НАТО, к которой был прикомандирован Charlottetown, пролетел российский истребитель - добавил он. "Они были очень близко к нам, и у нас не было никакой информации относительно того, что они делали в этом районе, и почему они приближались к нам" сказал Джонсон. "Это большой стресс. Даже когда вы не на вахте, вы думаете о своей семье". Попытки связаться с Джонсоном в четверг были неудачны.

Лейтенант Тери Шэйр (Teri Share), врио старпома HMCS Charlottetown, на мостике корабля проводит боевые стрельбы во время операции Reassaurance 6 сентября, 2017. (Cpl J.W.S. Houck/Formation Imaging Services) Но коммодор Крэйг Скъерпенacting executive officer, командующий канадскими ВМС в Атлантике, нарисовал совсем другую картину, он сказал, что капитан HMCS Charlottetown и другие старшие офицеры чувствовали, что ситуация находится под контролем. "Все делалось профессионально, и не было ни одной секунды чтобы что-то было небезопасно" сказал Скъерпен Canadian Press. "В зависимости от того, насколько опытный вы офицер и какой уровень обучения вы получили, это может быть воспринято различным образом. Но по мнению всех старших офицеров на борту, тех кто получил определенный тренинг, это не была чрезмерно напряженная ситуация". Скъерпен признал, что русские действительно прошли в нескольких тысячах ярдов от Charlottetown и что между сторонами не было никакой связи, но, утверждает он, капитан не был сильно обеспокоен. "Всегда есть возможность связаться, если какая-либо сторона чувствует себя неудобно из-за действий другого корабля" сказал Скъерпен, который ответственен за все военно-морские силы на восточном побережье Канады. "Так что он не испытывал беспокойства по поводу того что происходило". Что же касается решения разблокировать (подготовить к пуску) ракеты “Шарлоттауна”, Скъерпен сказал, что все остальные предохранительные устройства оставались в прежнем положении и что такие действия часто предпринимаются, когда канадские корабли оперируют за границей. "Было ли чувство непосредственной угрозы, что мы должны были сделать это?" задал он вопрос сам себе. И сам ответил - “Нет”. Хотя в четверг комментарии Джонсона вызвали что-то вроде небольшого переполоха в министерстве национальной обороны, Скъерпен сказал, что на матроса не будут накладывать никаких дисциплинарных взысканий, скорее напомнят о том, о чем он может и чего не может говорить публично. "Так что самое большее что с ним может произойти - мы поговорим с ним о тех вещах о которых ему нравится рассказывать людям и о его службе о том работой и о том как это замечательно - служить в военно-морском флоте" сказал Скъерпен. "И если ему нужно больше информации о нашей роли и что мы делаем во время операции Reassurance и вблизи России …, я хочу удостовериться, что он доволен тем, что мы делаем и почему мы делаем это".

Lee Berthiaume, The Canadian Press