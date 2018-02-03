«Тут люди как орехи: твердые снаружи и мягкие внутри. В Америке — наоборот»

Министерство финансов США 29 января опубликовало «кремлевский список» — перечень «приближенных» к президенту России Владимиру Путину, против которых могут быть введены новые санкции (хотя некоторые из этих людей уже и так под санкциями). В России появление списка назвали «политической паранойей». «Медуза» поговорила с живущими в РФ гражданами США — о том, как политика сказывается на их повседневной жизни.

Энди Фрека

Мытищи, предприниматель, в России около 19 лет



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В Россию я переехал в 1999 году. Прилетел в Пермь по религиозным делам — как миссионер в составе христианской миссии. О России я тогда мало что знал, это был настоящий экстрим. Мне сразу все понравилось, несмотря на мороз в 40 градусов и так далее. В Москву я перебрался в 2010 году, когда начал заниматься бизнесом — помогать экспатам в поиске жилья. Сейчас мы с семьей живем в Мытищах: дети не хотели жить в квартире, и мы живем в частном доме. Им нравится, а я езжу в Москву на электричке.

Когда я только приехал, отношение к американцам было довольно напряженное из-за конфликта в Югославии. По разным причинам это напряжение сохранялось на протяжении всех 19 лет. Как с самого начала ко мне все относились с подозрением, так это и продолжается до сих пор. Кто хорошо меня знает —смеется, но почти каждый день кто-то в шутку намекает, что я — агент ЦРУ или что-то такое. Ведь не может быть, чтобы американец просто так жил в России.

На официальном уровне у меня никогда не было проблем из-за того, что я американец. Ни в бизнесе, ни в миграционной службе, ни в налоговой, нигде. Везде относятся очень хорошо; наоборот, стараются помочь. Но на улице кто-то что-то может сказать, когда слышат акцент. При знакомстве меня спрашивают: зачем приехал? А я отвечаю: Россия — великая страна, почему вы удивляетесь, что кто-то может захотеть здесь жить?

На самом деле мне нравится в России. Можно одновременно любить обе страны — и Россию, и Америку. В этом ничего такого нет.

В России люди как орехи: твердые снаружи и мягкие внутри; в Америке — наоборот. Когда русский человек улыбается — значит, у него действительно все хорошо. Если американец улыбается — значит, он на работе и должен улыбаться. Еще мне нравится, что если русский действительно работает, то он прямо пашет, если он ленится, то более ленивого человека не найти. Все в крайностях, это удивительно.

В последние годы, когда отношения между странами ухудшились, на моей жизни это отразилось только тем, что о конфликте больше стали разговаривать. Многие думают, что во всем виноват или Обама, или Госдеп. Я вижу какие-то надписи про Обаму на машинах. Но когда я разговариваю с россиянами, у нас все мирно проходит. Никакой агрессии нет, люди просто хотят выговориться, объяснить свою точку зрения на ситуацию: каждому гражданину России есть что сказать Госдепартаменту США, но достучаться до него они не могут. А я — вот он, со мной можно поговорить. Так что обычно я просто слушаю, никому ничего не навязываю.

Конечно, напрягает психологически, что государства не могут найти общий язык, но пока санкции на меня особо не влияют. Да, экспатов стало меньше, для бизнеса это плохо. Ну и сыр другой стал в магазинах — это не так плохо, я его особо и не ем. Правда, я помню, когда узнал об ответных санкциях, об ограничениях по торговле продуктами, то поехал в ближайший «Ашан» и скупил вообще все арахисовое масло, которое там было. Но потом оно не пропало из продажи, так что все зря было.

Сегодня я читал про этот список в СМИ, считаю, что Америка неправильно себя ведет, накладывая санкции. Даже если Россия делала что-то неправильно, почему Америка должна ее учить?

Сейчас оба наших государства поступают неправильно, но мы, простые люди, должны просто мирно жить и наслаждаться жизнью. И пока у нас вроде бы получается.

Бенджамин Дэвис

Санкт-Петербург, писатель, в России больше полутора лет



Из архива Бенджамина Дэвиса



В США я жил в маленьком городке в штате Массачусетс. Там отучился на философа, затем работал санитаром в больнице. Один из подопечных умер — не по моей вине, но мне было трудно с этим смириться, и я ушел из больницы. Затем мне предложили поехать преподавать в Китай, и я согласился. Там я решил путешествовать дальше, оказался в России, 2017 год я провел в Санкт-Петербурге. С моим другом — российским художником Никитой Климовым — мы договорились о том, что каждый день я буду писать один рассказ о России, а Никита будет делать к ним иллюстрации. Наш проект доступен онлайн.

Когда я переезжал в Россию, то не думал о политике. Меня не смущало ничего, кроме холодной погоды. Мой интерес к России не политический, а культурный. Я и тогда думал, и сейчас считаю, что во всех странах люди одинаковы. Россия не исключение.

Отношения между нашими странами не влияют на мою жизнь. Большинство из моих друзей русские, моя девушка русская. Я постоянно общаюсь с русскими, и знакомство всегда происходит одинаково. Они спрашивают, почему я переехал в Россию, а я им отвечаю: «Я не знаю, но очень счастлив, что сделал это». После этого все проходит очень дружелюбно.

В работе мое происхождение тоже не мешает. Мои истории читает достаточно много людей из России, они используют их в качестве тренировки английского. Но и они иногда спрашивают: «Какого черта ты переехал в Россию?»

С антиамериканизмом я особо не сталкиваюсь. Некоторые продавцы в магазине улыбаются моим русским друзьям, но хмурятся, когда я чего-то не могу понять на русском языке. Подозреваю, что одна из продавщиц на моей улице затаила на меня злость. Правда, скорее всего, это связано не с моим гражданством, а с тем, что однажды я расплатился за колу пятитысячной купюрой.

К сожалению, мы живем в мире, где страны вводят санкции друг против друга. Еще хуже, что иногда они необходимы. Если говорить о предыдущих санкциях, то у меня смешанные чувства. Америка вмешивается в дела других стран гораздо чаще, чем остальные. Но им не нравится, когда другие страны пытаются делать то же самое.

Что касается списка, о котором мы узнали сегодня: Америка с большим трудом признает собственные недостатки. Роль России в выборах президента США свидетельствует не о силе России, а о печальном состоянии Америки. Манипуляции с медиа, фейсбуком и даже все деньги мира не могут совсем скрыть полную некомпетентность американского избирателя, который поставил у руля страны такого позорного человека, как Дональд Трамп. Если вы пускаете в свой дом дикую обезьяну, не нужно злиться на соседа, который вдруг решит покормить ее.

Конечно, периодически я приезжаю в США, но не планирую переезжать туда и покидать Россию еще долгое время. Я думал, каким бы предложением описал жизнь в России. Таким: «Холод, тьма, море водки и тайн», но мне это нравится.

Макс Купсен

Санкт-Петербург, преподаватель английского языка, живет в России больше двух лет



Страница Макса Купсена во «ВКонтакте»



Впервые я приехал в Россию 31 декабря 2015 года. Прилетел в Екатеринбург —встречался с девушкой оттуда, мы познакомились в Сеуле, где я до этого жил и работал. Мое первое впечатление от страны — огромный праздник. Но на Урале я не задержался. Было трудно найти работу, да и очень холодно. Несколько дней подряд было −40 градусов, мои веки просто замерзали в одно целое, когда я выходил на улицу. Так я решил уехать из Екатеринбурга, но остаться в России, потому что мне понравилось здесь. Конечно, все равно холодно, но мне нравится, да и путешествовать люблю: когда жил в США, побывал в 46 штатах, потом стал ездить и в другие страны. Русские часто меня спрашивают, почему я переехал сюда, ведь многие из них, наоборот, хотят уехать в США. Я думаю, что это почти одно и то же. Люди просто хотят попробовать что-то новое, и если ты можешь прожить хорошую жизнь в другой стране — это здорово.

Из Екатеринбурга я переехал в Петербург, где найти друзей и работу гораздо легче. Пару раз в год я летаю к семье в США, но постоянно живу здесь. За два года многое узнал о России. Когда только приехал, у меня было типично американское мнение о вашей стране: русские живут под управлением диктатора и не имеют никаких прав. Я немного нервничал в первые месяцы, думал, что ФСБ может следить за мной или прослушивать меня. Но потом понял, что это все выдумки — я не такой важный человек, чтобы ФСБ парилась обо мне. До сих пор только нервничаю, что меня могут депортировать в любой момент. Например, Трамп напишет какой-нибудь глупый твит, и Путин решит отомстить.

В обычной жизни негативное отношение русских к США я замечал всего раз или два. Помню, одна женщина в кафе назвала Хиллари Клинтон сукой, когда были выборы [президента США]. По отношению ко мне такого не было. Хотя я думаю, что в этом смысле Петербург очень отличается от городов поменьше. И то же самое в США. Если ты русский в Нью-Йорке или Чикаго, всем все равно. А если ты поедешь в маленький городок, можно услышать пару комментариев о себе.

В целом я считаю, что политика — это игра для богатых и могущественных. Не замечаю, чтобы она как-то сильно влияла на мою жизнь в России. Я ведь не активный участник всей этой «новой холодной войны» между странами, хоть и шучу о том, что я — американский шпион в России и русский шпион — в США. Я думаю, что людям в Америке очень удобно и легко считать, что Путин — это настоящее лицо России, а русские то же самое думают о Трампе; но в обычной жизни и американцы, и русские не так уж отличаются.

Не собираюсь уезжать из Петербурга в США из-за политики или санкций. Мне очень нравится, как русские относятся к жизни: вы нашли очень интересный подход к силам, которые не можете контролировать; практически гордитесь страданием. А как вы относитесь к погоде! В самую холодную часть года вы не жалуетесь, а просто прыгаете в холодную воду, чтобы искупаться! Отдельно я очень люблю Санкт-Петербург. Однажды я разговаривал с бездомным о произведениях Толстого — где такое еще может случиться?

Есть и вещи, которые мне не нравятся. Языковой барьер; бесит, что улицы не всегда чистые. Я всегда выбрасываю сигарету или банку из-под пива в урну — почему остальные не могут делать так же? Ну и русская бюрократия. С этим есть проблемы и в США, но там мы хотя бы используем компьютеры, а не бумажные документы.

Записал Павел Мерзликин

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