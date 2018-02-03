Великая "Мрия" - не только самолёт, но и жажда перемоги над кацапами

Два тезиса выделим сразу: Кацапстан – это зло. В смысле, для Украины и украинцев, и это зло можно назвать также рашкой, мокшанском, роисей, пр пр пр – употребительными обзывалками от свидомых, которые так показывают презрение и то, что этого зла они не боятся. Шутка ли – почти 400 лет мокшанского рабства, и вот маемо що маемо, а могли же быть одной из передовых держав мира...



Совок – зло. Вместо того, чтобы сразу образовывать незалежну Украину, страна ещё 70 лет пребывала в савэцком рабстве, прикрывающимся лжеидеей равенства народов, а на самом деле уничтожившим миллионы украинцев, заселив Украину мокшанами – для подавления национальных чувств. Совок – прикрытие для того же Кацапстана, ничего путного не производил, а были бы уже огого – в семье передовых держав.



Совок – прикрывал лишь кацапскую сущность, она и проснулась нынче, когда кацапы позарились на исконно украинские земли, и лишь мужество украинцев сдерживат мокшанские орды от продвижения на Запад.



Примерно такая матрица с такими тезисами воцарилась почти в виде диктатуры после Майдана, и любой исторический факт или образ, который опровергает такие обывательские умопостроения, вводит свидомых в бешенство и заставляет факты переформатировать. АН-225 «Мрия» - как раз такой образ.

И вновь «Мрия» в виде образа свалилась на людей с совершенно уже поплывшими свидомыми мозгами, но – естественно, в виде перемоги (а не в виде – “эй, что вы с «Антоновым» сделали – вам такой бренд оставили!”). Подтверждая сугубо украинский ноу-хау:

если перемог не видно, их

можно при

думать

.

Перемога над москалями появилась прямо из воздуха - уже в ленте увидел рекламой, что разгоняют следующую историю, с подачи Голоса Америки пролетевшую по укрсайтам и вплоть до странички Порошенко на ФБ:

Семилетний Захар Лисковый, живущий в США с родителями, призвал американского издателя исправить ошибку в энциклопедии - мальчик обнаружил, что украинский самолет АН-225 "Мрія" назван в книге российским летательным аппаратом.

Захар записал специальное видеообращение, в котором указал на ошибку, и рассказал, откуда он знает, что это украинский самолет

:

"АН-225 "Мрія" - самый большой самолет. Это правда, но он не российский, а украинский. Откуда я это узнал это, проживая в США? Потому, что мои родители - украинцы и я родился в Украине. Это очень важно для нас и, я уверен, для всех украинцев".

Маленький украинец также добавил, что на самолёте можно обнаружить две полоски – синию и жёлтую, это важно для распознавания украинскости.

Естественно, свидомые возбудились: "Мрія" - вже в самій назві - засвідчена Україна! Українське слово не просто ж так було обрано - бо це український літак, українська розробка, українське виробництво (не "Мечта" назвали, правда? ) "

. (Со странички Порошенко).

Ясно, что важнее всего не то, что самолёт создавался в СССР для перевозки компонентов ракет-носителей Энергия и космического корабля Буран, и решение о его строительстве принималось в 1985 на Политбюро ЦК КПСС, а в создании участвовали учёные, конструкторы, инженеры предприятий всего Советского Союза, и после развала Союза на Украине остался один летающий экземпляр, а – вот что

(ниже улёт мыслей на «Цензоре»)

:

"Пердаки у кацапов сейчас в ядерный пепел разорвёт" (из-за того, что в американской же энциклопедии бдительные люди высмотрели указание самолёта российским, и, будучи украинцами в душе, но проживая в Америке, переможно опустили мокшан – попросили издателя исправиться).

"лаптеногие прибегут рубаху на груди рвать что он сАвецкий" (заранее предусмотрели, что будут напоминать о роли СССР).

"Стверджувати про участь всього саюза - це все одно, що стверджувати, що у вашому народженні/зачатті брали участь усі сусіди. Кацапи НЕ МОЖУТЬ самостійно виготовляти АНи, а Україна - може! Тепер зрозуміло, чий літак?"

"забавляет судьба проданных с доплатой козлосранью суперджетов - их уже начали дерибанить на запчасти. "Живые" самолеты разбирают, чтоб позатыкать дырки в других таких же доходягах! Вот это прорыв! Это вставание с колен! Чета ни про какой другой самолет, произведенный в нормальных странах, таких новостей нет. Походу, теперь даже с доплатой, кацапам свой хлам никому не втюхать".

Почему-то сугубо внутренний вопрос – что и как можно сделать с прклятым наследием совка в виде одного из самых крупных самолётов в мире – вдруг перерос в выяснение размеров своей крутости как раз на фоне всегдашних кацапов. Вот ниже интересный момент – диалог в комментариях к статье по теме заявления 7-летнего мальчика по недо

пустимости называния «Мрии» российским (подсмотрено на "Цензоре").



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Сейчас его никто не сможет делать. Даже доделать тот что есть - проблема.

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Проблема лишь в финансировании, т.е. заказе. Это штучный и довольно дорогой товар, который может потянуть не каждый. Пока Украина своими самолетами перекрывает все потребности в подобного рода перевозках, выкинув с этого рынка па-рашку пинком под зад

...

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Слышали про Воронеж? Это единственный город в мире, где серийно производят самолёты марки "Антонов".

За последние 4 года произвели 10 Ан-148.

-

Это те самолёты "Антонов", на которые у кацапов не получилось выклянчить у Украины лицензию на производство?

-

обидно, что производство Ан-ов существует в Воронеже и отсутствует в Киеве.

- но

вот

же,

к

иевский завод "Антонов" изготовил самолет для Саудовской Аравии"..

.

-

Серийного производства нет. Опытные самолёты производят. В прошлом году Ан-132 - 1 шт. для испытаний, в позапрошлом - Ан-178 - 1 шт. для испытаний.

..



Это если пытается вмешаться голос разума – такие диалог

Википедия

наполнена гамном из кацапстана

...

там все кацапы придумали)))

...

даже и колесо по

-

моему они из лаптей смостырили

...

когда дощь их начал в норах мордвы затапливать

...

от они колеса придумали и уехали в мокшу)))

То есть иррациональная ненависть к России, скрывавшаяся ранее как раз в таком психологически концентрированном виде как желание доказать, что “вот мы не хуже”, как нереализованная жажда быть лучше и круче России – разошлась брызгами по сайтам, статьям и форумам, не говоря уже о нынешних телеэфирах и местах скопления обывателей в «реале».



Возможно, выковыряли это неожиданное выяснение «чья «Мрия»» вполне осознанно, ибо отрезками нужно проводить внутреннюю мобилизацию под флагом «не забываем – мы круче». Не говоря уже о выяснении сложных вопросов «как и с кем Украина может использовать наработки советского авиапрома, при этом полностью его не угробив».

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Комментарии

и ещё получается. А так – вот такие обычные улёты мозгов: