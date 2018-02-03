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Россия уговаривает Израиль отказаться от ударов по Сирии и Ливану

Российские представители пытались убедить израильское руководство отказаться от бомбардировок иранских ракетных заводов, строящихся в Сирии и Южном Ливане
 Вести-Ynet|Опубликовано:  03.02.18 
Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин. Фото: AFP
 Биньямин Нетаниягу и Владимир Путин. Фото: AFP

На следующий день после визита в Москву премьер-министра Биньямина Нетаниягу и его встречи с президентом Владимиром Путиным, Израиль посетила представительная делегация во главе с секретарем Совета национальной безопасности РФ, экс-директором ФСБ, генералом Николаем Патрушевым. Как утверждает арабское англоязычное издание "Аш-Шарак аль-Аусат", российские представители пытались убедить Израиль отказаться от бомбардировок иранских ракетных заводов, строящихся в Сирии и Южном Ливане.

Источник, на который ссылается издание, рассказал, что во время визита в Москву Нетаниягу предупредил Путина, что Израиль не потерпит присутствия иранских ракет и иранских оборонных заводов возле своих границ, а, если потребуется, нанесет удары по объектам "Хизбаллы" в Сирии и Ливане, если поставки оружия этой шиитской организации будут продолжаться.

 "Российский челнок": для чего в Израиль прибыли главы разведслужб и генштаба РФ - комментарий "Вестей"

Как утверждает издание, делегация, в состав которой вошли заместители министров иностранных дел, внутренних дел и юстиции РФ наряду с высокопоставленными представителями российского генштаба и разведывательных служб, прибыла в Израиль, чтобы "глубже изучить корни проблемы и причины израильских опасений, и лучше понять, какую роль играют Иран и "Хизбалла" в Сирии. По сведениям источника, ранее Иран отказался удовлетворить просьбу России и вывести из южной Сирии свой контингент.


Фото: Коби Гидеон/GPO

"Израиль со всей серьезностью относится к попыткам Ирана усилить свое военное присутствие в Сирии, а также к производству высокоточного оружия против Израиля, организованного Исламской республикой в Ливане", - сказал Биньямин Нетаниягу в понедельник, 29 января, на брифинге после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

Глава израильского правительства пояснил, что поставил российского лидера в известность о шагах Израиля, которые будут предприняты сообразно ситуации.

 Нетаниягу предупредил Путина о возможных действиях Израиля в Ливане

"Израиль не потерпит наличия высокоточных ракет (рядом со своими границами - прим. ред.). Если потребуется действовать в Ливане, то мы сделаем это. Я сказал Путину, что если процесс закрепления Ирана в Сирии не остановится, то мы предпримем меры для того, чтобы остановить его. Впрочем, мы уже действуем", - заявил Биньямин Нетаниягу.

В тесной связи с сирийской проблемой на переговорах в Москве обсуждались иранские попытки наладить в Ливане производство высокоточных ракет и оснащение уже имеющихся у "Хизбаллы" ракет системами точного наведения.

Конкретные усилия с целью решения данной задачи стали предприниматься Ираном из-за того, что Израиль весьма эффективно пресекал в последние  годы попытки передачи "Хизбалле" и доставки в Ливан высокоточных ракет иранского производства. Скрыть эти усилия иранцам не удалось, и Израиль мог бы уничтожить создаваемые ими в Ливане предприятия, но такой шаг привел бы с большой вероятностью к крупномасштабному военному конфликту на Ближнем Востоке, которого Израиль пытается избежать. Тем не менее, по словам Нетаниягу, им было сказано Путину, что в отсутствие иного решения проблемы Израиль не остановится перед твердыми действиями.  

Премьер-министр также прокомментировал сообщения, согласно которым президент Сирии Башар Асад угрожал атаковать аэропорт Бен-Гурион.

"Мы всегда берем в расчет все факторы и источники. Единственный источник, который пытается изменить статус-кво в Сирии и Ливане – это Иран. Эта страна очень активно действует с целью превратить Сирию в свою военную колонию", - пояснил глава израильского правительства.

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