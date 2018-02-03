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опубликовано редакцией на Переводике 03.02.18 21:36
скаут: Anastasovskiy;
 
 

Штаты замешаны в смерти российского пилота над Идлибом

Как сообщает Федеральное агентство новостей, Министерство обороны РФ предоставило информацию о том, что в гибели российского пилота, управлявшего Су-25 в районе Идлиб, могут быть косвенно виновны Соединенные Штаты. По предварительной информации, российский самолет был сбит из переносного зенитно-ракетного комплекса (ПЗРК).

Как сообщает Telegram-канал @directorate4, трагедия произошла над деревней Масеран в воздушном пространстве города Серакиб – местности, в направлении которой в данный момент устремлена правительственная армия Сирии.

Также, согласно опубликованному группировкой «Джейш ан-Наср», сражающейся против САА на стороне «Хайят Тахрир аш-Шам», видео, можно констатировать факт того, что пилот решил катапультироваться, о чем, в свою очередь, доложил на авиабазу Хмеймим. Кроме того, стоит принять во внимание, что через некоторое время боевики разместили в Сети циничные кадры, на которых, по всей видимости, запечатлена смерть российского пилота.

При этом известно, что боевики использовали в качестве оружия ПЗРК «Игла». Именно это вооружение не так давно было захвачено у вооруженных курдских вооруженных отрядов в Африне одной из группировок «Свободной сирийской армии» «Лива Самарканд» и именно им пользуется «Рабочая партия Курдистана». В частности, в 2016 году турецкий вертолет AH-1W «Super cobra» был сбит курдскими вооруженными силами именно этим вооружением.

В свою очередь, арабские СМИ располагают информацией, что именно Соединенные Штаты передали зенитно-ракетные комплексы курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африне, которые в конечном итоге попали в руки террористов и из которых велся огонь по российскому Су-25. Кроме того, стоит и учитывать невыгодную для курдов оперативную обстановку на севере Алеппо. Очевидно, что поставки оказались у боевиков в Идлибе.

Как ранее сообщали арабские СМИ, ссылаясь на свои источники, в январе этого года Соединенные Штаты Америки в рамках «секретного соглашения» передали партию переносных зенитно-ракетных комплексов курдским «Отрядам народной самообороны» (YPG) в Африне.

Учитывая невыгодную для курдов оперативную обстановку на севере Алеппо, не исключено, что именно американские поставки оказались у боевиков в Идлибе.

Таким образом, очевидно, что ситуация на восточном берегу Евфрата обостряется, так как курды, провоцируют конфликты в Африне, а оставшиеся без непосредственного контроля террористы ИГ активизируется. В свою очередь, США, которые до сих пор работают противоборствующими Асаду силами, продолжают финансировать «неправительственные организации» и поставлять в Сирию оружие. И, не исключено, что именно они в ответе за смерть российского пилота.

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теги: Россия, Сирия  
   
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