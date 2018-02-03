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опубликовано редакцией на Переводике 03.02.18 21:39
скаут: Anastasovskiy;
 
 

«Мусорный» депутат

Деньги, как известно, не пахнут. Зато деньги, и в весьма больших количествах, могут возникать там, где их оборот сложнее всего представить. Например, в мусоре. 1-го февраля, по решению Смольного, региональным оператором по утилизации отходов стало Санкт-Петербургское государственное унитарное предприятие «Завод по механизированной переработке бытовых отходов». Это крупнейшее на северо-западе предприятие подобного профиля. Размер возникающего «мусорного рынка» составит 13 млрд. рублей. Однако завод – это только переработка. Мусор надо отсортировать, привезти, переработанный мусор нужно расположить на полигонах. Здесь возникает целая сеть теневых коммерческих организаций, и здесь же возникает фигура Бориса Пайкина, бывшего ударного строителя санкт-петербургской дамбы и сочинских олимпийских объектов, любящего мужа, украсившего улицы Питера кучей билбордов с фотографиями своей жены, организатора ООО «Форт Групп менеджмент» - удобной ширмы для оффшоров и - по совместительству - миллиардера. Подконтрольные Пайкину структуры недавно приобрели волосовский полигон «Профспецтранс», а сам Пайкин, будучи новообращенным депутатом от ЛДПР, лоббирует в Думе закон о раздельном сборе мусора. Речь идет об особых бачках, в которых, по некоторым сведениям, будут монтироваться датчики ГЛОНАСС. При определенных обстоятельствах, Пайкин в буквальном смысле сможет отслеживать каждый мусорных бак и диктовать свои условия любому мусороперерабатывающему заводу. Учитывая опыт депутата в теневых финансовых махинациях, скоро мы можем начать выбрасывать мусор очень даже платно. 

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теги: Санкт-Петербург  
   
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