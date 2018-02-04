Подборка коротких заметок о Китае

Хайяншань. Фото: military.china.com

Китай первым в мире оснастил боевой корабль электромагнитной пушкой, обогнав США, сообщает Defense News. Судя по фотографиям, китайские военные установили на боевое судно электромагнитный рельсотрон.

На танкодесантном судне “Хайяншань” типа 072-III видно орудие, похожее на электромагнитную пушку. Орудие уже готовят к испытаниям в море. На открытой палубе корабля также установлены 3 электрогенератора для питания пушки.

Неизвестно, где были сделаны фотографии. По данным RT судно находится на верфи в Ухане (провинция Хубэй).

Электромагнитные пушки — мощное военное орудие. Их преимущество в том, что на корабле не нужно хранить военные снаряды, что повышает его живучесть. Рельсотроны способны разгонять снаряды массой 10 кг до скорости несколько тысяч км/час. Дальность выстрелов достигает 200 км. Удар электромагнитной пушки сравним с падением небольшого метеорита. США также строит электромагнитные пушки.

Первые успехи были отмечены в 2006 году, но американские ВМС не смогут использовать рельсотроны еще 10 лет.



RFI Опубликовано 02-02-2018

Для снятия дорожного полотна предприимчивый китаец арендовал экскаватор





Жителю Китая за одну ночь удалось снять почти километровый участок дорожного покрытия и перепродать его за сумму, эквивалентную 640 евро. Об этом сообщает AFP со ссылкой на китайское агентство China News Service.

По данным China News Service, инцидент произошел в деревне Санкешу, расположенной в восточной китайской провинции Цзянсу. Утром 24 января жители деревни обнаружили исчезновение большого «куска» дороги и обратились в полицию.

Вскоре выяснилось, что 800-метровый участок дорожного покрытия, состоящего из бетонных блоков, за ночь разобрал один человек. Для этого он предусмотрительно арендовал экскаватор и грузовик, на котором затем перевез снятые блоки на завод железобетонных изделий.

По данным China News Service, общий вес украденного составил 500 тонн, за реализацию которых обвиняемый получил 5000 юаней (640 евро).

Когда его задержали, он заявил, что хотел просто заработать на пропитание, убрав дорогу, «по которой все равно никто не ездит».

Как сообщает AFP, эта история вызвала огромную популярность среди китайских пользователей соцсетей.





Полиция Гонконга задержала 17 россиянок в ходе крупнейшего рейда против проституции

Фото: sg.news.yahoo.com

В результате рейда в одном из зданий Гонконга полиция задержала почти 100 девушек из России, Украины, Казахстана, материкового Китая и транссексуалов из Таиланда, сообщает South China Morning Post.

В ходе операции в районе Монг-Кок полиция и миграционная служба задержали 92 девушек и 7 транссексуалов от 18 до 33 лет. 17 задержанных — из России. Вместе с ними были пойманы двое мужчин. Один из них обеспечивал женщин предметами первой необходимости.

Полиция сообщает, что бордель был организован двумя синдикатами, связанными с местной преступной группировкой. У преступников были связи в России и Таиланде, где они набирали женщин. Половину гонорара женщины платили синдикатам в качестве платы за комнату и другие услуги.

Фото: sg.news.yahoo.com

Бордель занимал 12 из 14 этажей здания. На каждом находились 3 квартиры, поделенные на несколько комнат для девушек. Полиция сообщила, что это один из крупнейших рейдов в истории Гонконга, направленных на борьбу с проституцией.

Иностранок задержали за нарушение условий пребывания. Работа в сфере проституции в Гонконге не является противозаконной, но управлять публичным домом, жить на заработок от сексуальных услуг и ограничивать свободу граждан в целях проституции — нелегально.

На нем можно найти сотни различных сортов рыбы и морепродуктов, разбросанных по всему рынку.

Рынок морепродуктов Цукидзи (Huangsha Seafood Market) в Гуанчжоу, провинция Гуандун, является крупнейшим в Южном Китае и одним из крупнейших в Китае, передает

Хроника.инфо

со ссылкой на

Zefirka.net

.

На нем можно найти сотни различных сортов рыбы и морепродуктов, разбросанных по всему рынку. Он находится недалеко от реки Чжуцзян, что обеспечивает быструю доставку самой свежей рыбы и морепродуктов.

Одной из главных достопримечательностей для туристов и покупателей на рынке являются крокодилы, которых привозят живыми в деревянных ящиках с заклеенными пастями. Их выращивают на специализированных крокодиловых фермах в Китае и Вьетнаме. Мясо крокодила пользуется популярностью в большинстве стран Азии и его считают деликатесом.

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Стоит мясо около 70 юаней (8.90 евро) за килограмм, если продавать крокодила целиком. Самые дорогие части — лапы и хвост, они стоят 120 юаней (15.26 евро) и 100 юаней (12.72 евро)