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опубликовано редакцией на Переводике 04.02.18 21:29
скаут: Anastasovskiy;
 
 

ЧВК «Вагнер» продолжает освобождение Сирии от террористов



Сегодня, приблизительно в два часа дня, по сообщению All-Masdar News (AMN), Сирийская Арабская Армия (САА) совместно с отрядами «Сил Колумна» и военной разведки захватили ключевой город Джудайда в провинции Хама, на северо-востоке страны. Издание также упоминает про элитный сирийский спецназ – «Тигров» - участие которых, по мнению AMN, может обеспечить освобождение оставшейся под контролем территории страны за несколько недель.Однако некоторые военные эксперты считают, что большинство успешных операций сирийцев связаны не с «Тиграми», а с российской частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер» или просто «вагнеровцами». В числе заслуг, приписываемых им, освобождение Пальмиры и восточного Алеппо, удивительно быстрая и бескровная деблокада удаленного к востоку города Дейр-эз-Зора. В том, что нефтегазовые источники Сирии остались под контролем регулярной армии, тоже видят немалую заслугу «вагнеровцев». 
Секрет успеха российских добровольцев складывается из нескольких пунктов. Во-первых, это опытные ветераны, имеющие за плечами большой опыт реальных военных действий. Во-вторых, как признают многие эксперты, «вагнеровцы» оснащены современной боевой техникой и стрелковым оружием. В-третих, благодаря высокому профессионализму, бойцы «Вагнера» мастерски использовали тактику диверсионного боя, заходя в тыл сопернику и своими выпадами «подготавливая» почву для наступления регулярных сил. 
Таким образом «вагнеровцы», продолжая славные традиции российского добровольческого движения, оказывали и оказывают неоценимую помощь САА. Они остаются эффективным орудием антитеррористического альянса в Сирии, а их неофициальность не лишает их права быть героями.

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