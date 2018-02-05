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дата публикации 05.02.18 02:25 скаут: Игорь Львович “BBC”,

"Как снизить риск развития рака? Мифы о болезни и советы онколога" Великобритания - 04 февраля 2018 г. Как снизить риск развития рака?

Символ борьбы с раком груди выложили из розовых мячей на футбольном поле в Бейруте

4 февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака, основная цель которого - популяризация сведений и борьба с предрассудками, связанными с этой болезнью.

По этому случаю Русская служба Би-би-си поговорила c онкологом Александром Петровским, который развеял несколько главных мифов об онкологии, рассказал о ситуации с лечением рака в России; а также о том, что нужно делать, чтобы снизить риск заболевания. С заместителем директора по научной части Национального медицинского исследовательского центра онкологии им. Н. Н. Блохина беседовала Екатерина Седлярова.

Би-би-си: Правда ли, что раковые клетки есть у всех? Александр Петровский: Действительно правда. Раковые клетки есть у подавляющего большинства людей. Другое дело - совершенно необязательно, что они сформируются в раковое заболевание. Иммунная система зачастую справляется с единичными клетками. Но когда появляется опухоль, нередко иммунная система становится бессильна. И человека надо обязательно лечить. Би-би-си: Можно ли раком заразиться? А.П.: Нет никаких данных о том, что раком можно заразиться. Но мы совершенно точно знаем на сегодняшний день, что есть определенные инфекции, которые, если длительное время находятся в организме человека, могут повышать риск возникновения злокачественных опухолей. Их так и называют - вирус-ассоциированные опухоли. Рак шейки матки у женщин связан с инфицированием вирусом папилломы человека (ВПЧ). Эта опухоль возникает практически только у тех женщин, у которых есть такой вариант инфекции. Поэтому заразиться раком как таковым, в общем-то, нельзя, но, тем не менее, определенные инфекции могут существенно повышать риск его возникновения. Би-би-си: Один из мифов про рак - он возникает от злобы и обиды. Это действительно так? А.П.: Причин для возникновения рака довольно много. Отдельно злобу и обиду никто не исследовал, но совершенно точно исследован стрессовый фактор. И стресс - один из важных механизмов возникновения злокачественных опухолей. Если обида и злость вызывают у человека стресс, то, вполне возможно, они смогут увеличить риск возникновения злокачественных опухолей.

Петровский считает главным препятствием в лечении рака в России - то, что у большинства людей нет привычки ходить к врачу для профилактики

Би-би-си: Некоторые считают, что родинки - это раковые клетки. А.П.: Нет. Родинки - это доброкачественные новообразования кожи. А когда мы говорим "рак", то мы имеем в виду уже злокачественное новообразование. Так вот эти доброкачественные новообразования [родинки] есть практически у любого человека. Каждый может найти у себя родинку. А вот злокачественные, к счастью, бывают достаточно редко. Би-би-си: Правда ли, что раковые клетки бессмертны? А.П.: Нет, неправда. Бессмертия не существует. И у раковых клеток в том числе. У них есть определенный период жизни, а опасность, которая есть в раковых клетках, состоит в том, что они чаще делятся. Чаще и быстрее, чем обычные клетки. Поэтому опухоли развиваются достаточно быстро, могут приводить к существенным проблемам и даже смерти человека. Но каждая раковая клетка сама по себе имеет свой период жизни.

Сами опухолевые клетки от родителей к детям не передаются, но семья может делить между собой генетическую предрасположенность к раку Би-би-си: Может ли случиться так, что раковая клетка будет делиться, передаваясь от родителей к ребенку, и таким образом жить бесконечно? А.П.: Сама по себе опухоль - нет. Но есть генетически обусловленные злокачественные опухоли. Иногда у человека могут быть определенные мутации, которые приводят к возникновению злокачественных опухолей в целых семьях, но это не значит, что мы одну и ту же раковую клетку передаем по наследству, нет. Мы передаем определенную последовательность генов, которая приводит к неправильному развитию того ли иного клона клетки. Что в свою очередь и приводит к возникновению опухоли. Би-би-си: Есть мнение, что если курить не взатяг, то разовьется рак губы... А.П.: Это не так. Курение увеличивает риск возникновения очень многих опухолей, в том числе и рака губы, глотки, языка, полости рта и так далее. И если курить не взатяг, то в полости рта и глотки получается более высокая температура, что провоцирует ожоги и несколько увеличивает риски [развития рака]. Но это не значит, что у тебя снижается риск возникновения рака легких и повышается риск возникновения рака губы. Би-би-си: Правда ли, что раковые клетки "питаются" сладким? А.П.: Раковые клетки, как и все клетки, нуждаются в энергии. Для этого нужна глюкоза. Глюкоза - это основа энергии для всего, для любой клетки организма. Поэтому такое утверждение справедливо по отношению к любой другой клетке человека.

Курение увеличивает риск возникновения очень многих опухолей, в том числе и рака губы, глотки, языка, полости рта Би-би-си: Представляет ли сода угрозу для раковых клеток? А.П.:Это такой большой миф о том, что щелочная среда способствует тому, что опухолевые клетки гибнут, не развиваются… Это все неправда. Если бы это так работало, мы бы все прекрасно лечились содой. К сожалению, за этим стоит исключительно фикция. Би-би-си: Как вы оцениваете ситуацию с онкологией в России? А.П.: К сожалению, онкологических заболеваний с каждым годом становится все больше. Как и во всем мире. В 2016 году заболело около 600 тысяч человек. При этом, к сожалению, примерно половина из них от этого заболевания погибли. То есть действительно эта проблема очень серьезная и бороться с ней надо всем миром, потому что, к сожалению, в одиночку онкологи не могут справиться с онкологическими заболеваниями. Би-би-си: Почему? Нет эффективных лекарств? Медицина еще не на том уровне? А.П.: Это многофакторный процесс. Отчасти из-за того, что больные приходят уже на распространенных стадиях, когда невозможно помочь человеку и реально спасти его. Потому что болезнь развивалась уже много лет и очень сильно распространилась. Частично из-за того, что какие-то виды рака мы вообще еще не умеем лечить, несмотря на все усилия. А частично из-за того, что где-то чего-то не хватает. В каких-то случаях не хватает профессионализма, в каких-то - лекарственных препаратов, оборудования и так далее.

Нездоровое питание повышает риск развития рака, но это не значит, что раковые клетки "питаются" сладким Би-би-си: Почему люди приходят к врачу уже на последней стадии рака? А.П.: Чаще всего это происходит потому, что в России у большинства людей нет привычки ходить к врачу, когда у них все хорошо. Онкологические заболевания, к сожалению, дают симптомы лишь тогда, когда приобретают распространенную форму. Чаще всего симптомы онкологии - это не симптомы самой опухоли, а симптомы осложнений ее проявлений. Вторая причина - некоторые люди не верят [в медицину]. Ведь до сих пор бытует миф, что рак - это смертельное заболевание и, что ни делай, от лечения станет только хуже, а болезнь все равно будет прогрессировать и приведет к смерти. Это не так. Поэтому некоторые, не веря в традиционную медицину, максимально откладывают свой визит к врачу, пока им не становится совсем плохо. Или начинают пользоваться непроверенными, нетрадиционными методами, которые имеют, к сожалению, только один результат. Все это приводит к тому, что мы не можем вылечить пациентов, которые приходят к нам на распространенных стадиях.

По словам Петровского, 80% детей, больных раком, сейчас полностью выздоравливают Би-би-си: Достаточно ли проверяться каждый год или, скажем, каждые полгода, чтобы воспитать в себе привычку приходить на прием к врачувовремя? А.П.: Воспитать хорошую привычку - это вообще непросто. Это только плохие привычки у нас хорошо воспитываются... Любая женщина знает, что время от времени она должна ходить к гинекологу. Стоматолога нужно посещать регулярно. Но многие этими привычками манкируют. Необходимо ведь не только к гинекологу ходить. Есть ведь еще и другие органы у человека. Необходимо обращать внимание на весь организм или уж хотя бы на те органы, где опухоли развиваются чаще всего. Существует метод раннего определения опухолей. Практически любую опухоль мы можем излечить на первой стадии. По крайне мере, все самые частые. Например, рак легкого, желудка, толстой кишки, молочной железы, шейки матки, предстательной железы.

Женщины должны регулярно обследоваться у гинеколога и маммолога, но многие пренебрегают такими профилактическими осмотрами Есть и те опухоли, которые диагностировать на ранней стадии очень сложно. Скажем, рак поджелудочной железы. Он, к сожалению, еще и плохо лечится. Если говорить об опухолях кроветворной ткани, то их диагностика на ранней стадии вообще отсутствует. Но зато они очень хорошо лечатся. Даже на распространенных стадиях. В принципе более ответственное отношение человека к своему здоровью и регулярные обследования, даже когда никаких симптомов нет, позволили бы существенно изменить ситуацию.

Ученые постоянно совершенствуют методы диагностики рака на ранней стадии Би-би-си: И все-таки наблюдаете ли вы какой-то прогресс в том, что увеличивается число людей с ответственным отношением к своему здоровью? А.П.: Прогресс есть. Таких пациентов становится все больше, но у нас еще есть резерв для развития. В России около 53% раковых пациентов - это те, у кого опухоль на первой и второй стадии. В развитых странах - таких пациентов порядка 70%. Би-би-си: А существует ли гендерное различие? А.П.: В России женщины живут дольше, поэтому они болеют больше. Но заболеваемость выше у мужчин, если пересчитать показатели на возраст. В каждой возрастной группе получается, что мужчины болеют чаще. Би-би-си: Влияет ли окружающая среда и экология на заболеваемость раком? А.П.: Конечно. Если человек живет рядом с опасным производством, которое выбрасывает канцерогены в окружающую среду, то риск у этого человека выше, чем у того, кто живет в чистом сибирском лесу. И у нас, жителей мегаполиса, вероятность заболеть выше, чем у человека, который живет в экологически чистом районе страны. Би-би-си: Какие вы можете отметить современные нововведения в лечении онкологии? Насколько дорога сейчас онкотерапия? А.П.: Развитие идет постоянно и во всех направлениях: в хирургии, в лучевой и лекарственной терапиях. Противоопухолевых лекарственных препаратов сейчас уже сотни, и постоянно появляются новые. Все это приводит к существенному улучшению результатов лечения. И те пациенты, которые раньше считались неизлечимыми, теперь выздоравливают. Пятьдесят лет назад 80% детей с онкологией погибали. Сейчас ситуация обратная - 80% детей выздоравливают. Полностью. Никогда больше про это не вспоминают, живут обычной жизнью.

DMITRY SEREBRYAKOV/TASS

Это в большей степени вклад нашего понимания того, как развивается онкологическое заболевание, как оно протекает, на какие механизмы надо воздействовать. Результаты этого понимания - создание новых лекарств, изменение тактики и идеологии лечения. Что касается стоимости, конечно, каждый новый вид лечения дороже предыдущего. Сегодня противоопухолевые препараты бывают катастрофически дорогими. Би-би-си: Насколько? А.П.: В год лечение человека может стоить сотни тысяч долларов. Очень тяжело выбрать экономическую модель, которая бы позволила покрывать все необходимые расходы на лечение.

В 2011 году в Москве был построен Федеральный научно-клинический центр десткой гематологии, онкологии и иммунологии им. Дмитрия Рогачева В России медицинская помощь отдана на откуп регионам. К сожалению, получается, что у того региона, который экономически более успешен, больше возможностей лечить пациентов по сравнению с тем регионом, у которого экономическая составляющая отстает. И это приводит к несколько разному уровню оказания помощи онкологическим пациентам в разных регионах РФ. Би-би-си: Санкции влияют на эту сферу? Все-таки big pharma вся на Западе. А.П.: Есть сложности с Крымом, потому что некоторые западные компании отказываются работать с этим регионом. Но в целом ограничений нет, за исключением экономических. Для жителей Крыма есть федеральные центры, где они могут получать весь необходимый объем лечения. Би-би-си: Какая страна сейчас практикует самые передовые способы лечения рака? А.П.: Это не совсем корректный вопрос. Наука не имеет границ. Нет российской науки, американской, и так далее. Это всемирное наследие. Как только что-то публикуется в [научных рецензируемых] журналах, все эти методики становятся известны, доступны. И если у тебя есть возможность, ты их используешь и лечишь пациентов, согласно последнему слову техники.

Герцогиня Кембриджская во время визита в Немецкий центр исследования рака в Гейдельберге (июль 2017 года) Би-би-си: Для чего же тогда люди из России едут лечиться в Израиль или Германию? А.П.: В большой степени это связано с мифом, что где-то что-то лучше. В подавляющем большинстве случаев у человека просто есть финансовая возможность, и он эту возможность использует. Опять же: в большинстве случаев нет существенных отличий в лечении пациентов в Германии, Израиле и ведущих учреждениях России. Би-би-си: Но есть же данные,что больше положительных исходов у людей, которые уезжали на лечение... А.П.: Действительно, такая статистика существует. Просто, когда начинаешь пересчитывать все, исходя из конкретной категории пациентов, оказывается, что существенной разницы нет. К сожалению, во многих западных странах средний уровень врача онколога, может быть, несколько выше, чем средний уровень таких врачей в России. Онкология - проблема, которую решают не только онкологи. К нам приходят пациенты, которые уже обследовались до этого или вообще не ходили к врачам. Им могли не сразу поставить диагноз. Или не сразу поставить именно правильный диагноз, вовремя не выполнить какие-то диагностические процедуры. Это может привести к затягиванию заболевания. Но если мы возьмем ведущие российские центры и сравним их с передовыми зарубежными клиниками, мы увидим, что хоть иногда мы и проигрываем им в организации, в уровне комфорта, но с точки зрения используемых технологий и результатов мы, в общем-то, на одном уровне. Би-би-си: Какой был самый страшный опыт в вашей практике? А.П.: Я до сих пор не могу понять, как такое происходит. Иногда женщине диагностируют онкологическое заболевание, пусть даже не самое страшное и тяжелое (она вылечится, но болезнь ухудшает качество ее жизни и в каком-то смысле угнетает ее функционирование как женщины и жены) - и в такой тяжёлый момент некоторые мужчины бросают таких женщин.

Женщины, потерявшие в борьбе с раком грудь, в 2017 году участвовали в откровенном показе X Cancerland show на Нью-Йоркской неделе моды Вот это для меня всегда самая непонятная ситуация, но это скорее не профессиональное, а жизненное. По-человечески мне тяжело с такими ситуациями смириться. Они оказывают на меня больший эффект, чем профессиональные [сложности]. Би-би-си: Какие бы вы дали нашим читателям советы? Три главных. А.П.: Первый совет: ходить к врачу, когда ничего не болит. И делать все необходимые исследования. Женщины должны ходить к гинекологу и обследовать молочные железы, мужчины - предстательную железу. Все мы должны проверять легкие, толстую кишку и желудок. Второе: когда что-то начинает беспокоить, нужно сразу идти к врачу-специалисту. Особенно [проблемы с этим] мы видим у людей, у которых снижена социальная ответственность. И третье. Самое сложное. Постараться максимально оградить себя от вредных привычек. Курения, злоупотребления алкоголем, вредной пищи. Все это напрямую сказывается на нашем здоровье и в том числе иприводит к онкологии.



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