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опубликовано редакцией на Переводике 06.02.18 21:00
скаут: tverdoxlebova93;
 
 

Семья Павла Грудинина может завладеть элитной недвижимостью на Западе

Недавно вскрылась довольно любопытная информация о том, что сын Павла Грудинина Антон приобрел элитную недвижимость в Испании стоимостью около миллиона долларов. Примечательно, что олигарх от КПРФ подтвердил покупку дома не берегу Средиземного моря, несмотря на то, что его сторонники и члены партии пытались скрыть наличие данной сделки. Сейчас все больше появляется уверенности в том, что семья Грудинина и его бизнес-партнеры продолжат скупать недвижку за рубежом, невзирая на скандалы и критику.


В данной ситуации интересным видится именно тот факт, что коммунисты пытались выгородить Грудинина, который, вероятно, помог своему ребенку обзавестись «мечтой» на берегу Средиземного моря. Так, например, пресс-секретарь КПРФ Александр Афонин ранее заявлял о том, что никаких домов у Грудинина за рубежом нет. Но, оказалось, есть и, может быть, будет еще много.


Учитывая тот факт, что родственники олигарха и партнеры по бизнесу уже имеют недвижимость в Европе, не исключено, что они продолжат скупать фешенебельные виллы и сейчас. Тем более, что Грудинин продолжает активно выводить средства за границу, и, вероятно, приобретение дорогостоящих объектов будет являться лучшим для них применением.


Судя по всему, наиболее благоприятным местом для подобных махинаций может быть выбрана Британия, которая пользуется особой популярностью у нечистых на руку российских бизнесменов. Так, в данном государстве уже имеет дом некая Ирина Грудинина, имя и фамилия которой совпадают с данными супруги Павла Грудинина.


Помимо Ирины, недвижимостью в Британии также владеет и Александр Федоров, по всей видимости, один из учредителей компании Грудинина «ТТ-Девелопмент», подарившей Павлу Николаевичу и его сыну по 37 млн. рублей.


Неужели британская недвижка и впрямь принадлежит Грудинину? Одинаковые фамилии в списках владельцев – это, возможно, не просто совпадения? Впрочем, даже если эти дома действительно де-факто принадлежат олигарху от КПРФ, то в этом не будет ничего удивительного, так как он уже был замечен за подобными махинациями. Пожалуй, одному богу только известно, каких масштабов могут достигнуть операции Грудинина по покупке недвижимости за рубежом.


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