опубликовано редакцией на Переводике 07.02.18 06:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Army warns of ‘emerging public health threat’" США - 30 января 2018 г. Медслужбы армии США распространили предостережение об угрозе здоровью исходящей от синтетических каннабиноидов



Army warns of ‘emerging public health threat’

Различные виды электронных сигарет продающиеся в баре Vapor в Грапивайне, штат Техас. Вейпинг (‘Vaping’) - альтернатива курению табака, и клиенты могут выбрать жидкости с предпочитаемыми ими ароматами и уровнями никотина. (Max Faulkner/Fort Worth Star-Telegram/MCT)

By Drew Brooks Military editor Posted Jan 30, 2018 Руководители армейских медслужб заявили во вторник, что ряд военнослужащих из частей расквартированных в Северной Каролине, госпитализированы из-за серьезных медицинских проблем, которые, по приоритетному мнению, были вызваны вейпинг-маслами. Заявление последовало спустя день после того, как Центр здравоохранения армии США распространил предостережение об угрозе здоровью, в котором говорилось, что приблизительно 60 солдат и морских пехотинцев из расквартированных в штате подразделений испытывали серьезные недомогания после использования электронных сигарет или вейпинг-продуктов, которые были проданы как содержащие cannabidiol, или CBD-масло. Случаи происходили на протяжении нескольких недель.

“Мы считаем эту вновь появившуюся угрозу здоровью людей высшим приоритетом, и армейский Центр здравоохранения продолжает контролировать эту проблему и предоставляет обновления, как только новая информация становится доступной”, сказала представитель Центра Шанель Уивер. “Потребители должны быть очень внимательными, если они собираются использовать вейпинг-масла и должны немедленно обращаться за медицинской помощью, если они чувствуют неблагоприятную реакцию на один из этих продуктов”. Армейский Центр здравоохранения, базирующийся на Абердинском испытательном полигоне в Мэриленде, занимается продвижением здорового образа жизни, предупреждением болезней, травм и потери трудоспособности в армейском сообществе. По словам чиновников, большинство госпитализированных военнослужащих обследовались и проходили лечение в военно-морском медицинском центре в Кэмп-Лежон. Девять случаев подозрительных недомоганий рассматривались в Уомакском армейском медицинском центре в Форт-Брэгг. Военнослужащие жаловались на головные боли, тошноту, рвоту, сильное сердцебиение, расширенные зрачки, головокружение, потерю ориентации, тревожное возбуждение, эпилептиформные припадки и конвульсии, заявили чиновники. Все эти симптомы ассоциируются с синтетическими каннабиноидами. Чиновники заявили, что осложнения после эпилептиформных припадков, возможно, привели к выраженному неврологическому повреждению у одного солдата, а два несчастных случая, последовавшие из-за припадков, привели к смерти двух морских пехотинцев (от переводчика: по сообщениям - информация о смертях в дальнейшем не нашла своего подтверждения). Представитель военно-морского медицинского центра Кэмп-Лежон сказал что в их госпитале смертельных случаев не было. В настоящее время неизвестно где лечились эти два морских пехотинца.

Health Effects of Vape Oils Containing Unknown Substances Воздействие на здоровье вейпинг-масел, содержащих неизвестные вещества Армейский Центр здравоохранения предостерегает военнослужащих от покупки вейпинг-продуктов содержащих CBD-масло, концентрированный tetrahydrocannabinol (THC) или искусственные химикаты, предназначенные для имитации эффекта курения марихуаны. Такие продукты легко доступны вне части, но армия запрещает военнослужащим использовать их. Центр здравоохранения распространил предостережение об угрозе здоровью после того как медицинские службы Форт-Брэгг, и Кэмп-Лежон сообщили об увеличении числа визитов в отделения скорой помощи, которые, как полагают, были вызваны употреблением таких продуктов. Около 60 военнослужащих этих двух объектов сообщили о потенциально серьезных проблемах со здоровьем после использования электронных сигарет и других вейпинг-продуктов. “Хотя чистое CBD-масло до сих пор не ассоциировалось с вредными эффектами, еще не была связана с вредностью, CBD вейпинг-масла скорее всего содержат синтетические каннабиноиды, концентрированный tetrahydrocannabinol (THC) и/или другие опасные компоненты в дополнение к, или вместо, CBD-масла”. В то время как использование CBD-масел или других продуктов, полученных из марихуаны, запрещено армейскими инструкциями, чиновники полагают, что вредное воздействие на здоровье было вызвано искусственными химикатами, предназначенными для имитирования эффекта воздействия этих веществ. “Хотя чистое CBD-масло до сих пор не ассоциировалось с вредными эффектами, CBD вейпинг-масла скорее всего содержат синтетические каннабиноиды, концентрированный tetrahydrocannabinol (THC) и/или другие опасные компоненты в дополнение к, или вместо, CBD-масла”. Медики предостерегли военнослужащих от покупки вейпинг-продуктов содержащих CBD-масло, концентрированный tetrahydrocannabinol (THC) или искусственные химикаты, предназначенные для имитации эффекта курения марихуаны. “У этой проблемы есть потенциал быстрого распространения в армейской среде” - заявили чиновники. “Хотя на некоторых вейпинг-маслах и указано, что они содержат CBD, CBD-масло, THC и/или синтетические каннабиноиды, на многих вейпинг-маслах не раскрывается их состав, что может означать что они содержат незаконные и/или потенциально опасные вещества, включая синтетические каннабиноиды. Потребители, которые даже могут и не искать продукты, содержащие CBD, CBD-масло, THC или другие синтетические каннабиноиды, могут неумышленно купить и использовать их”.

Гражданские медицинские чиновники заявили, что они не отслеживают подобные проблемы, которые, как полагают, были вызваны вейпинг-продуктами. Представитель отдела здравоохранения Cape Fear Valley в Файеттвилле заявил, что госпиталю неизвестно о каких-либо визитах в отделения скорой помощи, вызванных вейпинг-продуктами содержащими CBD-масло. Чиновник департамента здравоохранения и социального обеспечения Северной Каролины, отдела здравоохранения, борьбы с табакокурением и контроля заявил, что они не отслеживают конкретно продукты содержащие CBD-масло, и им ничего неизвестно ни о каких посещениях отделения неотложной помощи из-за него. Уивер сказала, что армейский Центр здравоохранения отметил ряд случаев в течение первой недели января и что, по меньшей мере, ещё четыре случая были отмечены в Северной Каролине. О ряде подобных случаев сообщили в штате Юта, где были госпитализированы 33 военнослужащих.

“Здоровье наших войск остается нашим высшим приоритетом, и мы работаем не покладая рук, чтобы лучше разъяснить нашим солдатам потенциальный вред, связаный с использованием вейпинг-масел содержащих неизвестные вещества” сказала Уивер. “Армейский Центр здравоохранения продолжает контролировать ситуацию и распространил специальное предостережение, чтобы уведомить военнослужащих о потенциальной опасности использования вейпинг-масел содержащих неизвестные вещества”. статью прочитали: 121 человек Комментарии