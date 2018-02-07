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дата публикации 07.02.18 06:51
скаут: Игорь Львович;
   
 

Более 180 тысяч таджиков получили запрет на въезд в Россию




 

Около 181 тыс. таджикистанцев в настоящее время закрыт въезд в Россию за нарушение миграционного законодательства, сообщила сегодня на пресс-конференции в Душанбе министр труда, миграции и занятости населения Таджикистана Сумангул Тагойзода.

Она напомнила, что с конца марта по конец апреля в России проходила миграционная амнистия для граждан Таджикистана, в результате которой были амнистированы свыше 122 тысяч трудовых мигрантов из Таджикистана, пишет Migrant.news.tj.

«Этот процесс проходил всего один месяц и, конечно, за короткий период тяжело было всех оповестить и проинформировать, так как многие находились в отдаленных регионах России. Мы с соответствующими структурами России достигли того, что свыше 122 тысяч наших трудовых мигрантов обратились в соответствующие органы Российской Федерации. Почти 20 тысяч из них легализовали свое пребывание, находясь в России, остальным 102 тысячам был открыт въезд на территорию РФ», — отметила министр.

Кроме того, в 2017 году совместной рабочей группой Таджикистана и России были рассмотрены заявления нескольких категорий граждан Таджикистана, которым по тем или иным причинам был закрыт въезд в Россию. В результате этой работы 313 таджикистанцам выдано разрешение на повторный въезд в РФ.

Тагойзода также отметила, что стороны обсуждают проект соглашения о пенсионном обеспечении таджикских трудовых мигрантов. «Мы подготовили проект о пенсионном обеспечении граждан Таджикистана, работающих в России. Провели ряд переговоров с российской стороной. Проект готов и находится на стадии изучения», – подчеркнула она.

По официальной статистике Минтруда Таджикистана, число трудовых мигрантов, выехавших на заработки за пределы Таджикистана в 2017 году составило 487,7 тысячи человек, что почти на 30 тысяч меньше, чем годом ранее. В то же время за этот период обратно на родину вернулись 412,6 тысячи трудовых мигрантов, что на 6% меньше, чем в 2016 году.

В то же время, по данным Главного управления по вопросам миграции МВД России, в 2017 году на миграционный учет в России было поставлено 2.106.256 граждан Таджикистана, среди которых 936.752 человека приехали с целью работы.

Въезд в Российскую Федерацию в минувшем году был закрыт для 210.708 иностранных граждан, тогда как годом ранее — для 229.013 (в разрезе стран статистика отсутствует).


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