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Россия предупредила Израиль о возможном резком ухудшении отношений


Отношения между Израилем и Россией могут осложниться, если Кнессет примет закон о признании Голодомора. Законопроект инициирован Акрамом Хасон ("Кулану"). В пояснительной записке автор законопроекта указывает, что Голодомор был самой большой национальной катастрофой в Украине в современной истории. Количество умерших от голода людей точно неизвестно, историки говорят о 3 до 10 миллионах украинцев, отмечает "Маарив".
Издание приводит еще одно пояснение депутата, согласно которому Голодомор был инспирирован властями СССР. Автор законопроекта также отмечает, что Голодомор признан рядом стран, среди которых США, Италия и Австралия.
СМИ сообщают, что представители МИД РФ предупредили о жесткой реакции Москвы в случае принятия подобного закона. В посольстве РФ в Израиле отметили, что Кнессет использует недостоверную историческую информацию.
Как мы сообщали ранее, депутат Верховной рады Ляшко обвинилпрезидента Украины Петра Порошенко в том, что тот унизил украинский народ так, как его еще никто в истории не унижал.
Речь идет о визите президента Украины в Израиль. Комментируя поездку главы государства, Ляшко припомнил принесенные Порошенко с трибуны Кнессета извинения за участие украинцев в Холокосте.
"Это то же самое, что мы будем сейчас обвинять грузин и евреев в Голодоморе, апеллируя к зверствам Джугашвили, Берии, Кагановича и т.д. Кнессет до сих пор не признал Голодомор геноцидом украинского народа. Вот над этим должна работать украинская власть, отправляясь на Святую Землю. А не унижать украинцев, развивая на международном уровне неполноценность своего народа", — написал тогда Ляшко в своем аккаунте в социальной сети Фейсбук.
Позже глава ОУН и лидер еврейской организации Украины раскритиковали президента Израиля за его речь в украинском парламенте в рамках мероприятий, посвященных 75-й годовщине трагедии Бабьего Яра.

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теги: Израиль  
   
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