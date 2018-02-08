ВСУ во всей красе: «Тупые» генералы, связистки в вышиванках

Майор Армии обороны Израиля Виктор Верцнер, который с 2014 года помогает украинским военным в Донбассе на волонтерских началах, жестко раскритиковал командование ВСУ. Свои впечатления об украинской армии майор опубликовал в Facebook, чем вызвал громкий скандал.

Вот ключевые пункты этого поста:

«Генералы с которыми имел „честь“ общаться, абсолютно профессионально не пригодны, зачастую крайне тупы».

«Отношение к солдату унизительное, часто издевательское».

«Система обучения командного состава устарела и не соответствует современным стандартам и вызовам, повсеместное кумовство».

Израильский майор, кроме того, отметил, что украинское командование страдает от двух «синдромов»: «все сами знаем» и «сильнейшая армия в Европе».

Свои выводы он проиллюстрировал примерами.

Так, по его словам, в одном из полков специального назначения, где Верцнер был в гостях с волонтерами, чиновниками и американским военным атташе, связисток переодели в вышиванки и заставили подносить блюда к столу.

«Тренировочная база под Киевом, зима, -7°. Срочники моют вагонку мокрыми тряпками голыми руками, потому что на следующий день приезжают представители НАТО», — привел Верцнер другой пример.

«Штабные учения в бригаде, я наблюдаю с восхищением со стороны. Никогда не видел такой слаженной работы штаба, еще и по стандартам НАТО, что в новинку для Украины. Пока не заметил листики с текстом перед каждым офицером. Занавес».

В заключение майор призвал высшее командование ВСУ «опомниться, а не изобретать велосипед с квадратными колесами».

Пост Верцнера получил широкий резонанс. В комментариях к нему разгорелся спор майора с советником президента Украины Юрием Бирюковым.

Как выяснилось, не так давно в Минобороны Украины и АП передали обращение эксперта НАТО Глена Гранта, в котором он указывал на слабые места украинской армии и давал рецепты, как ликвидировать пробелы. Однако, указал Верцнер, в военном ведомстве не слышно никакой реакции на предложения британского военного эксперта.

«Вам предлагали помощь многие и постоянно! Но ваши „толстопузики“ (генералами их назвать не могу) знают и умеют все лучше всех. Но где результат?! Вам передали это письмо перед публикацией. Скажите честно — что вы с ним сделали?» — написал израильтянин.

Позже майор заявил, что советник президента Украины Юрий Бирюков объявил ему «священную войну».

Что в реальности представляет собой украинская армия, можно ли ее перевести на стандарты НАТО?

— Я знаком с закрытыми отзывами о ВСУ американских и британских военных структур, — отмечает полковник запаса, член Экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский. — Мягко говоря, эти отзывы весьма нелестны. И я так понимаю, на основании именно этих докладов военных специалистов администрация США, в конечном итоге, принимает решения об оказании военной помощи Украине.

Напомню, что основной объем этой помощи приходится как раз на обучение украинских подразделений на Яворовском военном полигоне неподалеку от Львова, в так называемом Международном центре миротворчества и безопасности.

В целом же можно констатировать, что заметного реформирования украинских ВС не произошло. Командование ВСУ попыталось выстроить армию по старым лекалам, и на основании националистической идеологии. В результате и продвижение по службе, и военные «успехи» оцениваются на основе личной преданности вышестоящим начальникам, и в русле националистической идеологии, которая пронизывает всю украинскую армию.

«СП»: — НАТО хочет видеть в украинской армии инструмент, с которым можно взаимодействовать. Насколько это достижимо с нынешними ВСУ?

— В нынешних условиях, я думаю, позитивных результатов на этом направлении натовцам получить вообще невозможно.

«СП»: — Можно ли сказать, что в своем нынешнем виде украинская армия небоеспособна?

— Я бы так не говорил. Украинская армия вполне способна выполнять целый ряд задач, просто по своему уровню — это армия прошлого века. Повторюсь, она выстроена по лекалам времен Советской армии, хотя морально-идеологический стержень в ней абсолютно другой.

Говорить о высокой боеспособности и эффективности ВСУ, конечно, не приходится. Тем не менее, эта армия способна нанести много вреда в случае развязывания боевых действий на востоке Украины.

— О том, какой бардак творится в ВСУ, военные специалисты хорошо знают, — говорит ведущий эксперт Центра военно-политических исследований МГИМО, доктор политических наук Михаил Александров. — Периодически всплывает информация, как украинские части друг друга обстреляли, либо как солдаты пошли за водкой и угодили на минное поле. Все это свидетельствует о неудовлетворительной дисциплине, недостаточном уровне подготовки бойцов, отсутствии стимулов вести серьезную войну.

На деле, боеспособность ВСУ крайне низкая. И исправить эту ситуацию быстро вряд ли получится.

Да, зарубежные партнеры «незалежной» хотели бы перевести украинскую армию на стандарты НАТО. Но, как мы видим, даже странам Восточной Европы не удалось до конца перейти на эти стандарты. Им не только не хватает на это денег. Выяснилось, что невозможно быстро отказаться от привычной советской военной техники, советской военной тактики и стратегии.

Словом, процесс перестройки вооруженных сил очень небыстрый, а на Украине он только-только начался.

«СП»: — Если ВСУ все же перейдут на стандарты НАТО, это сильно повысит боеспособность украинской армии?

— Я не очень восхищаюсь стандартами НАТО. Что-то я не видел эффективности войск НАТО вообще нигде. Если американская армия еще проявляет относительную эффективность, то боеспособность армий Польши или Греции вообще не выдерживает критики, и вполне сопоставима с ВСУ.

Да, американские инструкторы бьются сейчас над обучением ВСУ. Но чему они смогут научить украинских коллег — вопрос открытый. Не исключаю, что итогом этого обучения станет сумбур в головах украинских военнослужащих: все, что они умели делать на основе советской тактики и советских вооружений, окончательно перепутается.

С другой стороны, это не должно нас расхолаживать. Прежде всего, украинская армия многочисленна, в сравнении с армиями ЛНР и ДНР. Кроме того, как верно отмечает израильский майор, украинские военачальники наплевательски относятся к подчиненным. Похожая ситуация была в Советской армии в 1930-е годы. И приводило это к тому, что в боевых операциях командиры пытались одолеть противника числом, не считаясь с потерями.

Так происходило, например, на начальном этапе финской кампании, да и в ходе отдельных эпизодов в 1941—1942 годах.

Напомню, что классическим примером неудачных действий советских войск в Рамушевской наступательной операции 1942 года является штурм деревни Кулотино частями 235-й стрелковой дивизии. Она принадлежала к числу знаменитых сибирских дивизий: была кадровой, и имела хорошую боевую подготовку.

20 мая командир дивизии бросил на штурм 806-й стрелковый полк. Причем полк наступал без артиллерийской подготовки и разведки обороны противника. Немцы же переоборудовали дома на окраине в дзоты. Наступающие сибиряки попали под кинжальный пулеметный огонь. Этот огонь был настолько плотен, что стрелковые цепи залегли, не пройдя и половины пути до передовой немецкой траншеи.

Комдив приказал атаку повторить. Потом еще раз. И еще. Бой шел с семи часов утра до сумерек. Никаких результатов, кроме немыслимых потерь, достигнуто не было.

ВСУ, я считаю, могут тоже пытаться «давить массой». Причем, ввиду меньшей численности армий ЛНР и ДНР, украинцы могут добиться результата. По крайней мере, они смогут нанести огромный ущерб и мирному населению Донбасса, и инфраструктуре региона.

Именно поэтому я считаю, что вопрос с украинской армией нужно решать решительными методами. Как и вопрос с освобождением Донецкой и Луганской областей (в их традиционных административных границах), и с их признанием в качестве независимых государств по примеру Абхазии и Южной Осетии.

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