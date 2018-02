архив



дата публикации 08.02.18 05:44 скаут: Игорь Львович

"Встречавшиеся с Титовым бизнесмены не собираются возвращаться в Россию" Глобальная сеть - 06 февраля 2018 г. Встречавшиеся с Титовым бизнесмены не собираются возвращаться в Россию The Bell пообщался с живущими в Лондоне предпринимателями, с которыми бизнес-омбудсмен Борис Титов обсуждал возвращение на родину. Желающих это сделать – немного

Фото: Pexels

Бизнес-омбудсмен и кандидат в президенты Борис Титов в субботу встретился в Лондоне с несколькими десятками российских предпринимателей, многие из которых уехали из страны из-за преследования со стороны правоохранительных органов. После этого Титов объявил, что передал в Кремль список бизнесменов, которые хотели бы вернуться на родину (пресс-секретарь президента Дмитрий Песков позднее сказал, что в Кремле никаких списков не получали). Но предприниматели, присутствовавшие на встрече, рассказали The Bell, что возвращаться не торопятся. Один из бизнесменов, вошедших в «список Титова» – пензенский предприниматель и бывший сотрудник «Газпрома» Алексей Шматко. В России его обвиняют в хищении 50 млн рублей в составе организованной группы. По версии следствия, эту сумму Шматко незаконно получил из российского бюджета, незаконно вернув уплаченный НДС.

Шматко рассказывал «Радио Свобода» другую версию: якобы его проблемы начались после того, как он отказал выделить долю в бизнесе сотруднику ФСБ. Сам Шматко заявил The Bell, что в Россию возвращаться не хочет. «Участники «списка Титова» просят прекратить незаконные уголовные преследования. Мы просим перестать кошмарить бизнес, – говорит он. – Для меня это только вопрос закрытия уголовного дела, переезжать обратно в Россию я не планирую. Желающих уезжать из Лондона в Россию мало». При этом он помогает аппарату бизнес-омбудсмена собирать обращения от российских предпринимателей в Лондоне. Первый такой список, по словам Шматко, был сформирован еще до новогодних праздников, его Титов и должен был передать президенту. В аппарате Титова это подтвердили. Бывший совладелец банка «Траст» Илья Юров, также присутствовавший на встрече с Титовым, сказал The Bell, что не верит в действенность этого способа для себя, но планирует просить за бывших коллег – бывшего казначея «Траста» Олега Дикусара и финдиректора Евгения Ромакова. В России против Юрова заведеноуголовное дело по ч. 4 ст. 160 УК (присвоение или растрата с использованием служебного положения в особо крупном размере). Еще один из тех, кто планирует обратиться за помощью к бизнес-омбудсмену, – бывший совладелец компании «Москонверспром» Валерий Морозов. Его компания занималась проектированием и строительно-монтажными работами и выполняла заказы Управделами президента, ФСО, ФСБ, МВД и других ведомств. «По моему заявлению, в 2010 году было возбуждено уголовное дело в отношении руководителей Управления капитального строительства Управления делами президента, однако после моего отъезда в Великобританию, в 2013 году было возбуждено дело, по которому я прохожу в качестве подозреваемого», – рассказывает Морозов. По его словам, постановления о возбуждении дела он так и не получил, и суть обвинений ему неизвестна. «Я хотел бы приезжать в Россию, но возвращаться не намерен, у меня здесь развивается строительный бизнес», – сказал он The Bell. По поводу возвращения в Россию Титов выдает желаемое за действительное, уверен еще один участник встречи. «Никто из присутствующих на встрече не изъявил желания ехать в Россию», – говорит он. Всего на этом мероприятии было около 40 человек. В их числе – основатель «Евросети» Евгений Чичваркин, уехавший в Лондон еще в 2008 году, бывший владелец банка «Траст» Илья Юров, совладелец холдинга «Марта» Георгий Трефилов, бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов и совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, брат ресторатора Михаила Зельмана. О своем желании вернуться в Россию заявили только двое участников мероприятия. Один из них – Михаил Шаманов, бывший владелец холдинга «Авиачартер», куда входило турагенство «Идеал-тур». Шаманова в России обвиняют в мошенничестве. «Я просил включить меня в первый список, не понимаю эффективности этого механизма, но чем черт не шутит, – рассказал он The Bell. – Я очень хочу вернуться в Россию, потому что из-за приостановки работы моего холдинга из богатого человека я превратился в нищего. Сейчас пытаюсь развивать в Англии аналогичный туроператорский бизнес, но он пока в сотни раз меньше, чем тот, что был у меня в России». Второй бизнесмен – это бывший вице-президент «Роснефти» Анатолий Локтионов. Уголовное дело против Локтионова было возбуждено в Краснодаре в 2015 году. Его обвиняют в хищении у акционера девелоперской компании DB Development Дмитрия Гаркуши более 100 млн рублей, сам он называл дело заказным. «Президент никому не запрещает возвращаться в Россию, – заявил Локтионов The Bell. – Единственное, с чем я обращаюсь к президенту, как гаранту Конституции, – дать указание генпрокурору и главе МВД провести законное расследование по делам, которые были незаконно возбуждены с целью отнять принадлежащие мне активы», – говорит Локтионов. Следователи, занимавшиеся этими делами, по его словам, сами были осуждены еще в 2016 году. Анастасия Якорева, The Bell



