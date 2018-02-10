Американские военные полагают, что ими было убито несколько русских “контрактников”

Это произошло при отражении атаки про-асадовских сил на Сирийские демократические силы среди которых находились американские советники





February 8, 2018 by Will

После нападения поддерживаемых Россией про-правительственных сил на Сирийские демократические силы (SDF), среди которых находились американские советники, американцы нанесли ответные воздушные и артиллерийские удары, уничтожив, приблизительно, 100 атакующих.





За несколько часов до атаки, над позициями поддерживаемых США Сирийских демократических сил пролетел российский разведывательный самолет. Затем последовала атака.





Как сказал CNN полковник американской армии Томас Вил, представитель возглавляемой США коалиции, - приблизительно 500 бойцов про-режимных сил, применяя артиллерию, минометы и танки российского производства, предприняли "как представляется, скоординированное нападение на Сирийские демократические силы".

Вил сказал, что "20 - 30 артиллерийских и танковых снарядов упали не далее чем в 500 метров" от штаба Сирийских демократических сил (SDF), прежде чем поддерживаемые США повстанцы и коалиционные силы "ответили нападавшим комбинированными воздушными и артиллерийскими ударами".





Ответ ведомой США коалиции был быстрым и сокрушительным. F-22 Raptors, F-15 Strike Eagles, и дроны MQ-9 Reaper разбили позиции нападавших в пыль. В дополнение к авиаударам, подразделение РСЗО HIMARS (High Mobility Artillery Rocket System) полностью уничтожило вражеские минометные и артиллерийские позиции.





США полагают, что нападавшие пытались захватить нефтяные поля Khusham, которые SDF ранее отбили у ИГИЛ. США также утверждают, что российские “контрактники” руководили нападением в качестве советников про-асадовских войск. Предполагается, что в результате ответных ударов Соединённых Штатов, некоторые из этих “контрактников” были убиты.





Ответные удары американских военных уничтожили 100 бойцов про-режимных сил в Сирии.

Defensive US military strikes kill 100 pro regime forces in Syria

By Barbara Starr and Ryan Browne, CNN February 8, 2018

Washington (CNN) Возглавляемая США коалиция, борющаяся с ИГИЛ в Сирии, в среду нанесла воздушные и артиллерийские удары по про-асадовским силам, уничтожив, согласно заявлению коалиции, приблизительно 100 бойцов.

Коалиция описала свои действия, в ходе которых, если данные подтвердятся, про-режимные силы понесли самые большие потери из когда-либо случавшихся при столкновениях с силами коалиции, - как совершенные в целях "самообороны".

Сирийское государственное информационное агентство SANA описало эти действия как "агрессию" коалиции против "народных сил", которые боролись с ИГИЛ и поддерживаемыми США Сирийскими демократическими силами. В результате нападения "множество людей убито и ранено", причинен "огромный ущерб" провинции, добавляет агентство SANA.

Согласно заявлению коалиции, удары были нанесены после того, как силы, союзные сирийскому президенту Башару аль-Асаду, "начали неспровоцированное нападение" на хорошо известное расположение штаба Сирийских демократический сил, где советники коалиции работали с поддерживаемыми США сирийскими повстанцами.

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Вил сказал, что никаких потерь, убитыми или ранеными, ни коалиционные силы, ни американские военные, не понесли, один боец Сирийских демократических сил был ранен.

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Другой американский чиновник, который говорил с CNN, заявил, что пока неясно что это были за силы, но США изучают возможность того что в нападении участвовали российские “контрактники”, действующие поблизости. Этот чиновник добавил, что нет прямых доказательств того, что русские стреляли по пункту дислокации Сирийских демократических сил, где находились американские советники. Не исключено, что в нападении, возможно, также участвовали поддерживаемые Ираном силы, заявил этот чиновник.

Два американских чиновника министерства обороны сказали CNN в четверг, что американские военные полагают, что российские “контрактники”, которые, как говорят, финансируются российским правительством, участвовали в нападении в среду.

Один чиновник заявил, что предположение основано на информации, полученной из радиоперехватов и от беспилотников.

Второй чиновник заявил, учитывая отношения, которые, как говорят, существуют между “контрактниками” и российским правительством, трудно предположить, что российские вооруженные силы в Сирии не знали о действиях “контрактников” и их участии в нападении. Тот же чиновник также заявил, что военные полагают, что некоторые российские “контрактники”, в ходе американского контрудара, были убиты.

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