Информатор WADA Родченков сделал пластику и изменил внешность

Родченков появился в студии канала в бронежилете и другой внешностью. По информации канала, информатор Всемирного допингового агентства (WADA) сделал пластическую операцию из-за страха за свою жизнь. Помимо этого, в студии на Родченкова нанесли грим.

В интервью телеканалу

CBS

человек, выдающий себя за Родченкова, сообщил, что Россия и Владимир Путин пытаются достать его и убить даже на территории США.

Программа "60 минут" выйдет в эфир 11 февраля. В ней Скотт Пелли покажет первое телевизионное интервью бежавшего за океан экс-главы московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова, чьи показания привели к допинг-скандалу в российском спорте. Видео опубликовано в профиле CBS в

Twitter

.

По данным СМИ, информатору сделали ряд пластических операций по изменению внешности в рамках программы защиты свидетелей в США. Именно поэтому он давал показания на заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) посредством видеоконференции, скрывая за экраном свое новое лицо.

Внешний вид Родченкова был еще раз радикально изменен перед эфиром программы CBS, так как беглый химик продолжает жить в страхе в Соединенных Штатах. Он предстал без усов, с крашеными волосами и новыми губами, сообщает

Newsru.com

.

Российский пластический хирург Алексей Искорнев сравнил фотографии Родченкова "до" и "после" изменения внешности, передает радиостанция "

Говорит Москва

".

"Просто немного скорректированы контуры нижней трети. Но следы пластической операции всегда можно заметить. Выполнить операцию, чтобы на освидетельствовании она была не раскрыта, нельзя. Всегда какие-то рубцы есть, просто надо знать, где искать", — заключил врач.

Искорнев перечислил, какие именно процедуры могли быть проведены в случае, если Родченков и вправду отважился на пластическую хирургию. В частности, он отметил, что изменение формы подбородка информатора могло бы быть выполнено внутриротовым способом с применением специальных гелей.

Лицо Родченкова давно не появлялось в публичном пространстве. Хотя уже в 2018-м Григорий Михайлович по интернету и давал показания на тех самых слушаниях в CAS, по итогам которых были отменены решения комиссии Освальда — но при этом видеотрансляция была выключена, и был слышен только его голос, напоминает "

Спорт-Экспресс

".

Кроме того ученый отказался от интервью на камеру немецкому репортеру Хайо Зеппельту, делавший фильмы про российский допинг. Зеппельт уже прибыл в Нью-Йорк, но российский информатор так испугался за свою безопасность, что согласился общаться только по телефону. Что не помешало Родченкову сделать очередное громкое заявление.

Как сообщалось, бывший руководитель Московской антидопинговой лаборатории бежал из РФ в 2015 году и стал одним из главных информаторов WADA, которое расследовало случаи употребления допинга в российском спорте. В 2016 году он рассказал New York Times о государственной допинговой программе России, что послужило катализатором для международного скандала и самых масштабных санкций в истории олимпийского движения.

Российские власти неоднократно опровергали утверждения Родченкова, заявлявшего о подмене допинг-проб российских спортсменов на Олимпиаде в Сочи. В сентябре нынешнего года Басманный суд Москвы заочно арестовал беглого ученого по обвинению в злоупотреблении должностными полномочиями.



В конце января

Родченков дал первое после бегства в США интервью

журналисту Хайо Зеппельту, в котором заявил о непосредственном участии Путина в государственной допинговой программе РФ.