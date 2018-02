архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 10.02.18 07:32 скаут: Игорь Львович

"Кибершпионы пытались выведать секретные технологии" США - 07 февраля 2018 г. Кибершпионы пытались выведать секретные технологии

IBTimes UK

Российские кибершпионы, пытающиеся выведать секреты военных беспилотников и других секретных военных технологий США, пытались получить адреса электронной почты ключевых контрактных работников. К такому выводу пришло расследование агентства Associated Press. Какая информация могла быть, в конце концов, похищена – неизвестно, но хакеры, очевидно, воспользовались общенациональной уязвимостью в сфере безопасности – плохо защищенной электронной почтой и практически полным отсутствием прямых уведомлений пострадавших. Хакерская группировка Fancy Bear, которая также вмешивалась на выборах в США, пыталась получить контакты по меньшей мере 87 человек, работающих над военными беспилотниками, ракетами, стелс-истребителями, платформами для «облачных» вычислений, или выполняли другую секретную работу, обнаружило Associated Press. В поле зрения хакеров попали как сотрудники малых компаний, так и таких гигантов оборонной промышленности, как Lockheed Martin, Raytheon, Boeing, Airbus Group и General Atomics. Несколько человек работали в отраслевых организациях, были членами советов директоров или работали по контракту в союзных странах. «Судя по всему, их целями были программы, которые связаны с одними из самых прогрессивных и передовых технологий, а также работающие в этих программах люди», – заявил бывший высокопоставленный советник управления директора национальной разведки Чарльз Соуэлл, который ознакомился со списком имен, предоставленным Associated Press. «Если эти программы каким-то образом скомпрометированы, то наши конкурентные преимущества и наша оборона скомпрометирована. Вот что действительно пугает», – сказал Соуэлл, который сам сталь мишенью хакеров. Работа большей части людей, оказавшихся в поле зрения хакеров, носит секретный характер. Тем не менее, как показывает проведенный информагентством анализ, до 40 процентов из них кликнули на фишинговую ссылку хакеров. Это было первым шагом для потенциального доступа кибершпионов к личному аккаунту электронной почты или компьютерным файлам. статью прочитали: 107 человек Комментарии