Россия жертвует качеством Urals в угоду Китаю

Вентиль и памятный камень у нефтепровода Дружба на НПЗ компании MOL в городе Сазхаломбатта 9 января 2007 года.REUTERS/Laszlo Balogh

МОСКВА (Рейтер) - РФ в 2018 году переориентировала крупные потоки малосернистой нефти с запада на восток, чтобы закрепить свое первенство на рынке Китая, из-за этого качество основного российского экспортного сорта на западе, Urals, резко упало, вызвав недовольство европейских переработчиков, говорят источники Рейтер.

Падение качества нефти может привести снижению спроса на смесь и ослаблению дифференциалов Urals, а также подтолкнуть европейских потребителей к поиску альтернативных путей снабжения НПЗ, считают участники рынка.

С начала января, когда РФ увеличила поставки в Китай, показатели нефти Urals регулярно выходят за пределы, предусмотренные российским официальным стандартом - ГОСТом, отмечают восемь источников на нефтяном рынке РФ, опрошенных Рейтер.

Согласно действующим нормам ГОСТа 51858, характеристики среднесернистой нефти, к которой относят Urals, предполагают содержание серы от 0,61 до 1,8 процента и плотность от 853,7 до 873,5 килограмм на кубометр при 15 градусах Цельсия (около 30,5 градусов по инвертированной шкале API - международному стандарту оценки плотности нефти).

В конце 2017 года вице-президент Транснефти Сергей Андронов сообщил журналистам, что содержание серы в нефти с отгрузкой из Приморска вырастет в 2018 году до 1,63 процента, с поставкой по нефтепроводу “Дружба” и через Усть-Лугу - до 1,8 процента, через Новороссийск - до 1,55 процента.

Собеседники Рейтер утверждают, что российской трубопроводной монополии уже не удается стабильно удерживать плотность и содержание серы в Urals в рамках заявленных параметров.

Но Транснефть уверяет, что потребители не видят проблем с качеством Urals.

“Жалоб от конечных потребителей пока не поступало. Все в рамках ГОСТа, - сказал представитель Транснефти Игорь Демин. - Сейчас мы поставляем Urals с плотностью 870-871. Мы уведомили партнеров о возможном увеличении к концу года до 875”.

“Содержание серы в сорте Urals в ближайший год останется в пределах нормативных значений (не более 1,8 процента)”, - считают в Минэнерго РФ, добавляя, что ухудшение качественных характеристик нефти действительно происходит.

В министерстве отметили, что совместно с нефтяными компаниями и Транснефтью проводят оценку вариантов обеспечения сохранения качества нефти, в том числе выделение высокосернистого потока в направлении балтийского порта Усть-Луга.

Минэнерго и Транснефть с 2016 года обсуждают выделение потока нового сорта нефти с отгрузкой из Усть-Луги под рабочим названием Urals Heavy, содержание серы в котором будет около 2,3 процента.

С начала 2018 года РФ в рамках межправительственного соглашения между Москвой и Пекином почти удвоила трубопроводные поставки малосернистой нефти ESPO Blend в Китай по трубопроводу Восточная Сибирь - Тихий океан (ВСТО) и планирует поставить в эту страну с января по декабрь 28,3 миллиона тонн сорта.

“ДРУЖБУ” ЗАТЯНУЛО СЕРОЙ

Основное ухудшение качества российского сорта Urals наблюдается потребителями на маршрутах трубопровода “Дружба”, по которому сорт напрямую поступает на НПЗ в Германии, Польше, Чехии, Словакии и Венгрии.

“Показатель серы у Urals регулярно за 1,8 процентов зашкаливает, и это (превышение) становится систематическим”, - говорит источник в торговых кругах.

Содержание серы на северной ветке “Дружбы”, для Польши и Германии, в течение января этого года неоднократно составляло 1,81-1,85 процента, свидетельствуют предоставленные тремя участниками рынка документальные данные, с которыми ознакомился Рейтер.

По сравнению со средним показателем за 2017 год содержание серы в нефти выросло на 0,15 процента, показывают расчёты Рейтер.

В польском концерне PKN Orlen подтвердили Рейтер повышение показателя серы в трубопроводных партиях Urals, поставляемых на НПЗ компании.

“Мы наблюдали изменение качества Urals, главным образом из-за повышенного содержания серы. Это важный вопрос в контексте нашего будущего сотрудничества с российскими партнерами”, - сообщил в письменном ответе на запрос Рейтер вице-президент PKN Orlen Мирослав Кочальский.

В Транснефти подтвердили, что превышение серы в Urals отмечено на пункте приема нефти Адамова Застава, расположенном на границе Украины и Польши.

“У нас сейчас идет разбирательство, почему только Адамова Застава дает больше 1,8 по сере. Все остальные измерительные точки дают 1,76, как на Усть-Луге, так и на границе с Белоруссии (с Украиной) и на Фенишлитке (граница Белоруссии и Венгрии). Там стоит измерительная аппаратура, она дает 1,76”, - прокомментировал представитель Транснефти.

Рост содержания серы в нефти отмечают и поставщики на южной ветке нефтепровода “Дружба”: там показатели максимально приблизились к 1,8 процента, достигнув 1,77 процента в январе, рассказали два экспортера.

Увеличение показателя к 2017 году составляет около 0,1 процента.

Плотность нефти на нефтепроводе “Дружба” также немного выходит за рамки ГОСТа: в среднем в январе она была на уровне 874 килограммов на кубометр при 15 градусах Цельсия (около 30,5 градуса по инвертированной шкале API).

“Прогнозный диапазон по сере на 'Дружбе’ в 2018 году - 1,7-1,8, по плотности - до 875 килограммов на кубометр. Указанный прогноз направлен ещё в октябре 2017 года в адрес Минэнерго и правительства РФ”, - уточнил представитель Транснефти.

МОРСКИЕ ПАРТИИ ТЯЖЕЛЕЮТ

Морские партии Urals, напротив, не укладываются в ГОСТ по плотности, хотя содержание серы них пока остается в рамках официальных норм, говорят опрошенные Рейтер участники рынка.

Наиболее тяжелый Urals в январе можно было приобрести в Новороссийске: плотность в нефти с отгрузкой из этого порта достигала 877,7-878,3 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия (29,3-29,7 градуса по API). Содержание серы при этом было в рамках ГОСТа - 1,45-1,52 процента.

В Приморске плотность Urals в январе увеличивалась в отдельных случаях до 875,1 килограмма на кубометр при 15 градусах Цельсия (около 30,5 градуса по API), показали данные грузоотправителей. Содержание серы было в рамках ГОСТа.

В Усть-Луге плотность нефти в танкерных партиях в январе была ближе к ГОСТу - на уровне 874 килограммов на кубометр при 15 градусах Цельсия, как и в нефтепроводе “Дружба”, поскольку эти направления являются связанной системой.

Содержание серы в танкерных партиях нефти с отгрузкой из Усть-Луги в январе было самым высоким среди других портов - 1,70-1,76 процента, но ниже, чем на нефтепроводе “Дружба”.

ПОТРЕБИТЕЛИ ЗАДУМАЛИСЬ

Многие покупатели Urals в Европе не ожидали резкого ухудшения качества российского сорта в январе и задумались над поиском альтернативы. Однако большинство заводов, которые получают нефть по “Дружбе”, не имеют возможности полностью отказаться от трубопроводных поставок из РФ.

“Полностью загрузиться с моря для нас на данный момент нет возможности, но перерабатывать такое мы тоже не сможем. Выход один - снизить закупки Urals и наладить поставки легких сортов для смешения”, - говорит трейдер в европейской компании.

“Нефтяники сами в шоке. С точки зрения потребителя встал вопрос - это вопрос количества или вопрос цены”, - говорит трейдер на рынке Urals.

Вице-президент PKN Orlen Кочальский не исключил, что в случае стабильного ухудшения качества сырья концерн будет вести переговоры с поставщиками из РФ о корректировке его стоимости.

“Если часть параметров не соответствует оговоренным, то это предмет для переговоров с партнерами, в том числе относительно ценовых условий. В наших соглашениях мы в первую очередь фокусируемся на качестве товара”, - отметил он.

Некоторые переработчики в Европе говорят, что уже сталкивались с этой проблемой, но раньше она не стояла так остро.

“Мы в прошлом году стали покупать больше легкой нефти для смешения с Urals, поскольку качество в последние годы было нестабильным. Теперь стало просто плохим, значит будем закупать больше альтернативы с моря”, - сказал источник на европейском НПЗ.

ВСЕ ЛУЧШЕЕ КИТАЮ

РФ вынуждена переориентировать легкую нефть с западных направлений, поскольку из-за выполнения пакта ОПЕК+ не смогла обеспечить прирост новой добычи в Восточной Сибири для увеличения поставок малосернистого сырья в Китай, объясняют участники рынка.

“Россия сейчас большую часть своей легкой нефти направляет в Китай, чтобы обеспечить приоритетные поставки по межправу, а уж европейским покупателям - что осталось”, - говорит источник в нефтяной отрасли РФ.

Производители, в основном поставляющие нефть в западном направлении, могут столкнуться с ослаблением спроса и снижением цен на Urals, что сделает поставки сырья по ВСТО в Азию ещё более привлекательными.

Выполнение межправительственного соглашения, безусловно, приоритет для РФ, но не все российские нефтяные компании выиграют от него одинаково, говорят трейдеры.

Некоторые производители вовсе не прокачивают нефть в Азию, а квоты на поставки по ВСТО распределены между экспортерами неравномерно, отмечают они.

Так, доля экспорта Роснефти (без учета долей в зависимых компаниях) направлении Азии по итогам 2017 года составила 42 процента от общего объема экспортных поставок по системе Транснефти, у Сургутнефтегаза - 30 процентов, у Газпромнефти и Лукойла - около 6 и 5 процентов соответственно, свидетельствуют данные Рейтер.

Ольга Ягова Глеб Городянкин

при участи Владимира Солдаткина в Москве и Агнешки Бартежко в Варшаве, редактор Людмила Зараменских