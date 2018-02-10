Как правильно перегрызть горло русскому десантнику

Для чего американскому «пушечному мясу» нужны курсы рукопашного и ближнего боя

Министр обороны США Джеймс Маттис заявил, что в 2018 году в Афганистане, Ираке, а также в недружественных странах «обычные войска будут брать на себя функции спецназа в военных миссиях». По его словам, которые приводит издание Military.com, Силы специальных операций (ССО) США перегружены, тогда как пехота, находящая в зоне боевых действий, отсиживается в укрепрайонах.



Ранее генерал Рэймонд Томас, командир ССО, признался, что сейчас порядка 8 тысяч его бойцов задействованы в 80 странах, а Пентагон продолжает наращивать объемы спецопераций.

«Мы не можем быть панацеей для каждой боевой проблемы», — пожаловался Рэймонд Томас на слушаниях в сенатском комитете по вооруженным силам. Сенатор Джон Маккейн, председатель комитета, согласился с Томасом, назвав спрос со стороны штабистов на уникальные возможности специальных сил США ненасытным. Маккейн также признался, что командование вынужденно было вывести спецназ из Северной Африки для затыкания дыр в других более горячих точек, так как «они (обычные пехотинцы) не могут воевать, как хотелось бы нам», — сказал он.

Наставник морпехов, майор Боб Шкалс, в прошлом комендант военного колледжа, автор книги «Весы на войне: будущее вооруженных сил Америки», дал развернутый анализ проблем обще­войсковых соединений Сухопутных войск США. И начал он с исторического опыта, которой оказывает сегодня самое прямое влияние на подготовку американской армии. По его мнению, немцы во время Второй мировой войны впервые создали спецназ и силы быстрого реагирования в современном понимании, что позволили им в считанные дни разгромить Францию. Значит, на этот «уникальный эксперимент нужно и опираться».

«Американцы знакомы с операцией „Оверлорд“ по фильму „Спасти рядового Райана“, — пишет Шкалс. — В действительности все было значительно страшнее… Пехотинцы, которым посчастливилось выжить в рукопашном и ближнем бою, усвоили тяжелые уроки и обучили новые части лучшим способам борьбы». А вот в войне с японцами ситуация оказалась тупиковой. «После потери более 12 000 убитых и 55 000 раненых в битве за Окинаву президент Гарри Трумэн решил использовать атомное оружие (против мирного населения), чтобы, наконец, принудить Японию к сдаче», — напоминает Боб Шкалс.

Сейчас, раздувая истерику вокруг новой «русской угрозы» основные деньги, выделенные на «сдерживание Москвы», забирают «акулы капитализма» в лице крупнейших военных подрядчиков, тогда как обычной пехоте и даже морпехам достаются крошки с барского стола. Например, сержант морпехов США получает около 2800 долларов в месяц. Это примерно, половина того, что зарабатывает рабочий на заводе и четверть дохода хорошего программист. Для сведения: средний чек (для покупки продуктов на неделю для семьи из 3-х человек) в супермаркете сети Costco составляет 400 долларов.

О своем доме военнослужащие рядового и сержантского состава и не мечтают. Об этом пишет Джефф Каммингс, офицер морской пехоты и в настоящее время наставник военного факультета в школе экспедиционной войны. Учитывая, что в Америке любой человек оценивается исключительно по доходам, то пехоту и спецназ в США считают пушечным мясом.

«…Пехотинцы США оказались в самом низу военных приоритетов», — считает Джефф Каммингс. В эти войска идут необразованные американцы, уверенные в том, что им никогда не придется воевать. Между тем, за последние несколько лет произошли серьезные перемены. В частности, майор Боб Шкалс убежден, что война уже идет. И те, кому надо знать, об этом очень хорошо осведомлены. И вообще, если на глаза местным обывателям попадается в заголовок в CNN, Twitter, Facebook или где-либо еще, что американский сержант был убит в Ираке, Афганистане, Сирии или в неизвестном месте, то очень большой шанс, что этот американец был офицером морской пехоты или ССО США, пишет Джефф Каммингс. Но чаще всего командование скрывает настоящие цифры жертв, которые на порядок выше официальных сведений. Просто после смерти очередного спецназовца его переводят задним числом в ЧВК (Частная военная компания — авт.).

На этом фоне заявление министра обороны США Маттиса о новых реалиях для обычных пехотных частей является логичным. Не зря же стартовала программа обучения сержантов приемам рукопашного и ближнего боя. «Морально и стратегически неприемлемо так мало тратить на американские пехотные войска, особенно когда морские пехотинцы погибали в соотношении 1:1, сражаясь в зданиях Эль-Фаллуджи в 2004 году, — поясняет позицию Пентагона Джефф Каммингс. — Если американским пехотинцам было поручено выполнить что-либо подобное сегодня, против еще более способного противника, им гарантировано пришлось бы вступить в рукопашный или ближний бой. В такой угрожающей среде два, четыре или даже двадцать F-35B не смогли бы им помочь».

Интересно, что и здесь своеобразным методическим материалом для обучения рукопашному бою являются успехи фашистских вояк во время Второй мировой войны. Так, прорыв у Седана (Франция, май 1940 г.) не состоялся, если бы небольшие отряды тщательно отобранных и обученных штурмовиков не пересекли бы незаметно водное препятствие и не уничтожил бы быстро десятки дотов, рассказывают в стенах Национального учебного центра в Форт Ирвин (штат Калифорния) наставники спецназа своим курсантам.

Дескать, политическое руководство Третьего рейха после этого убедилось, что им удалось создать непобедимую армию. И только потом Германия атаковала СССР.

Сегодня в США каждые 14 недель обучают по 450 пехотинцев приемам рукопашного боя в ограниченном пространстве, в том числе, учат, как правильно перегрызть горло потенциальному врагу, если руки заняты. Правда, после этого новоявленные спецназовцы проходят еще один обязательный психологический тренинг по правилам поведения уже в своей семье. В частности, им объясняют, что у жены все-таки необходимо спрашивать согласие на интимную близость. И при совместном сне рейнджерам не рекомендуют занимать больше половины супружеской кровати. И вообще нужно быть терпимым, чтобы во время очередной вспышки ярости не поступить, как с врагами Америки.

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