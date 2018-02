архив



опубликовано редакцией на Переводике 11.02.18 00:03 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович Подборка коротких сообщений со всего мира, имеющих отношение к России Су-35 приступили к боевому патрулированию Южно-китайского моря

В Европе скоро плюнуть будет некуда от “русских шпионов”

Военный парад: чем США лучше России, Китая и КНДР China's Air Force part of joint patrol over S China Sea Су-35 приступили к боевому патрулированию Южно-китайского моря Source China Daily Editor Zhang Tao Time 2018-02-08

Китайские ВВС отправили свои Су-35, в составе смешанной авиагруппы, на боевое патрулирование Южно-китайского моря. [Photo/Weibo of the Air Force] ВВС Китая заявили в среду, что они направили свои истребители Су-35, как часть смешанной авиагруппы, на боевое патрулирование над акваторией Южно-китайского моря. Это первое сообщение ВВС Народно-освободительной армии Китая о развертывании своих Су-35, построенных Комсомольским-на-Амуре АПО и поставленных Китаю в конце 2016 года. ВВС не уточнили - когда проходило патрулирование. В сообщении сказано, что участие многоцелевого истребителя в боевых упражнениях поможет увеличить оперативные возможности авиации дальнего действия. Военно-воздушные силы продолжат наращивать усилия по усилению боевых возможностей, говорится в сообщении. Чиновники российской госкорпорации Ростех заявили в ноябре 2015-го года, что Россия и Китай подписали контракт на сумму, по оценкам, 2 миллиарда долларов, на поставку 24 Су-35. Позже, подписание соглашения было подтверждено У Цянем, представителем китайского Министерства обороны. Официальный сайт НОАК, 81.cn, ранее сообщал, что Су-35 начали поставляться Китаю в декабре 2016 г. Российское агентство ТАСС заявило, что один из самых современных истребителей России, Су-35 снабжен радаром с фазированной антенной решеткой и двигателем с изменяемым вектором тяги. По данным ТАСС, максимальная скорость истребителя - 2500 км в час, дальность полета без дозаправки 3 400 км без дозаправки. Истребитель вооружен 30-миллиметровой пушкой и может нести 12 бомб или ракет, говорится в сообщении.



Portuguese secret service official sentenced for spying for Russia Сотрудник португальской секретной службы приговорен к тюремному заключению за шпионаж в пользу России 08 FEBRUARY, 2018 Лиссабон - Сотрудник португальской разведки был приговорен к семи годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России, сообщило государственное информационное агентство Lusa в четверг. Сотрудник спецслужбы, Фредерико Карвальо Джил, был первоначально арестован в Риме вместе с российским шпионом в 2016 г. Приговор лиссабонского уголовного суда был оглашен за закрытыми дверями. По сообщению агентства Lusa, Карвальо Джила осудили по двум обвинениям - шпионаж и коррупция. Агентство привело слова защитника, который сказал что он обжалует приговор. Суд не был доступен для комментария. Карвальо Джил был арестован в Риме, во время продажи секретных документов, касающихся Европейского союза и НАТО российскому агенту. Впоследствии он был выдан Португалии. Италия отказалась выдать российского агента Португалии, и позже, по словам португальских обвинителей, он был освобожден и возвратился в Россию. REUTERS



UAWIRE Russian spy detained in Latvia Российский шпион задержан в Латвии Thursday, February 8, 2018

Гражданин Латвии был задержан по подозрению в том, что он собирал данные о военных объектах и обстановке в районах, прилегающих к латышско-российской границе, и передавал ее к российским спецслужбам, сообщает латвийский новостной портал LSM.lv. В связи с необходимостью сохранить тайну следствия, никаких подробностей обнародовано не было. Латвийские органы безопасности, которые произвели арест, опубликовали заявление, в котором говориться, что российские спецслужбы (ФСБ) всегда обладали большими оперативно-техническими ресурсами, и теперь, как раньше, они интересовались получением разведданных, которые могли быть предоставлены только человеком, который живет в непосредственной близости от объектов интереса и выполняет визуальное наблюдение за ними. Именно поэтому спецслужбы РФ, используя различные методы, занимаются вербовкой латвийских граждан, главным образом когда они посещают Россию. Латвийская служба безопасности полиция обратилась к латышам, к которым, в то время когда они находились за границей, приближались иностранные спецслужбы, с просьбой сообщать об этих инцидентах LSP. Кроме того, министр внутренних дел Латвии, Rihards Kozlovskis, заявил, что в последние годы, на фоне напряженной ситуации с безопасностью в Балтийском регионе, отмечен значительный рост активности иностранных агентов в Латвии. Согласно Kozlovskis, иностранные спецслужбы были привлечены увеличением контингента НАТО в Латвии. Как об этом сообщалось ранее, в Одессе (юго-восточная Украина), сотрудники контрразведки украинской Службы безопасности задержали сепаратиста, который прибыл, чтобы выполнить задачу по указанию ФСБ России.



Why a US military parade would look nothing like North Korea's, Russia's, or China's Почему военный парад в Америке будет выглядеть совсем не так как военные парады в России, Китае и КНДР Alex Lockie Feb. 8, 2018

Избранный президент Дональд Трамп направляется к своему месту во время инаугурационной церемонии в столице США Вашингтоне. 20 января 2017 года. White House/Shealah Craighead Президент Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам подготовить и провести грандиозный военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, первый в своем роде за многие десятилетия.

Россия, Китай и Северная Корея тоже устраивают военные парады, и их вооружение и технику гораздо легче перемещать, чем большую часть американской техники.

Но у США есть превосходство в главном, в том чего нет ни у одного из его конкурентов, — американские военнослужащие - это граждане добровольно поступившие на военную службу, и как граждане они свободны принимать участие и высказываться о любых событиях по собственному выбору. Президент Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам подготовить и провести грандиозный военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, первый в своем роде за многие десятилетия. После завершения холодной войны военные парады ассоциируются с авторитарными государствами, такими как Китай, Россия и Северная Корея, которые, к огорчению военных аналитиков во всем мире, демонстрируют их новейшие военные разработки. В то время как вооруженные силы США - лучшие в мире, есть вещи, которые Россия, Китай, или Северная Корея могут сделать на параде, а США - нет. Например, Пенсильвания-авеню, вероятно, не сможет выдержать прохождение длинной колонной тяжелых военных транспортных средств и техники. Сегодняшние танки Абрамс M1 весят огромные 67 тонн. Военные парады эпохи Второй мировой войны включали в себя прохождение танков, которые весили приблизительно наполовину меньше. Вес и гусеницы Абрамса могут просто разворотить проезжую часть. Когда Китай и Россия устраивают свои военные парады, они выводят на них современную военно-транспортную технику, а основной боевой танк США был создан в 1979 г. Во многих отношениях, российские и китайские военные парады превзошли бы, вероятно, американский, с точки зрения новизны демонстрируемой техники. Покажет ли Трамп ядерные ракеты?

Транспортер с межконтинентальной баллистической ракетой Ярс РС 24 во время Парада Победы, на Красной площади в Москве. Thomson Reuters К тому же, России, Китаю и Северной Корее нравится демонстрировать их МБР всем вокруг, а США не могут сделать этого. В отличие от азиатских авторитарных ядерных держав, у США МБР установлены в шахтах, а не на огромных транспортёрах. Когда США действительно перемещают свои МБР, они делают это на открытых большегрузных траках. Раньше Соединенные Штаты демонстрировали своё ядерное оружие на Пенсильвания-авеню, но сегодняшнее ядерное оружие имеет намного более дискретный вид. Но есть ядерная платформа, которая подошла бы для парада и представляла бы опасности для дороги — стратегические бомбардировщики. США могли бы пустить бомбардировщики В-2 и B-52, а также стелс-самолеты такие как F-22 Raptor и F-35 Lightning II чтобы они пролетели над головами. С точки зрения авиации США имеют намного больше чем похвастаться, нежели Россия, Китай или Северная Корея, которая не может даже поднимать свои самолеты из-за отсутствия топлива для них. Соединённые Штаты имеют то, чего у России, Китая и Северной Кореи даже и близко нет.

Слёзы катятся по щекам кадета во время церемонии вручения дипломов в Уэст-Пойнте. Staff Sgt. Vito T. Bryant Хотя американские вооруженные силы не совсем подходят для парадов, у них есть сокровище, которое стоит показать и которого и близко нет у Китая, России, и Северной Кореи — солдаты, которые действительно хотят служить. Гордостью американских вооруженных сил является не какая-то боевая платформа или комбинация платформ. У вооруженных сил всех больших стран есть самолеты, танки и ракеты, но вооруженные силы США целиком состоят из волонтеров - людей добровольно поступивших на военную службу, в то время как Россия, Китай и Северная Корея полагаются на призывников. Еще более важным поводом для гордости, чем даже марширующие войска, являются зрители - те кто пришел посмотреть на них. В США, любой человек, любого статуса и положения может думать и сказать или написать то, что он хочет об этих солдатах. Он может прийти на парад, может - нет. Зрители на трибунах и вдоль дорог будут гордиться своими американскими согражданами, добровольно принимающими участие в параде. В Северной Корее, России и Китае просто нет ничего подобного. статью прочитали: 222 человек Комментарии