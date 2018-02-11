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опубликовано редакцией на Переводике 11.02.18 00:03
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
 
 

Подборка коротких сообщений со всего мира, имеющих отношение к России

  • Су-35 приступили к  боевому  патрулированию Южно-китайского моря

  • В Европе скоро плюнуть будет  некуда  от  “русских шпионов”

  • Военный парад: чем США лучше России, Китая и КНДР

China's Air Force part of joint patrol over S China Sea

Су-35 приступили к  боевому  патрулированию Южно-китайского моря   

Source  China Daily   Editor  Zhang Tao    Time  2018-02-08


Китайские ВВС отправили  свои Су-35,  в  составе  смешанной  авиагруппы,  на  боевое патрулирование  Южно-китайского моря.  [Photo/Weibo of the Air Force]

ВВС  Китая  заявили в среду,  что  они  направили   свои истребители Су-35,  как  часть смешанной  авиагруппы,  на  боевое  патрулирование  над акваторией Южно-китайского моря.

Это  первое  сообщение   ВВС Народно-освободительной армии Китая о  развертывании  своих Су-35, построенных Комсомольским-на-Амуре АПО и  поставленных  Китаю в конце 2016 года. ВВС не  уточнили -  когда  проходило  патрулирование.

В  сообщении  сказано, что  участие  многоцелевого  истребителя  в  боевых упражнениях поможет увеличить оперативные возможности  авиации  дальнего действия.

Военно-воздушные силы продолжат наращивать усилия  по  усилению  боевых  возможностей,  говорится в  сообщении.  

Чиновники российской  госкорпорации  Ростех заявили в ноябре 2015-го  года, что Россия и Китай подписали контракт  на  сумму,  по  оценкам, 2 миллиарда долларов,  на  поставку  24  Су-35. Позже, подписание соглашения было  подтверждено У Цянем, представителем китайского Министерства обороны.

Официальный сайт НОАК, 81.cn, ранее сообщал, что Су-35 начали поставляться Китаю в декабре 2016 г.

Российское агентство ТАСС заявило, что  один из самых современных истребителей России, Су-35 снабжен радаром с  фазированной антенной решеткой и  двигателем с изменяемым вектором тяги. По данным ТАСС,  максимальная  скорость  истребителя -  2500 км в час,  дальность полета без дозаправки  3 400 км без дозаправки.  Истребитель  вооружен 30-миллиметровой пушкой  и может нести 12 бомб или ракет, говорится  в сообщении.



Portuguese secret service official sentenced for spying for Russia

Сотрудник  португальской секретной службы приговорен к тюремному заключению за шпионаж в пользу России

08 FEBRUARY, 2018

Лиссабон - Сотрудник  португальской  разведки был приговорен к семи годам тюремного заключения за шпионаж в пользу России, сообщило государственное информационное агентство Lusa в четверг.

Сотрудник спецслужбы, Фредерико Карвальо  Джил, был первоначально арестован в Риме вместе с российским шпионом в 2016 г.

Приговор лиссабонского  уголовного  суда был оглашен  за  закрытыми  дверями.  По сообщению  агентства  Lusa,  Карвальо  Джила  осудили  по  двум  обвинениям -  шпионаж и  коррупция. Агентство  привело слова  защитника,  который  сказал  что  он  обжалует приговор.  

Суд не был доступен для комментария.

Карвальо  Джил был арестован в Риме, во  время продажи секретных  документов, касающихся Европейского союза и НАТО российскому агенту. Впоследствии  он был выдан Португалии.

Италия отказалась выдать российского  агента  Португалии, и позже, по словам португальских обвинителей, он был  освобожден и возвратился в Россию. REUTERS



UAWIRE

Russian spy detained in Latvia

Российский шпион задержан в Латвии

Thursday, February 8, 2018


Гражданин Латвии был задержан по подозрению  в  том, что он собирал данные о военных объектах и обстановке  в  районах,  прилегающих  к  латышско-российской границе, и передавал ее к российским спецслужбам, сообщает  латвийский  новостной  портал  LSM.lv.

В  связи  с необходимостью сохранить тайну следствия, никаких  подробностей  обнародовано  не  было.

Латвийские  органы безопасности, которые  произвели  арест,  опубликовали  заявление, в  котором говориться,  что российские спецслужбы (ФСБ) всегда обладали большими оперативно-техническими ресурсами, и теперь, как раньше, они интересовались получением разведданных, которые могли быть  предоставлены  только человеком, который живет в непосредственной близости от объектов интереса и выполняет визуальное наблюдение за  ними.  Именно поэтому спецслужбы РФ,  используя  различные  методы,  занимаются  вербовкой латвийских граждан, главным образом когда они посещают Россию.

Латвийская служба безопасности  полиция обратилась к латышам, к которым,   в то время когда они  находились  за границей, приближались  иностранные спецслужбы,  с  просьбой  сообщать об  этих  инцидентах LSP.

Кроме того, министр внутренних дел Латвии, Rihards Kozlovskis, заявил, что  в последние годы,  на фоне напряженной ситуации с безопасностью в Балтийском регионе,  отмечен  значительный  рост  активности иностранных агентов в Латвии. Согласно Kozlovskis, иностранные спецслужбы были привлечены увеличением контингента НАТО в Латвии.

Как об этом сообщалось  ранее,  в Одессе (юго-восточная Украина),  сотрудники  контрразведки украинской Службы безопасности задержали сепаратиста, который  прибыл, чтобы выполнить задачу по указанию ФСБ России.



Why a US military parade would look nothing like North Korea's, Russia's, or China's

Почему  военный парад в Америке будет  выглядеть  совсем не так  как  военные парады  в  России, Китае и КНДР  

Alex Lockie Feb. 8, 2018


Избранный президент Дональд Трамп направляется к своему месту  во  время инаугурационной церемонии  в  столице США Вашингтоне. 20 января 2017 года.  White House/Shealah Craighead

  • Президент Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам  подготовить и провести грандиозный военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, первый  в своем роде за  многие  десятилетия.

  • Россия, Китай и Северная Корея тоже  устраивают военные парады, и  их  вооружение и технику  гораздо  легче  перемещать, чем большую  часть  американской  техники.

  • Но у США есть превосходство  в  главном,  в  том чего  нет  ни  у  одного  из его конкурентов, — американские военнослужащие - это  граждане  добровольно  поступившие  на  военную службу,  и  как  граждане  они  свободны принимать участие и высказываться  о любых  событиях  по  собственному  выбору.

Президент Дональд Трамп приказал американским вооруженным силам  подготовить и провести грандиозный военный парад в Вашингтоне, округ Колумбия, первый  в своем роде за  многие  десятилетия.

После  завершения холодной войны военные парады ассоциируются  с авторитарными государствами,  такими  как Китай, Россия и Северная Корея, которые,  к огорчению военных аналитиков во всем мире,  демонстрируют  их новейшие военные  разработки.

В то время как вооруженные силы США -  лучшие в мире, есть вещи,  которые  Россия, Китай, или Северная Корея могут  сделать на параде,  а   США -  нет.

Например, Пенсильвания-авеню, вероятно, не  сможет  выдержать  прохождение  длинной колонной тяжелых военных транспортных средств  и  техники. Сегодняшние танки  Абрамс M1  весят огромные 67 тонн. Военные парады  эпохи  Второй мировой войны включали в себя  прохождение  танков, которые весили приблизительно наполовину  меньше.

Вес и гусеницы Абрамса могут  просто разворотить  проезжую часть. Когда Китай и Россия устраивают  свои  военные парады, они  выводят  на  них  современную  военно-транспортную  технику,  а  основной боевой танк США был создан  в 1979 г. Во многих отношениях, российские и китайские военные  парады  превзошли  бы, вероятно, американский,  с точки зрения  новизны  демонстрируемой  техники.  

Покажет ли Трамп  ядерные ракеты?


Транспортер с  межконтинентальной  баллистической  ракетой  Ярс РС 24 во  время   Парада Победы, на Красной площади в Москве. Thomson Reuters

К  тому  же, России, Китаю и Северной Корее нравится  демонстрировать их МБР  всем  вокруг,  а  США  не могут  сделать этого. В отличие от азиатских  авторитарных ядерных держав, у  США МБР  установлены  в  шахтах,  а  не на огромных  транспортёрах.

Когда США действительно перемещают свои МБР, они делают это  на  открытых большегрузных траках. Раньше Соединенные Штаты  демонстрировали  своё  ядерное оружие  на Пенсильвания-авеню, но сегодняшнее ядерное оружие имеет намного более дискретный вид.

Но есть ядерная платформа, которая  подошла бы  для парада и представляла бы  опасности для  дороги  —  стратегические бомбардировщики.  США могли  бы  пустить  бомбардировщики  В-2  и  B-52, а также стелс-самолеты такие как F-22 Raptor и  F-35 Lightning II  чтобы  они  пролетели над  головами.

С точки зрения авиации США имеют намного больше  чем  похвастаться,  нежели  Россия, Китай или Северная Корея, которая  не  может  даже  поднимать  свои  самолеты из-за отсутствия топлива  для  них.

Соединённые Штаты имеют то,  чего  у  России,  Китая  и  Северной Кореи  даже и близко нет.


Слёзы катятся по щекам кадета  во время церемонии вручения дипломов в Уэст-Пойнте. Staff Sgt. Vito T. Bryant

Хотя  американские вооруженные силы  не совсем  подходят  для  парадов, у них есть сокровище,  которое  стоит показать  и  которого  и  близко  нет  у  Китая, России, и Северной  Кореи  — солдаты, которые действительно  хотят  служить.  

Гордостью  американских вооруженных сил  является  не  какая-то  боевая платформа или  комбинация  платформ. У вооруженных сил всех  больших  стран  есть самолеты, танки и ракеты, но вооруженные  силы  США  целиком  состоят  из  волонтеров -  людей  добровольно поступивших на военную службу,  в  то время как Россия, Китай и Северная Корея полагаются на призывников.

Еще более важным  поводом  для  гордости, чем  даже  марширующие  войска,  являются зрители - те  кто  пришел  посмотреть  на  них. В США,  любой  человек,  любого статуса и  положения  может думать и сказать или написать то, что он  хочет  об  этих солдатах.  Он  может  прийти  на  парад,  может  -  нет.  Зрители  на  трибунах  и  вдоль дорог  будут  гордиться  своими  американскими  согражданами,  добровольно  принимающими  участие  в  параде.  

В Северной Корее, России и Китае  просто  нет  ничего  подобного.

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