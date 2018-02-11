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- 10 февраля 2018 г.
Al Arabiya TV: в противостоянии с сирийскими силами, в дополнение к сбитому F-16 был поврежден, по меньшей мере, ещё один израильский самолет - F-15
SYRIAN AIR DEFENSE FORCES SHOT DOWN ISRAELI WARPLANE, ISRAELI RESPONDS WITH MORE AIRSTRIKES
Сирийские силы ПВО сбили израильский боевой самолет, Израиль ответил наращиванием авиаударов
Место падения израильского F-16
UPDATE: Один израильский пилот серьёзно ранен
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10 февраля сирийские силы ПВО подбили израильский F-16 после того, как он нанес удары с воздуха по тому, что израильская сторона описала как иранские объекты, откуда, предположительно, был запущен БПЛА в сторону удерживаемых Израилем районов. По данным сирийских государственных средств массовой информации, израильские удары с воздуха были нанесены по “одной из военных баз в центральном районе [Сирии], армейская ПВО противостояла агрессии и поразила более чем один самолет”. [Местные источники говорят, что израильские авиаудары, предположительно, наносились по авиабазе T4, но это все еще должно быть подтверждено.]
Израильские вооруженные силы подтвердили, что один F-16 был подбит, но заявили, что пилоты остались живы.
Jonathan Conricus@LTCJonathan
Армия обороны Израиля (IDF) нанесла удары по иранским системам управления в Сирии, которые послали #БПЛА в израильское воздушное пространство. Плотный огонь сирийских сил ПВО, один F16 упал в Израиле, пилоты в безопасности. #Iran ответственен за это серьезное нарушение израильского суверенитета. Инцидент продолжается, следите за сообщениями.
00:08 - 10 Feb 2018
Jonathan Conricus@LTCJonathan
Срочные новости: Армия обороны Израиля (IDF) перехватила иранский беспилотник запущенный Сирией в израильское воздушное пространство. И сейчас наносит ответные удары по иранским целям в Сирии. Детали будут сообщены позже.
23:33 - 9 Feb 2018
После того как был сбит F-16, израильские ВВС нанесли новые удары с воздуха по Сирии, по сообщениям, - в районе селения Al-Kiswah в сельской местности недалеко от сирийской столицы - Дамаска. Сирийские государственные средства массовой информации добавили, что силы ПВО страны также дали ответ на эту “агрессию”.
Ситуация развивается.
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Видео -
Ликвидация иранского БПЛА в Израиле и центра управления в Сирии
10.02.2018
AT LEAST ONE ISRAELI F-15 WAS DAMAGED ADDITIONALLY TO DOWNED F-16I IN RECENT ENCOUNTER WITH SYRIAN FORCES – MEDIA
СМИ: в противостоянии с сирийскими силами, в дополнение к сбитому F-16 был поврежден, по меньшей мере, ещё один израильский самолет - F-15
Как сообщил, ссылаясь на собственные источники, канал Al Arabiya TV, в дополнение к сбитому 10 февраля F-16 израильских ВВС, по меньшей мере ещё один израильский самолет - F-15, был поврежден сирийской ракетой и, был вынужден совершить аварийную посадку.
Согласно неподтвержденному сообщению, кроме сбитого 10 февраля F-16, сирийскими силами ПВО были повреждены ещё 3 израильских военных самолета.
Если эти сообщения будут, хотя бы частично, подтверждены, то это будет одной из самых больших неудач Израиля за последнее время.
В свою очередь израильские военные утверждают, что столкновение 10 февраля было своего рода успехом, потому что они предположительно были в состоянии нанести значительный ущерб сирийским вооруженным силам и их союзникам.
Между тем некоторые ливанские активисты установили баннер с упоминанием сбитого F-16 на границе с удерживаемым израильтянами районом:
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