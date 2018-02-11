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опубликовано редакцией на Переводике 11.02.18 04:24
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Al Arabiya TV: в противостоянии с сирийскими силами, в дополнение к сбитому F-16 был поврежден, по меньшей мере, ещё один израильский самолет - F-15


SYRIAN AIR DEFENSE FORCES SHOT DOWN ISRAELI WARPLANE, ISRAELI RESPONDS WITH MORE AIRSTRIKES

Сирийские силы ПВО  сбили  израильский боевой самолет,  Израиль ответил наращиванием авиаударов


Место падения израильского F-16

UPDATE: Один израильский пилот серьёзно ранен

***

10 февраля сирийские силы ПВО подбили  израильский  F-16 после того, как он нанес  удары с воздуха по тому, что израильская сторона описала как иранские объекты, откуда, предположительно, был  запущен  БПЛА   в  сторону  удерживаемых Израилем  районов.  По данным сирийских государственных средств массовой информации, израильские удары с воздуха были  нанесены  по  “одной  из военных баз в центральном районе [Сирии],  армейская ПВО противостояла агрессии  и  поразила более  чем один самолет”. [Местные источники говорят, что израильские авиаудары,   предположительно,  наносились по  авиабазе T4, но это все еще должно быть подтверждено.]

Израильские вооруженные силы подтвердили, что один F-16 был подбит, но заявили, что пилоты  остались живы.


Jonathan Conricus@LTCJonathan

Армия обороны Израиля (IDF)  нанесла  удары по  иранским  системам  управления в Сирии, которые  послали #БПЛА в израильское воздушное пространство. Плотный огонь сирийских сил ПВО,  один F16  упал  в Израиле, пилоты  в безопасности. #Iran ответственен за это серьезное нарушение израильского суверенитета. Инцидент продолжается, следите за  сообщениями.

00:08 - 10 Feb 2018


Jonathan Conricus@LTCJonathan

Срочные новости: Армия обороны Израиля (IDF) перехватила иранский  беспилотник запущенный Сирией  в  израильское воздушное пространство. И  сейчас  наносит ответные  удары  по  иранским целям  в  Сирии.  Детали будут  сообщены позже.  

23:33 - 9 Feb 2018


После  того  как   был сбит   F-16, израильские ВВС нанесли новые удары  с воздуха по Сирии, по сообщениям, -  в  районе  селения   Al-Kiswah  в сельской местности  недалеко от сирийской столицы  -  Дамаска. Сирийские государственные средства массовой информации добавили, что силы ПВО страны  также  дали  ответ  на эту “агрессию”.

Ситуация развивается.


Добавлено:  

Видео  -  

Ликвидация иранского БПЛА в Израиле и центра управления в Сирии

 10.02.2018

AT LEAST ONE ISRAELI F-15 WAS DAMAGED ADDITIONALLY TO DOWNED F-16I IN RECENT ENCOUNTER WITH SYRIAN FORCES – MEDIA

СМИ: в  противостоянии  с  сирийскими силами,   в дополнение к  сбитому F-16  был  поврежден,  по  меньшей  мере,  ещё  один израильский  самолет - F-15


Как сообщил,  ссылаясь на собственные источники,   канал  Al Arabiya TV,  в  дополнение  к  сбитому 10  февраля   F-16  израильских ВВС, по меньшей  мере  ещё  один израильский самолет -  F-15,   был  поврежден сирийской ракетой и, был вынужден совершить  аварийную посадку.  

Согласно неподтвержденному  сообщению,  кроме  сбитого 10  февраля   F-16,   сирийскими  силами  ПВО  были  повреждены ещё   3 израильских военных самолета.  

Если эти сообщения будут,  хотя бы  частично, подтверждены, то это будет одной из самых больших неудач  Израиля  за  последнее время.

В свою очередь израильские  военные  утверждают, что столкновение 10 февраля было своего рода успехом, потому что они предположительно были в состоянии  нанести   значительный  ущерб  сирийским вооруженным силам и их  союзникам.

Между тем некоторые ливанские активисты  установили  баннер  с  упоминанием сбитого   F-16  на границе с  удерживаемым  израильтянами  районом:




статью прочитали: 197 человек

   
теги: Сирия, Израиль  
   
Комментарии 
Цитировать Имя
лев бронштейн, 11.02.2018 08:34:01
Когда Россия будет сбивать жидов? Или мы от этой нации ждем манны небесной? История нас ничему не учит

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