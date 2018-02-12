навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
12.02.18  

Россия и Эстония обменялись шпионами

(0)
 
11.02.18   Редакция

Как сообщается, в Сирии от ударов США погибли русские

(0)
 
10.02.18  

Гуманитарная чумиза

(0)
 
10.02.18   Редакция

Попытка Китая радикально изменить глобальный нефтяной рынок

(0)
 
09.02.18   Редакция

Убытки "Теслы" резко выросли на фоне попыток запустить модель 3

(0)

последние за вчера, 11.02.18  
 
21:30   Редакция

Как сообщается, в Сирии от ударов США погибли русские

(0)
 
04:24   Редакция

Al Arabiya TV: в противостоянии с сирийскими силами, в дополнение к сбитому F-16 был поврежден, по меньшей мере, ещё один израильский самолет - F-15

(0)
 
00:04   Редакция

Почему Китай не будет спасать КНДР

(0)
00:03   Редакция

Подборка коротких сообщений со всего мира, имеющих отношение к России

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
11.02.18 08:31    
Олька Просто стихи (858)
10.02.18 17:12    
Сергей СМИРНОВ РИФМОПЛЁТСТВО (1)
06.02.18 14:13    
Lastori Австралийцы — жизнь в кредит (5)
04.02.18 13:16    
anygen Весёлые картинки (256)
30.01.18 10:16    
Георгиевна Россияне недовольны своей страной (108)
28.01.18 11:06    
Русский Стихи Михаила ТРУБИЦЫНА и Ельца (1)
26.01.18 00:01    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (200)
25.01.18 17:32    
GoldStar Привезти домой лежачего больного. (2)
 
дата публикации 12.02.18 07:23
скаут: Игорь Львович;
   
 

Россия дала Израилю "зеленую улицу" в Сирии


11.02.2018 12:08 Фото:пресс-служба

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании правительства, что вчера враждебно настроенные по отношению к Израилю соседи получили хороший урок. "Мы нанесли тяжелые удары армиям Сирии и Ирана. Мы четко разъяснили всем, что наши правила не меняются ни на йоту. Мы продолжим наносить удары по тем, кто наносит удары по нам".

Министр просвещения Нафтали Беннет рассказал в интервью порталу "Вайнет" о борьбе "с иранским спрутом, который запускает щупальца в Сирию, Ливан и Газу". Он объяснил, что Россия дала Израилю "зеленую улицу" в воздушном пространстве Сирии. "Я не могу рассказывать детали нашего диалога с Россией, но в конечном итоге и в военном и в политическом плане у нас полная свобода действий в Сирии", - сказал министр.

статью прочитали: 131 человек

   
теги: Израиль  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2018
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2018  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 