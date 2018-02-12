Россия дала Израилю "зеленую улицу" в Сирии



11.02.2018 12:08 Фото:пресс-служба

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил на еженедельном заседании правительства, что вчера враждебно настроенные по отношению к Израилю соседи получили хороший урок. "Мы нанесли тяжелые удары армиям Сирии и Ирана. Мы четко разъяснили всем, что наши правила не меняются ни на йоту. Мы продолжим наносить удары по тем, кто наносит удары по нам".

Министр просвещения Нафтали Беннет рассказал в интервью порталу "Вайнет" о борьбе "с иранским спрутом, который запускает щупальца в Сирию, Ливан и Газу". Он объяснил, что Россия дала Израилю "зеленую улицу" в воздушном пространстве Сирии. "Я не могу рассказывать детали нашего диалога с Россией, но в конечном итоге и в военном и в политическом плане у нас полная свобода действий в Сирии", - сказал министр.

статью прочитали: 131 человек