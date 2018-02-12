Россия и Эстония обменялись шпионами

Россия и Эстония обменялись осужденными за шпионаж. В субботу через пограничный переход Койдула на родину вернулись эстонский бизнесмен Райво Суси и россиянин Артем Зинченко. Оба подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами двух стран.

Райво Суси был задержан в феврале 2016 года в транзитной зоне в Шереметьево. Он занимался авиационным бизнесом, по информации СМИ, одна из его фирм, выступала посредником в поставках оружия. В декабре 2017 года был признан виновным в шпионаже - уголовное дело под грифом "совершенно секретно", и получил к 12 лет тюрьмы. Эстонец свою вину отрицает, и считает, что стал заложником российско-эстонских политических отношений.

"Этот случай доказывает, какую опасность представляют спецслужбы России на ее территории и, как это не прискорбно, это должны учитывать люди, которые по работе, по личным связям или по каким-то другим причинам могут привлечь внимание сотрудников Федеральной службы безопасности. Очевидно, что эстонская контрразведка должна реагировать на активную шпионскую деятельность России в отношении Эстонии", - заявил Харрис Пуусепп представитель эстонской Полиции безопасности.

Россиянин Артем Зинченко жил в Эстонии с 2013 года, занимался собственным бизнесом по продаже детских колясок. Был задержан в декабре 2017 года, а в мае приговорен за шпионаж - сбор информации о военной техники - к 5 годам лишения свободы.