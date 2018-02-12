Информационный авиаудар по патриотическому самолюбию

За прошедшие дни можно было наблюдать, как “сто представителей проправительственных сил Сирии” превратились в “несколько сот “вагнеровцев””. То есть в смысловом эквиваленте – некие ближневосточные представители проправительственных формирований становились самими что ни на есть россиянами, неофициально сражающимися на стороне сирийских ополченцев.

Вначале несколько дней назад тот же Reuters со ссылкой на некоего американского чиновника сообщил: “в результате авиаудара международной коалиции во главе США в Сирии погибли более 100 бойцов проправительственных сил”. Факт того, что именно так новость пронеслась по глобальным СМИ, стал сам по себе новостью, и потому прошёл по всем сколь-нибудь значительным российским сайтам. К примеру, на Риа Новости так: “По данным телеканала ABC, ссылающимся на неназванного американского чиновника, в результате авиаудара сил коалиции были убиты более ста человек. Собеседник канала заявил, что атака на штаб SDF была хорошо скоординирована и в ней участвовали танки и артиллерия”. В смысле, просирийские формирования задумали некую атаку, и вот американцы провели некие “оборонительные действия.

Добавляли, что “официальный Дамаск пока никак не прокомментировал эту информацию”, и уже российские же газеты таким же образом анализировали ситуацию: “это не первый подобный шаг коалиционных сил... прошлой весной ВВС США уже наносили удар по проправительственным силам в окрестностях города Ат-Танф на юге страны... Это - ответ американцев на инцидент между отрядом, воющим на стороне Дамаска, и группировкой, которую поддерживает Вашингтон...”.

Ясно, что-нибудь нужно написать, хотя о том, что главная суть противостояния в Сирии -продвинуть к власти подконтрольных американцам боевиков, ведь ту же функцию по устранению Асада выполнял и ИГИЛ, - настолько всем известна, что вызывает у читателей удивление, зачем постоянно пояснять критерии подконтрольности.

Самое интересное, что и для внутриамериканского потребления новость самое оно – перемогозависимость требует демонстрации случаев перемог над ворогами, и потому западные СМИ с удовольствием сообщили о 100 убитых ими вроде как сирийцах, российские – транслировали, что вот, такие новости в глобальных СМИ.

И вот Минобороны России после некоторой паузы заявило, что инцидент был, и он – результат несогласованности и отсутствия координации действий неких формирований с российским штабом, а потери сирийцев на самом деле представили около 25 сирийских ополченцев раненными.

Ну а потом, когда схлынула эта инфа, разогнали другую, уже о российских потерях, и тут участвовал уже и “Взгляд”. Первоисточник – Стрелков + мюрид и ко, даже Фейгин(!), и главное - Telegram-канал WarGonzo с расшифровкой неких разговоров (вот здесь уже Взгляд подключился к распространению, в этой цепочке он всё же будет главным популяризаторам, выводя новость из информационного андеграунда).

Здесь на альтернативном фланге Стрелков как самый авторитетный эксперт: “ясно, что убитых и раненых реально несколько сотен. Вплоть до “664””. Далее: “Ранее звучали цифры в 215-217 "200-ых"... И еще сообщают, что "не окончательно" - много людей по сей час числятся пропавшими без вести.

Не совсем понимаю - откуда такие потери, ведь вся разгромленная колонна насчитывала несколько более 500 человек.

Но и исключать вероятность таких потерь тоже нельзя - ведь бои продолжаются и плацдарм, который (мне это давно известно - с декабря месяца) был захвачен на восточном берегу Евфрата и контролировался именно "вагнеровцами" - теперь практически ликвидирован при массированной поддержке артиллерии и авиации США. Возможно, кроме указанной колонны досталось и другим подразделениям.

Все больше информации, что "под раздачу" вместе с наемниками попало и какое-то подразделение Службы специальных операций Министерства обороны (ССО). …при таких потерях "замести мусор под ковер" (а для кремлевских стратегов все люди - мусор) полностью не получится и, пусть с опозданием, но масштаб катастрофы будет известен во всех подробностях”.

Хотя “Взгляд”, например, как главный конвертер слухов в частицу реальности (в смысле – по степени важности) оперировал не Стрелковым, а - Telegram-каналом WarGonzo с расшифровкой неких разговоров: “В интернете опубликована расшифровка разговоров, из которой следует, что подразделения российской частной военной компании «Вагнера» потеряли сотни человек убитыми в результате «оборонительного» удара США в Сирии”. Там некий “источник” попросту утверждает, что четыре голоса на некой записи настолько правдоподобны, что сказанному ими стоит верить. Обсуждают голоса, конечно, потери нескольких сотен солдат, как раз понесённые из-за удара американцев.

В результате – некоторый движ со стороны свидетелей “фиаско Кремля”. Как внутренних, но отметились и украинские ресурсы и блогеры, так и глобального мейнстрима. Глобальные СМИ тоже вначале говорили о проправительственных силах, потом перешли на возможных россиян в их составе – уже по окончанию инцидента, после того, как некие согласования между российскими и американскими военными были достигнуты... Явно мишенью национальное самолюбие, попытка его расковырять: вот, пренебрегает власть жизнями россиян, не защищает их, особенно патриотов, - а не пора ли...

Эти действия вообще-то непрерывны, начиная с попыток втянуть в крупномасштабную войну на Украине непосредственно Россию... В данном же случае отсутствуют какие-либо фото и видео с места событий, какие-либо доказательства. Есть лишь медиавбросы – российские и западные.

CNN: "пока неясно, что это были за силы, но США изучают возможность того, что в нападении участвовали российские “контрактники”, действующие поблизости. ...чиновник добавил, что нет прямых доказательств того, что русских стреляли по пункту дислокации Сирийских демократических сил, где находились американские советники.

Два американских чиновника министерства обороны сказали CNN в четверг, что американские военные полагают, что российские “контрактники”, которые, как говорят, финансируются российским правительством, участвовали в нападении в среду. ...военные полагают, что некоторые российские “контрактники” в ходе американского контрудара, были убиты".

The Washington Post - из интервью курдского полевого командира: “Состоявшееся на этой неделе столкновение между американскими и российскими силами, поддерживаемыми Сирией, связано со многими зловещими предзнаменованиями. …в составе этих наземных сил были несколько российских солдат, которые, по его мнению, являются наемниками. …Было убито около ста человек. …Среди убитых было несколько русских, вероятно, из числа наемников, воюющих вместе с поддерживающими сирийский режим силами”.

Откровенно “приземлённую” причину потерь описывает Игорь Дмитриев, один из взглядовских авторов, покинувший в своё время Украину: “Стрелков прав: удар нанесли по бойцам ЧВК "Вагнера". Две сотни успешно атаковали штаб курдов и считали, что американцы не решатся вмешиваться. Судя по всему инвестор вагнеровцев получил от сирийского правительства разрешение на добычу нефти в этом районе. А эту территорию у ИГИЛ взяли курды, с помощью американцев почти без боя. Их решили взять на слабо. Погибло 15-25 человек, раненых до 50”. То есть не только замалчиваемые и преданные Россией, но и погибли за бабло.

В целом можно отметить: не первый и не второй случай психической атаки на внутрипатриотические чувства, и даже не последний. Под видом патриотизма почему бы не потрясти фундамент государственности, и тогда патриотизм превратить в антипатриотизм? – думают авторы всего движа, ведь на Украине прошло… Конечно, никто не говорит о полезности замалчивания и заметания под ковёр, но действия под влиянием эмоций до добра не приводили.

Самое печальное, что кампания прекратилась с новостью об авиакатастрофе АН-148 с пассажирами на борту. Естественно, нашлись, кто написал, что вот, с катастрофой так было подстроено для отвлечения внимания, - но это крайний случай клиники. Главные расшатыватели вполне хладнокровны и расчётливы.

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