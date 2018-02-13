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опубликовано редакцией на Переводике 13.02.18 07:07
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Будем надеяться что в этом году Россия не начнет войну во время Олимпийских Игр


Вы сделали что? (Reuters/Eric Gaillard)

WRITTEN BY  Tim Fernholz   February 09, 2018

Во  всем  мире,  все  глаза   смотрят на  Пхенчхан , где сегодняшние церемонии отмечают официальное начало зимних Олимпийских игр 2018 года. Другими словами, это  прекрасное время, чтобы вторгнуться где-нибудь.

В последние годы,  фактор  отвлечения  внимания  на  Олимпийские  игры  был компонентом  агрессивной внешней политики  российского лидера Владимира Путина. В 2008-м  Россия начала военное вторжение  в спорные области Джорджии в Восточной Европе. Конфликт развернулся  в  то  же  время  когда  началась  церемония  открытия  летних Олимпийских игр  в Пекине — с Путиным, тогда премьер-министром  и,  де-факто, лидером  России  и   американским президентом Джорджем Бушем - младшим, который не выглядел довольным.

Шесть лет спустя, во время зимних Олимпийских игр 2014 года, устроенных Россией,  у Путина  появилась  возможность повторить свой  трюк. В тот  момент  пророссийское правительство Украины терпело  крах,  на  улицы  вышли толпы  протестующих  против отказа Украины  от  связей с Европейским союзом. Ночью, перед церемонией закрытия Игр,  Путин принял участие в долгой встрече с его службой безопасности, чтобы спланировать  интервенцию на  Украину.

“Мы закончили приблизительно  в семь  утра”  сказал авторитарный  правитель  российскому  государственному телевидению  год спустя. “Когда мы  расходились, я сказал своим коллегам: мы должны начать работать над возвращением Крыма в Россию”. В дни после Олимпийских игр, российские солдаты без знаков отличия на  униформе начали входить на Украину. В течение месяца стратегический черноморский полуостров был присоединен  к  России.

Оба  эпизода  также зависели от местных событий, которые могли сделать  выбор момента    начала  акции  на  время Олимпийских игр  случайным;  и  наоборот, действия  на  Украине, возможно, были  предназначены  для  того, чтобы отвлечь от волны коррупционных  историй, связанных с Олимпийскими играми в Сочи. Во время Олимпийских игр 2010 и 2012 годов никаких   крупных  нарушений  международного права не произошло — что может отражать  косметический  отрыв  Путина от президентства между этими годами. Ко времени игр 2016 года Россия  уже  запуталась  в своем кровавом вмешательстве в гражданскую войну в  Сирии.

В этом году десятилетие агрессивных вмешательств, низких цен на нефть и международных санкций поумерило  международные  амбиции  России.  “Я не вижу, где ещё  Россия надеется  “подключиться” ”  сказал Джеффри Манкофф, эксперт по российской  внешней политике в Центре стратегических и международных исследований, порталу  Quartz, отметив, что  работающий  на  пределе сил и возможностей  режим надеется  сократить своё  присутствие  в Сирии.

Другое  внешнеполитическое противостояние   уже  заняло  центральное  место  на Олимпийских играх этого года: активно продвигающаяся  ядерная ракетная программа Северной Кореи. Последние дипломатические усилия Южной Кореи  привели к совместному  выступлению  на  Играх команд  этих  двух  стран,  что,  как  надеются,  воспрепятствует  тому, чтобы изолированное государство  сорвет  Игры.  В 1988 году  Север начал террористическую кампанию, пытаясь  помешать  проведению   Олимпийских  игр  того года в Сеуле.

Естественно, Россия  тоже  играет роль в этой  напряженной  ситуации,  -   как нерасположенный что-либо  делать участник международных санкций, разработанных, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, и как "не сильно секретный”  саботажник  этих самых санкций. В то время как эксперты говорят, что Россия не видит войну  на Корейском полуострове  как  отвечающую  её   интересам, российские чиновники  не  хотят  видеть  рост  американского  влияния  в Азии  после любого соглашения ограничивающего  ракетные  технологии  Северной Кореи.

Если российские вооруженные силы станут  непоседливыми  во время нынешних Игр,  если  Путину,  скажем, нужно  будет  отвлечение от допинг-скандала, который  вылился  в  запрет многим российским спортсменам  выступать  на  Играх  этого года,  не  рассчитывайте  на экономические  санкции, скупо выданные  Бушем и президентом Бараком Обамой после предыдущих Олимпийских вторжений. Дональд Трамп, который говорит, что у него  “хорошие отношения” с бывшим агентом КГБ, до сих пор отказывается ввести  в  действие  новый  пакет  торговых ограничений, даже при том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон предупредил о возобновлении   российских усилий  по  вмешательству  в американские выборы.

статью прочитали: 229 человек

Комментарии 
Цитировать Имя
Евгений Спирин, 13.02.2018 09:07:01
Люблю таких- врет и не краснеет. Вот так англосаксы и пишут историю: сначала делают, потом выжидают пока все забудут (а память современного общества коротка) потом переворачиваю все с ног на голову и западная версия событий вносится в учебники истории. И потом можно кричать, спорить, предъявлять сохраненные скрины, уже поздно - мир признал западную версию событий. Меня всегда веселят доводы историков- есть же документы, есть археологические доказательства! Самые надежные доказательства -это доллары и авианосцы.
Цитировать Имя
Виктор Иванов, 13.02.2018 11:48:56
Еще в Древнем Риме были спецы - жрецы , легко определявшие вероятность наступления того или иного события в будущем по цвету и текстуре печенки птицы, убиенной для целей гадания.

Такие же глубокомысленные джентльмены - аналитики работают ныне в американских и других западных СМИ.

Усмотреть причинно-следственную связь между Олимпийскими Играми и жуткими войнами, развязываемые хищным Путиным, доступно уму только очень непростого человека.

Только осененного Божьей Благодатью Предвидения.

Простые люди-современники склонны считать таких людей придурками.
Или укурками.

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