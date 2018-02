архив



опубликовано редакцией на Переводике 13.02.18 07:07 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"Maybe this year Russia won’t start a war during the Olympics" США - 09 февраля 2018 г. Будем надеяться что в этом году Россия не начнет войну во время Олимпийских Игр

Вы сделали что? (Reuters/Eric Gaillard)

WRITTEN BY Tim Fernholz February 09, 2018 Во всем мире, все глаза смотрят на Пхенчхан , где сегодняшние церемонии отмечают официальное начало зимних Олимпийских игр 2018 года. Другими словами, это прекрасное время, чтобы вторгнуться где-нибудь. В последние годы, фактор отвлечения внимания на Олимпийские игры был компонентом агрессивной внешней политики российского лидера Владимира Путина. В 2008-м Россия начала военное вторжение в спорные области Джорджии в Восточной Европе. Конфликт развернулся в то же время когда началась церемония открытия летних Олимпийских игр в Пекине — с Путиным, тогда премьер-министром и, де-факто, лидером России и американским президентом Джорджем Бушем - младшим, который не выглядел довольным. Шесть лет спустя, во время зимних Олимпийских игр 2014 года, устроенных Россией, у Путина появилась возможность повторить свой трюк. В тот момент пророссийское правительство Украины терпело крах, на улицы вышли толпы протестующих против отказа Украины от связей с Европейским союзом. Ночью, перед церемонией закрытия Игр, Путин принял участие в долгой встрече с его службой безопасности, чтобы спланировать интервенцию на Украину. "Мы закончили приблизительно в семь утра" сказал авторитарный правитель российскому государственному телевидению год спустя. "Когда мы расходились, я сказал своим коллегам: мы должны начать работать над возвращением Крыма в Россию". В дни после Олимпийских игр, российские солдаты без знаков отличия на униформе начали входить на Украину. В течение месяца стратегический черноморский полуостров был присоединен к России. Оба эпизода также зависели от местных событий, которые могли сделать выбор момента начала акции на время Олимпийских игр случайным; и наоборот, действия на Украине, возможно, были предназначены для того, чтобы отвлечь от волны коррупционных историй, связанных с Олимпийскими играми в Сочи. Во время Олимпийских игр 2010 и 2012 годов никаких крупных нарушений международного права не произошло — что может отражать косметический отрыв Путина от президентства между этими годами. Ко времени игр 2016 года Россия уже запуталась в своем кровавом вмешательстве в гражданскую войну в Сирии. В этом году десятилетие агрессивных вмешательств, низких цен на нефть и международных санкций поумерило международные амбиции России. "Я не вижу, где ещё Россия надеется "подключиться" " сказал Джеффри Манкофф, эксперт по российской внешней политике в Центре стратегических и международных исследований, порталу Quartz, отметив, что работающий на пределе сил и возможностей режим надеется сократить своё присутствие в Сирии. Другое внешнеполитическое противостояние уже заняло центральное место на Олимпийских играх этого года: активно продвигающаяся ядерная ракетная программа Северной Кореи. Последние дипломатические усилия Южной Кореи привели к совместному выступлению на Играх команд этих двух стран, что, как надеются, воспрепятствует тому, чтобы изолированное государство сорвет Игры. В 1988 году Север начал террористическую кампанию, пытаясь помешать проведению Олимпийских игр того года в Сеуле. Естественно, Россия тоже играет роль в этой напряженной ситуации, - как нерасположенный что-либо делать участник международных санкций, разработанных, чтобы предотвратить распространение ядерного оружия, и как "не сильно секретный" саботажник этих самых санкций. В то время как эксперты говорят, что Россия не видит войну на Корейском полуострове как отвечающую её интересам, российские чиновники не хотят видеть рост американского влияния в Азии после любого соглашения ограничивающего ракетные технологии Северной Кореи. Если российские вооруженные силы станут непоседливыми во время нынешних Игр, если Путину, скажем, нужно будет отвлечение от допинг-скандала, который вылился в запрет многим российским спортсменам выступать на Играх этого года, не рассчитывайте на экономические санкции, скупо выданные Бушем и президентом Бараком Обамой после предыдущих Олимпийских вторжений. Дональд Трамп, который говорит, что у него "хорошие отношения" с бывшим агентом КГБ, до сих пор отказывается ввести в действие новый пакет торговых ограничений, даже при том, что госсекретарь Рекс Тиллерсон предупредил о возобновлении российских усилий по вмешательству в американские выборы.